Start-heltene feiret det mirakuløse opprykket. Så dukket Vålerenga-supporterne opp på festen

Sørlendingen er det nærmeste man kommer en legende i den aktive spillertroppen til Start. Etter det ikoniske hat-tricket haglet det med meldinger fra supporterne til flere lag.

TABELLTIPS ELITESERIEN:

15.-plass: Start



- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Martin Ramsland?

- Jeg tror vi kan overraske positivt. Vi er nyopprykket, så jeg tror de fleste som heier på Start er fornøyde om vi holder plassen. Jeg håper vi kan overraske, og spille positiv og fin angrepsfotball.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år - og hvorfor?

- Hmm .. Eirik Schulze fra Sogndal, sørlending, og har endelig fått plass i Start. Han kommer til å levere mange flotte scoringer fra sin midtbaneposisjon.

- Hvem tror du vinner Eliteserien og rykker ned fra Eliteserien i år, og hvorfor?

- Rosenborg tror jeg vinner Eliteserien. Nå tror jeg de er tilbake, og har en sterk og bred stall. De ser sterkere ut enn Molde per nå. Så håper, og tror jeg Sandefjord og Mjøndalen rykker ned. Det er fordi de er blant lagene med tynnest stall, og Mjøndalen var nære ved å rykke ned i fjor. Det er den enkle årsaken.

- På kvalifiseringsplass .. da må jeg tenkte på et fornuftig lag. Da tror jeg på Strømsgodset.

- Hvilken spiller tror du kommer til å bli årets store profil - og hvorfor?

- Det må bli Ola Brynhildsen i Molde. Han er vel kanskje den eneste store overgangen hittil, og tar han flere steg fra det han gjorde i fjor så blir han en stor profil. Det spørs om han blir værende lenge nok i ligaen til det. Jeg så han på Marbella, da for Stabæk, og da så han utrolig lovende ut.

- Hvis du ikke kan velge egen trener, hvilken trener i Eliteserien har du størst sans for?

- Lars Arne Nilsen. Det jeg har hørt er at alle spillerne er fornøyde, og han har en lik tilnærming til det jeg ble lært opp i da jeg var i Sogndal under Eirik Bakke. Det er en taktisk tilnærming jeg kjenner til.

- Hvis du må trekke frem ett talent i Eliteserien du har stor tro på og hvorfor, hvem velger du? (kan både være fra egen klubb eller ikke)

- Da trekker jeg frem Eman Markovic. Han har fått noen kamper etter hvert, men han er en ung gutt jeg tror kan få sitt absolutte gjennombrudd i årets sesong. Han er målfarlig, og teknisk.

- Hva er det beste og verste med å leve av å være eliteseriespiller?

- Det beste må være at man går på jobb og kjemper sammen med gode kompiser, og lagkamerater. Man jobber for hverandre, og at man kan glede og engasjere så mange mennesker.

- Det verste .. ja, hva kan det være, da? Jeg er en ganske dårlig taper, så det kan jo ødelegge humøret. Så for de rundt meg kan det være litt krevende dersom det går dårlig.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?

- Først og fremst, så er folk sulteforet på fotballen lokalt etter så lang tid, tror jeg. Sånn sett så er det viktig å støtte det lokale laget når det blir lov å gå på kamp slik at klubbene overlever. Samtidig er det mye kvalitet, det er mye ungt, spennende og lokalt talent i de ulike klubbene som er moro å se på. De bryr seg om klubben og vil gjøre suksess for lokalområdet.

- Nå har det gått litt tid siden du ble «større enn Jesus på Sørlandet», ifølge Petter Bø Tosterud i Eurosport. Hvordan er tilværelsen som en Start-legende?

- Helt ærlig, så er ikke ting så veldig annerledes nå etter at jeg har landa litt. Det er veldig lite som har endret seg, men opplevelsen på Åråsen, og egentlig hele i fjor høst, sitter friskt i minne. Det var mye positivt for meg, og for Start.

- Det var veldig spesielt der og da, og i dager og uker etterpå. Jeg tok tid før jeg klarte å lande, og ta innover meg det som hadde skjedd og hvordan det kunne skje. Ikke bare hat tricket, men at vi klarte å snu det da det så som mørkest ut. Jesus er jo ganske stor på Sørlandet, så den sammenligningen der var vel kanskje tatt litt ut av enhver skala. Men det var en flott opplevelse, og det tok faktisk noen uker å lande.

- Er du litt «lettet» over at du har fått en forlenget pause for å få dette på avstand?

- Egentlig ikke. Som sagt, det tok noen uker å få landet, men jeg har hatt ferie og fikk koblet av. Jeg var i storslag da vi startet, og var sulteforet på mer suksess med favorittklubben. Jeg har villet flyte videre på bølgen, som toppet seg med den vanvittige kvelden på Åråsen. Jeg var klar for mer.

- Kjenner du at det er noen større forventninger til deg nå som følge av den voldsomme kampen på Åråsen?

- Jeg er ikke så styrt av hva folk forventer, må jeg innrømme. Men jeg har store forventinger til meg selv. Ikke bare grunnet den kvelden på Åråsen, men dette handler om at jeg har selvtillit og å ha troa på at alt er mulig. Om det er noen høyere eller lavere forventninger til meg nå, det bryr jeg meg ikke om. Jeg har forhåpninger om å prege Eliteserien i år like mye som jeg gjorde i OBOS-ligaen med Start i fjor.

- Det var en seanse som gikk sin seiersgang etter den første kvalikkampen mot Lillestrøm, der Tom Nordlie mente du hadde filmet til deg straffe. Fyrte det det deg opp for kamp nummer to?



- Jeg synes det var en morsom greie. Jeg fikk mange reaksjoner tilbake på det, men jeg hadde ikke noe fokus på det. Men vi kan kanskje si jeg kom best ut av den situasjonen mellom meg og Tom. Jeg fikk mange meldinger om det der.

- Det var folk som skrev at det var på tide at noen svarte ham, og at han ikke kunne stå der og klage uten at noen svarte ham. Det var den kvelden og dagen etter, og da var man ferdig. Men jeg svarte han på refleks, og sånn skal det absolutt være. Når det står så mye på spill, så skal det være fyring. Det må vi akseptere.

- Du må ha opplevd noen ganske spinnville ting og gester fra Start-supportere. Hva er det morsomste/galeste du har sett eller hørt om i etterkant?

- Jeg kommer ikke på noen kjempevilt, men jeg besøkte en kompis nylig i Oslo, og han er veldig aktiv på Twitter. Han hadde fått med seg at dersom jeg kom med ham på en av supporterpubene til Vålerenga, så skulle vi få fri bar. Så da jeg kom, så skulle vi planlegge hvor vi skulle spise, og da var han sånn «nei, vi går på den Vålerenga-puben for der er det fri bar hvis du er med!»

- Vi dro ikke dit, så jeg vet ikke om det var noe som kun ble skrevet i jubelrus eller ei. Jeg fikk ikke testa det ut! Jeg vet ikke helt hvor det var, men det var kompisen min som var fryktelig gira, men det var aldri helt aktuelt for meg!

- Har du eventuelt hørt fra Lillestrøm-supportere?

- Ja, jeg har fått en del meldinger, og av de negative så regner jeg nok med at det er fra Lillestrøm-supportere. Filme-episoden fikk litt, og det hopet seg egentlig bare opp den andre kvelden. Folk var vel bare triste og lei seg, så jeg fikk tilsendt mye rart. Det var nok 95 prosent positive meldinger, og så var det noen hissige Lillestrøm-supportere.

- Det var nok mest yngre folk, jeg fikk tilsendt alt mulig slags. Dette var ting som ikke egner seg på trykk, men det var nok en tung kveld.

- Det jeg har registrert var at jeg fikk mange positive meldinger fra Vålerenga-fans! De var meget, meget godt fornøyde. Så de var inne der sammen med Start-supporterne med å sende å gode meldinger.

- Det virker som jeg kanskje er blitt en helt for Vålerenga-fansen også. Vi hadde opprykksfesten vår på restauranten «Bølgen og Moi» på Tjuvholmen i Oslo, fordi vi kom oss ikke hjem etter kampen. Der fikk vi servert god mat og drikke, og etter en drøy time kom det en hel haug med Vålerenga-fans inn der og satte i gang allsang. Det var tydelig at de var like godt fornøyd som Start-supporterne.

- Jeg har aldri vært med på noen skikkelig opprykksfest, og hadde ikke sett for meg alt. Jeg klarte ikke ta innover meg alt som hadde skjedd, jeg forsøkte bare å nyte maten og feire med et par glass før jeg la meg ganske tidlig. Vi ble jo eskortert ut av Åråsen, det tok en time eller halvannen før vi kom oss på festen. Jeg fikk ikke tatt alt innover meg, jeg ble ikke akkurat liggende under bordet med champagneflaska resten av natta.

STARTS TRENINGSKAMPER:

Kamper spilt før korona-pandemien:

31. januar: Start - Mjøndalen 2-1 (Aremu, Ramsland)

14. februar: Start - Fløy 1-1 (Tryggvason)

21. februar : Start - Jerv 1-0 (Hadzic)

28. februar: Haugesund - Start 0-2 (Kabran, Markovic)

10. mars: Start - Grorud 2-0 (Fandi, Bringaker)

Kamper spilt etter korona-pandemien:

4. juni - Odd - Start 2-1 (Markovic)

10. juni - Sarpsborg 08 - Start

OVERGANGER:

INN:

Amund Wichne (Viking)

Steffen Lie Skålevik (Sarpsborg 08)

Henrik Gjesdal (Kristiansund)

Eirik Schulze (Sogndal)

Vegard Bergan (Bodø/Glimt)

UT:

Aron Sigurdarson (Saint-Gillosie)

Espen Hammer Berger (Sandnes Ulf)

Isac Lidberg (Gefle IF)

Damion Lowe (frigitt)

Alexander Pedersen (kontrakt utløpt)

Sebastian Hornes Heggland (kontrakt utløpt)