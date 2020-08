Stem på rundens mål: Se stortalentet dunke ballen opp i krysset

Bli med å stem frem rundens mål i Toppserien.

I den niende runden av Toppserien ble det scoret 15 mål. Derby-onsdagen bød på flere praktfulle scoringer. Her kan du se alle kampene i Toppserien her

Klepps Elisabeth Terland scoret en perle av et mål mot Avaldsnes. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Stortalentet Elisabeth Terland vartet opp med en lekkerbisken av en scoring mot Avadsnes. Hun klemte til fra 18 meter og dunket ballen opp i krysset bak en sjanseløs Victoria Esson, og sendte Klepp i ledelsen 1-0 etter 30 minutter.

Sjekk alle torsdagens oddstips her!

Men for andre kamp på rad klarte ikke jærbuene å holde på ledelsen. Elise Thorsnes scoret to ganger i andre omgang og sørget for at Avaldsnes vant Rogalandsderbyet 2-1. Klepp har nå tatt ledelsen i de to siste kampene mot henholdsvis Sandviken og Avaldsnes, men rotet den bort i begge kampene.

Husk at du kan se alle kampene i Toppserien her

Oslo 20200807. Vålerengas Synne Jensen under toppseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Kolbotn på Intility arena. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix Foto: Annika Byrde (NTB scanpix)

Vålerengas Synne Jensen luftet også skuddfoten på onsdag. Dejana Stefanovic spilte ballen gjennom til henne, og fra 16 meter svingte hun ballen elegant inn i det høyre krysset til Lyn-keeper Kirvil Odden Sundsfjord. Kan det gjøres bedre? Scoringen var Jensens første denne sesongen. Vålerenga vant Oslo-derbyet 2-0.

LSKs Mimmi Löfwenius Veum klemte til fra 14 meter og limte ballen opp i nett-taket. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Den tredje kandidaten til rundens mål er en suser fra LSK-spiller Mimmi Löfwenius Veum mot Kolbotn. Et innlegg fra venstrekanten havner hos Andrea Wilmann. Hun legger ballen tilbake til Löfwenius Veum som hamrer ballen i mål og sender LSK-laget opp i 2-1-ledelse. - Det er en klassegoal, ropte kommentatoren. Det er akkurat det det er. LSK vinner kampen 3-1.

Fredag er det ca 360 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

I runde 8 er det følgende kandidater. Her kan du stemme:

1: Elisabeth Terland, Klepp (1-0 mot Avaldsnes)

2: Synne Jensen, Vålerenga ( 1-0 mot Lyn)

3: Mimmi Löfwenius Veum, LSK kvinner (2-1 mot Kolbotn)

Stem på din favoritt under: