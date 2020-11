Stem på rundens mål i Toppserien: Se suseren som utsatte VIFs gullfest

Begge målene til Lyns Runa Lillegård mot Vålerenga er nominert til rundens mål i Toppserien.

I den 17. runden av Toppserien ble det scoret tolv mål. Her er de tre målene vi mener er kandidater til rundens mål. Begge målene til Runa Lillegård i byderbyet mot Vålerenga er nominert. Her kan du se alle kampene i Toppserien her.

Lyns Runa Lillegård feirer 2-1-scoringen sin mot Vålerenga sammen med lagvenninninene. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Den første kandidaten til rundens mål er Runa Lillegård. Innbytteren hadde knapt vært på banen i fire minutter da hun driblet av Stine Ballisager Pedersen og satte ballen sikkert forbi keeper Jalen Tompkins til 2–1.

Da Dejana Stefanovic utlignet til 2-2 i det 86. minutt, trodde nok de fleste at kampen ville ende uavgjort, men 19-åringen fra Alta ville det annerledes. Finnmarkingen løp gjennom VIF-forsvaret på høyresiden og banket inn 3–2-scoringen ett minutt før full tid med en suser. Lillegård hadde kun ett mål på samvittighet denne sesongen før lørdagens byderby mot VIF. Nå står hun med tre fulltreffere på toppscorerlisten.

19-åringens to scoringer mot serielederen gjør at Lyn spiller i Toppserien også i 2021.

Den andre kandidaten som er nominert til rundens mål er 1-0-scoringen til Avaldsnes' Andrea Norheim mot Klepp. Venstreback Hanna Dahl satte fart på venstresiden og tok balen med seg over halve banen før hun la den tilbake 45 grader til Norheim inne i feltet. Spissen bredsidet kontrollert ballen i nettet bak Klepp-keeper Adelaide Gay. Et strålende forarbeid av Dahl og en perfekt avslutning fra Norheim.