Stoke-nedturen vil ingen ende ta

Mandagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i Eliteseriekampen mellom Odd og Mjøndalen. I tillegg er det kamp i engelsk Championship, det er kamp Serie A, i dansk Superliga, i 2. bundesliga og Ligue 2. I Portugal er det tre kamper i øverste divisjon. På hockeyfronten er det fire kamper i KHL og natt til tirsdag er det fire kamper i NHL.

Stoke - West Bromwich B 2,30 (spillestopp kl 20.55)

Krisen i Stoke har nådd et nytt klimaks. Fredag fikk manager Nathan Jones sparken. Da hadde Stoke kun tatt 28 poeng siden Jones overtok på Britannia Stadium 12. januar. Det er den svakeste poengfangsten for noe lag i Championship i denne perioden.

Stoke har vist interesse for Preston North End-manager Alex Neil, men brysk avvist av Lancashire å innlede samtaler med Neil om den ledige managerjobben. Preston har rapportert Stoke til English Footlabll League for å ha tatt kontakt med Neil uten tillatelse. Rory Delap, Kevin Russell og Andy Quy har midlertidig tatt over. De leder laget for første gang i mandagens kamp mot høytflyvende West Brom Albion.

Peter Etebo og Tom Edwards er usikre hos Stoke, mens Ryan Shawcross er fortsatt ute med en langtidsskade.

The Potters var på gang etter to seire på rad mot Swansea City og Fulham i starten av oktober, men nå har de tapt to bortekamper på rad mot Sheffiled Wednesday (0-1) og Millwall (0-2). Dermed befinner de seg på bunn av Championship-tabellen med kun åtte poeng. De er allerede seks poeng bak Luton som ligger på plassen over nedrykksstreken, men de har én kamp mindre spilt.

West Brom er best på bortebane

Mandag venter en vanskelig hjemmekamp mot West Brom. Stoke har kun vunnet én av de ni siste ligakampene mot West Brom. De slo dem 3-1 i desember 2017.

Hjemmeformen til Stoke gir ingen grunn til optimisme. De har nemlig tapt fem av syv hjemmekamper så langt. West Brom på sin side er et av ligaens beste bortelag. De har kun tapt én av syv bortekamper så langt.

Albion-forsvarer Nathan Ferguson fikk rødt kort mot Charlton Athletic i forrige uke, og han er suspendert i tre kamper. Conor Townsend er ventet å ta over hans plass på venstrebacken.

West Brom har kun tpt én gang i Championship denne sesongen, og the Baggies er i fantastisk scoringsform. De har scoret ni mål på de fire siste kampene. WBA har sterke offensive spillere i Hal Robson-Kanu, Charlie Austin og Matt Phillips. Problemet er at de er litt for slurvete defensivt. De har sluppet inn to mål i tre av de fire siste kampene. Klarer de å mure igjen bakover, så er jeg tror jeg det skal mye til om vi ikke får se West Brom i Premier League neste sesong.

WBA vil med uavgjort eller seier ta over tabelltoppen i Championship i kveld. Motivasjonen burde være på topp her. Jeg har heller ikke særlig troen på den delte managerløsningen til Stoke. Det er tydelig at dette er en kriseløsning. 2,30 i odds på West Brom, som et av ligaens beste bortelag, er ok. Spillestopp er klokken 2055.

