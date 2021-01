Stefan Johansen taper i debuten for sin nye klubb

Stefan Johansen er lånt ut til QPR resten av sesongen, og han starter sannsynligvis mandagens London-derby mot Watford.

Johansen har kun spilt to kamper i ligacupen for Fulham denne sesongen. Finnmarkingen fikk ikke plass i Fulhams Premier League-tropp denne sesongen. Han har siden vært på jakt etter en ny klubb for å få spilletid.

I forrige uke ble det klart at den norske landslagskapteinen går på lån til Championship-klubben Queens Park Rangers resten av sesongen.

– Jeg gleder meg veldig. QPR er en tradisjonsrik klubb. Engelsk fotball er stort i Norge, og jeg har alltid hørt om QPR som en stor klubb, sier Johansen til klubbens nettside.

30-åringen spilte 36 ganger for Fulham i 2019-2020-sesongen da Craven Cottage-laget rykket opp til Premier League. Mandag kan han få debuten for sin nye klubb mot opprykksjagende Watford.

– Jeg vet at han har jobbet med å holde formen ved like. At kampen er flyttet til mandag gjør at vi får ekstra tid til å jobbe med ham denne uken. Vi får se hvor han står, og så tar vi det derfra, sa QPR-manager Mark Warburton til klubbens nettside.

– Han har både kvalitet og erfaring, en spiller du som motstanderens manager vil se som en trussel. Han kan spille både i en dyp midtbanerolle og i en mer offensiv rolle. Den fleksibiliteten er viktig for oss, og jeg vil takke Fulham for at dette gikk i orden.

Watford - QPR (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,40 (spillestopp mandag kl. 20.40)

Engelsk, Premier League. Dette er første ligakampen mellom Watford og QPR på Vicarage Road siden desember 2013. Den gangen endte kampen 0-0.

Watford har faktisk ikke vunnet på de fire siste kampene mot QPR i Championship, men the Hornets vant 1-0 i FA-cupen i 2018-2019-sesongen.

Zinckernagel fra start?

Etter tre seire på rad, skuffet Watford med bare å klare 0-0 på The Den mot Millwall. Laget til Xisco Munoz henger fortsatt med i opprykkskampen. De ligger på fjerdeplass, og vil med seier i mandagens kamp stå med like mange poeng som serietoer Swansea.

Watford må teste Ken Sema før mandagens kamp. Stipe Perica, Isaac Success og Domingos Quinaer alle på vei tilbake fra skader, men kampen mot QPR kommer for tidlig. Ben Foster, Christian Kabasele og Tom Dele-Bashiru er ute.

Xisco er ventet å la Joao Pedro starte mandagens kamp på bekostning av Andre Gray.

Samtidig kan den tidligere Bodø/Glimt-spilleren Philip Zinckernagel få muligheten fra start på venstrekanten istedenfor Will Hughes.

Sannsynlig Watford-lag: Bachmann; Femenia, Sierralta, Troost-Ekong, Masina; Sarr, Chalobah, Cleverley, Zinckernagel; Deeney, Pedro.

Låner spillere fra Premier League

QPR har kun vunnet to av de siste tolv kampene i Championship, men begge kom i løpet av de tre siste kampene, og begge kom på bortebane. I forrige serierunde tapte the Hoops 0-1 mot Wayne Rooneys Derby County.

Mark Warburton har forsterket laget med tre lånespillere i januar. Charlie Austin, Jordy de Wijs og Stefan Johansen. Austin, som allerede har spilt tre kamper for QPR, scoret i debuten borte mot Luton. Charlie Austin og Lyndon Dykes er et spennende spisspar. De kan lage problemer for flere Championship-forsvar i siste halvdel av sesongen, men de trenger nok litt tid på å bli kjent.

Selv om Loftus Road-klubben har tatt syv poeng på de fire siste kampene, er gjestene fortsatt bare fire poeng over nedrykksstreken.

Da lagene møttes i november ledet Watford 0-1 til pause, men kampen endte 1-1.

Watford har ledet til pause i åtte av 13 hjemmekamper denne sesongen, men i tre av de fire siste kampene mellom Watford og QPR har det stått uavgjort etter de første 45 minuttene.

Det har også stått uavgjort til pause i 16 av de første 26 kampene til QPR. Vi tror på en ny tett og jevnspilt kamp på Vicarage Road. At det står uavgjort etter første omgang, og Watford vinner til slutt gir 4,40 i odds.

