Stoke er feil favoritt

Stoke har tapt fire av de fem siste bortekampene. Det er uforståelig at de er favoritter borte mot Middlesbrough.

Det er en fantastisk sportshelg vi har foran oss med fulle serierunder i alle de store ligaene i Europa, finale i klubb-VM og masse deilig vintersport. Fredagens langoddsprogram byr på fotball fra Serie A, fra La Liga, fra engelsk Championship og ellers kamper fra tysk 2. bundesliga og serierunder i Ligue 2 og nederlandsk Eredivisie. Så er det verdenscup Super G for menn i Val Gardenia og det er verdenscup skiskyting sprint for kvinner i Annecy.

Middlesbrough - Stoke City 2,75 - 2,90 - 2,35 H (spillestopp kl. 2040)

Middlesbrough har vært sterke hjemme på Riverside, men de er et av de dårligste bortelagene i ligaen. Boro har ennå ikke vunnet på bortebane denne sesongen. Den elendige bortestatistikken gir grunn til bekymring hos manager Jonathan Woodgate.

Boro har vært avhengig av gode resultater hjemme for å holde seg over nedrykksstreken. Før fredagens kamp på Riverside er de ubeseiret i fire hjemmekamper på rad.

Stoke har hatt en horribel sesong så langt. The Potters ligger under nedrykksstreken, men de har kun to poeng opp til Luton som er på trygg grunn. Michael O'Neill får det ikke Stoke-mannskapet til å fungere. Før bortekampen mot Boro har de kun én seier på de fem siste kampene, og det er lite som tyder på at gjestene skal klare å få med seg poeng i fredagens kamp.

Boro-toppscorer kan være tilbake

Stoke har kun tatt ett poeng på de tre siste kampene på Riverside (2-1-0), og de klarte ikke å score i de to kampene mot Middlesbrough sist sesong. De spilte 0-0 mot Boro i november 2018 med Gary Rowett som manager, og tapte 0-1 i april 2019 med Nathan Jones i sjefsstolen.

Middlesbrough-spillerne Paddy McNair og Marcus Browne er begge suspendert. Begge fikk rødt kort i lørdagens tap mot Swansea. Boro protesterte mot McNairs utvisning, men den ble ikke tatt til følge. Det er mulig manager Jonathan Woodgate får tilbake den viktige spissen Britt Assombalonga til fredagens kamp. Det vil være et stort pluss. Han har slitt med en ankelskade, men er tilbake i trening.

Selv om Assombalonga kun har scoret i en av de siste ti ligakampene, da scoret han to mål mot QPR, så har han scoret dobbelt så mange mål som noen annen Boro-spiller denne sesongen (6).

Stoke sliter på bortebane

Stoke, som vil klatre over nedrykksstreken med seier, mangler antakeligvis kaptein Ryan Shawcross. Forsvarsspilleren var tilbake på banen mot Luton 10 desember, men måtte forlate banen etter mindre enn 20 minutter på grunn av en lyskeskade.

Middlesbrough har vunnet de to siste hjemmekampene mot lag fra nedre halvdel av tabellen. De slo Barnsley 1-0 i slutten av november, og i forrige hjemmekamp vant de 1-0 mot Charlton. Et formsvakt Stoke-lag skal være en overkommelig oppgave på hjemmebane.

Men Norsk Tipping har satt Stoke som knepen favoritt på bortebane. Det mener jeg er feil, og 2,75 i odds på hjemmelaget virker som det beste spillet her. Stoke City har tross alt tapt fire av de fem siste bortekampene, og de har gått målløse av banen i tre av dem.

