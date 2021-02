Starter Ødegaard mot Leicester?

Martin Ødegaard (22) kan starte på benken mot Leicester søndag etter å ha spilt fire kamper på tolv dager. Vi tror Arsenal får problemer på King Power Stadium.

Flere britiske aviser blant andre Evening Standard og The Sun mener at Martin Ødegaard starter på benken i søndagens kamp mot Leicester.

Bukayo Saka, Martin Ødegaard og Pierre-Emerick Aubameyang har alle spilt fire kamper på tolv dager, og kan bli hvilt.

Det var flere britiske aviser som meldte at Ødegaard kom til å starte på benken mot Benfica torsdag, men Mikel Arteta fintet både oss og dem ut, og lot nordmannen starte sin fjerde kamp på rad. Spanjolen har tydelig sansen for 22-åringen som er på lån fra Real Madrid. Det er ikke enkelt å forutse hvilket lag han kommer til å stille med.

Leicester - Arsenal 2,45 - 3,25 - 2,75 H (spillestopp søndag kl. 12.55)

Manchester City lekte seg med Arsenal sist helg og vant 1-0. City tok det med ro mot slutten av kampen, og det gjorde at kampen virket jevnere enn den var.

Leicester på sin side spilte en imponerende kamp mot Aston Villa. James Maddison, Harvey Barnes og Jamie Vardy var i kjempeform, og vi tror Arsenal får problemer med å stoppe Barnes og Vardy.

Vardy elsker å spille mot the Gunners. Han har scoret i seks av de syv siste ligakampene til Leicester. Totalt har Vardy scoret elleve mål på tolv Premier League-kamper mot Arsenal.

Mangler Maddison

Arsenal ligger midt på tabellen, på ellevteplass, og denne kampen vil trolig vise hva Nord-London-klubben mangler for å kjempe seg inn blant topp fire-lagene. Only one of Aubameyang's last 18 Premier League goals was scored outside of London, a penalty in a 1-0 win at Manchester United in November.

Manager Brendan Rodgers har skapt et solid lag på King Power Stadium. De har flere sterke offensive spillere, og er ikke lenger like avhengig av at Vardy.

James Maddison har vært en nøkkelspiller hos Leicester City de siste ukene, men han rekker ikke kampen mot Arsenal på King Power Stadium søndag. Han spilte heller ikke torsdagens Europa League-kamp, da the Foxes tapte mot Slavia Praha.

Kelechi Iheanacho, som var suspendert mot Slavia, er tilbake, mens Ayoze Perez, Wesley Fofana, Wes Morgan, James Justin og Dennis Praet er alle ute.

Arsenal-midtstopper Rob Holding, som sto over Europa League-kampen mot Benfica på grunn av en hjernerystelse, er tilgjengelig igjen. Den defensive midtbanespilleren Thomas Partey ble byttet inn mot Benfica, og han er aktuell fra start i søndagens kamp.

Dette har ikke skjedd siden 1974

Leicester er i superform. De har vunnet tre av de fire siste ligakampene, og de har kun tapt én av de siste tolv kampene.

Det er flere grunner til å tro på hjemmeseier.

Leicester har nemlig vunnet seks av de syv siste Premier League-kampene etter at de har spilt i Europa League.

Arsenal har tapt tre av de fire siste Premier League-kampene, og de slet seg videre i Europa League torsdag. Seiersmålet satt langt inne. Det kom tre minutter før slutt. De får det ikke noe enklere mot Leicester.

Brendan Rodgers' menn har vunnet tre av de fire siste ligakampene. The Foxes kan vinne to ligakamper på rad mot Arsenal for første gang siden 1973-1974-sesongen. King Power Stadium er en kjip arena for Arsenal. De har tapt de tre siste kampene der. I denne perioden har de fått flere røde kort (2) der enn scoringer (1).

Selv om The Foxes mangler viktige James Maddison, tror vi de har tilstrekkelig slagkraft til å vinne denne kampen. 2,45 i odds på Leicester-seier er greit.

