Stem på rundens mål i Toppserien: Se frekkisen fra 25 meter

Se kandidatene til rundens mål her.

I den 18. runden av Toppserien ble det scoret 14 mål, men to av scoringene kom i kampen mellom Kolbotn og Røa som ble spilt 15. november.

Vi har plukket ut de tre målene vi mener er kandidater til rundens mål i sesongens siste serierunde. Det er flere vakre scoringer.

Første kandidaten til rundens mål er 1-0-scoringen til Sherida Spitse for Vålerenga mot Arna-Bjørnar. VIF-stjernen banket inn ledermålet på et herlig frispark bare tre minutter og 50 sekunder ut i kampen. Oslo-klubben vant kampen 4-0. Dermed ble laget seriemestere, åtte år etter at Vålerenga første gang deltok i Toppserien.

Den andre kandidaten til rundens mål er hentet fra kampen mellom Klepp og Rosenborg på Jæren. Etter 67 minutter er det Rosenborgs Celine Nergård som er på et gjennombrudd og som setter ballen mellom beina på Klepp-keeperen til 2-0. En frekkis! Klepp kom med en sen redusering og kampen endte 2-1. Rosenborg gikk gjennom hele sesongen uten å tape i serien og tok sølv.

Den tredje kandidaten er 4-0-scoringen til Sandvikens Rakel Engesvik. For en praktscoring! Tolv minutter før slutt plukker hun opp ballen midt på Avaldsnes sin banehalvdel, avanserer noen meter og fyrer løs fra 25 meter. Ballen går i en pen bue over Avaldsnes-keeper Victoria Esson og lander i mål. Det ble et fantastisk punktum på sesongen.

I runde 18 er dette de tre kandidatene til rundens mål:

1. Sherida Spitse, Vålerenga (1-0 mot Arna-Bjørnar)

2. Celine Nergård, Rosenborg (2-0 mot Klepp)

3. Rakel Engesvik, Sandviken (4-0 mot Avaldsnes)