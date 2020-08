Stem på rundens mål i Toppserien: Sjekk Linbergs perle her

Se Camilla Linbergs mål fra 25 meter mot Klepp her.

I den tiende runden av Toppserien ble det scoret elleve mål. Vi har plukket ut de tre målene vi mener er kandidater til rundens mål. Her kan du se alle kampene i Toppserien her

Klepps Elisabeth Terland scoret i sin andre kamp på rad i helgen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Klepps stortalent Elisabeth Terland scoret 1-0-målet til jærbuene i bortekampen mot Lyn i helgen. Det var hennes andre scoring på to kamper. Matilde Alsaker Rogde fosset nedover på høyrekanten, dro seg forbi Lyns Emilie Raaum Closs og slo ballen ut til Terland, som hamret ballen i mål fra kloss hold.

Lyns Camilla Linberg (t.h) scoret sesongens sjette mål i helgens kamp mot Klepp. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Den andre kandidaten til rundens mål er også hentet fra kampen på Kringsjå mellom Lyon og Klepp. Lyns Camilla Linberg utligner til 1-1 med en vanvittig soloprestasjon. Hun tar ballen med seg fra egen banehalvdel, setter fart og utfordrer Tuva Hansen. Fra 25 meter hold klinker 21-åringen ballen i bue over Adelaide Gay i Klepp-målet som står en meter eller to for langt ute. Dette er utvilsomt en kandidat til årets mål, men Lyn tapte kampen 1-3.

Den nigerianske landslagsspilleren Rasheedat Ajibade (t.v.) er delt toppscorer hos Avaldsnes denne sesongen med sine fem scoringer. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Den tredje kandidaten til rundens mål er signert Rasheedat Ajibade, men det er lagvenninnen Anna Langås Jøsendal som gjør alt forarbeidet. Hun løper fra hele Røa-forsvret på venstresiden og legger ballen perfekt inn til Ajibade. Sistnevnte er sikker som banken, og fra ti meter plasserer den nigerianske angrepsspilleren ballen nede i høyre hjørnet til Røa-keeper Josefine Ervik. Dermed sto det 3-0 til Avaldsnes. Karmøy-laget vant til slutt 4-0.

I runde 10 er det følgende kandidater. Her kan du stemme:

1. Elisabeth Terland, Klepp (1-0 mot Lyn)

2. Camilla Linberg, Lyn (1-1 mot Klepp)

3. Rasheedat Ajibade, Avaldsnes (3-0 mot Røa)