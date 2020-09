Stem på rundens mål: Sjekk frekkisen mot Sandviken!

Camilla Linbergs scoring mot Sandviken er årets frekkeste. Stem på rundens mål her.

I runde 12 i Toppserien ble det scoret tolv mål. Vi har plukket ut de tre målene dere kan stemme frem til rundens mål, og det er tre klassescoringer.

Husk at du kan se alle kampene i Toppserien her

Lyns Camilla Linberg har scoret åtte mål denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Camilla Linberg scoret begge målene da Lyn vant 2-0 mot Sandviken. 2-0-scoringen til Linberg var en skikkelig frekkis. Hun tok med seg ballen fra egen banehalvdel og satte fart. Hun så at Sandviken-keeper Nora Gjøen-Gjøsæter sto langt ute og hamret til fra 30 meter. Ballen gikk i en pen bue over Gjøen-Gjøsæter og i mål. Scoringen var hennes åttende denne sesongen. Hun er nå delt toppscorer i Toppserien sammen med Rosenborgs Marit Clausen.

Husk at du kan se alle kampene i Toppserien her

Rosenborgs Marit Clausen er delt toppscorer i Toppserien.

Den andre kandidaten til rundens mål er Marit Clausen. Cecilie Andreassen slo opp til Lisa-Marie Utland som dempet ballen på elegant vis ned til Marit Clausen som pirker inn 2-0 til Rosenborg. Det var Clausens åttende mål denne sesongen. Trønderne er etter helgens 2-0-seier mot Røa på andreplass i Toppserien, to poeng bak serieleder Vålerenga som har én kamp mer spilt. RBK er det eneste laget i Toppserien som fortsatt er ubeseiret denne sesongen.

Sjekk alle mandagens oddstips her.

Den tredje kandidaten til rundens mål er Johanne Fridlund. 1-2-reduseringen hennes for Kolbotn mot Arna-Bjørnar var en lekkerbisken. En svak Arna-Bjørnar-klarering havner i beina på Fridlund på 16-meteren. Hun lar seg ikke be to gang, men klinker til. Det blir et perfekt bananskudd som går inn helt oppe i venstre krysset hos en sjanseløs Arna-Bjørnar-keeper Teagan Micah. Fridlund er nå oppe i fire mål denne sesongen. Kolbotn tapte likevel kampen i Bergen 1-2.

Husk at du kan se alle kampene i Toppserien her

I runde 12 er det følgende kandidater. Her kan du stemme:

Camilla Linberg, Lyn (2-0 mot Sandviken)

Marit Clausen, Rosenborg (1-0 mot Røa)

Johanne Fridlund, Kolbotn (1-2 mot Arna-Bjørnar)