Stem på rundens mål i Toppserien

Se kandidatene til rundens mål her.

I den 13. runden av Toppserien ble det scoret 17 mål. Vi har plukket ut de tre målene vi mener er kandidater til rundens mål. To av kandidatene er hentet fra samme kampen. Her kan du se alle kampene i Toppserien her

Første kandidaten til rundens mål er 1-0-scoringen til Rasheedat Ajibade for Avaldsnes mot Lyn. Nigerianeren får ballen inne i 16-meteren, dribler av et par Lyn-spillere og banker ballen kontant i mål. En enorm enkeltmannensprestasjon.

Den andre kandidaten til rundens mål er også hentet fra kampen på Kringsjå mellom Lyn og Avaldsnes. Mimmi Lõfwenius Veum får en ball lagt tilbake på 16-meteren. Hun klinker til på direkten, og ballen suser inn i venstrehjørnet for keeper Victoria Esson. 1-1-scoringen bir også den siste scoringen i kampen.

Vålerengas Sigrid Heien Hansen spilte vegg gjennom hele forsvaret til Klepp. Foto: Annika Byrde (NTB)

Den tredje kandidaten er 2-0-scoringen til Sigrid Heien Hansen mot Klepp. Det er en lekkerbisken. Vålerengas midtbanespiller spiller klikk-klakk-fotball gjennom jærbuenes forsvar, før hun plasserer ballen i noten. For en scoring! Vålerenga var totalt overlegen i kampen. De vant kampen 7-0. Det er den største seieren i Toppserien siden Kolbotn slo Klepp 7-0 i september 2016. I samme sesongen vant LSK 11-0 mot Urædd.

I runde 13 er dette de tre kandidatene til rundens mål:

1. Rasheedat Ajibade, Avaldsnes (1-0 mot Lyn)

2. Mimmi Lõfwenius Veum, Lyn (1-1 mot Avaldsnes)

3. Sigrid Heien Hansen, Vålerenga (2-0 mot Klepp)