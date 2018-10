Stor utbetaling på lørdagskupongen

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Da er det duket for en ny lørdagskupong - og det er bare å glede seg. Seks oppgjør fra Premier League venter oss, men det er kun et av de 12 lagene som skal til pers som i øyeblikket er på topp fem på tabellen. Det blir dog en del viktige oppgjør med lag på nedre del av tabellen. Ved siden av dette så utgjør den andre halvdelen av kupongen seks kamper fra Championship. Dette er ingen liga som er enkel å tippe til, men det liker vi. Kupogen har et herlig potensiale og bør gi fine summer til de som makter å få 12 rette. Denne lørdagen så er bonuspotten på en halv million, og innleveringsfristen er 15:55.

1. Leicester City - West Ham United

Leicester er et sterkt hjemmelag. For tre år siden, da laget utrolig nok vant hele Premier League, tapte de kun en gang hjemme på King Power Stadium. For to år siden, altså i 16/17-sesongen, tapte laget kun fem kamper. De var til tross for en 12. plass ganske positive på hjemmebane. I fjor ble det seks tap på King Power, og igjen var det på bortebane laget slet som mest. Etter to greie seiere mot Huddersfield og Newcastle har det nå blitt to tap på rappen. Tapet mot Everton nest sist på hjemmebane var skuffende. At de røk 3-1 for et høytflyvende Arsenal nå sist bryr vi oss ikke så mye om. 2-0-2 er fasiten på de første fire hjemmekampene, mens med bortekamper er statistikken 4-0-5. Husk også på at Leicster har scoret i alle de ni Premier League-kampene så langt.



Matty James og Demarai Gray er begge ute for de blåkledde.

West Ham har til tross for to tap den siste tiden spilt seg litt opp fra den bekmørke innledningen på sesongen. Fire strake tap etter fire spilte var fasiten for Pellegrino sitt mannskap. Dermed var det et sjokk for mange at laget tok en svært sterk trepoenger mot Everton på bortebane i kamp nummer fem. Deretter fulgte laget opp med et sterkt resultat mot Chelsea (0-0). Så knuste de Manchester United 3-1 på hjemmebane, og var det klart beste laget. Det er derfor litt trist at laget hat gått på to tap den siste tiden. Nest sist røk dem 1-0 borte for Brighton, før Tottenham tok med seg alle trepoengene i en 1-0-seier i londonderbyet. De er varierende i prestasjonene, men til tross for to tap på rappen mener vi bestemt at West Ham har noe på gang, og vil trolig få en middels sesong i år. På bortebane så langt har The Hammers 1-0-3. To av kampene har dog vært mot Liverpool og Arsenal. På de siste ti spilte bortekmapene har laget kun vunnet to.

Jack Wilshere, Carlos Sanchez, Andy Carroll og Manuel Lanzini er neppe aktuelle til dagens oppgjør.

Vi tror klart mest på Leicester i dette oppgjøret. West Ham sliter på bortebane og har en hel del skader på de viktigste spillerne sine. Vi tester en småfrekk H.



2. Liverpool - Cardiff City

Liverpool er med rette store favoritt i dette oppgjøret, og de fleste spillere i landet krysser for en enkel H her. Vi henger oss på dette, og spekulerer ikke i mot. Liverpool har funnet seg selv igjen under ledelse av Klopp. Det er ingen tvil om at sistnevnte gjør noe veldig riktig i klubben. På de første ni seriekampene så står laget med svært sterke 23 poeng. Med en statistikk på 7-2-0. De to uavgjort har kommet mot Manchester City og Chelsea. City som ligger av poeng, mens Chelsea som er kun to poeng bak disse. Det er tett i toppen, og for tiden så avgjør ikke de beste lagene mot motstand på den nedre halvdelen.



Jordan Henderson og Naby Keita er begge tvilsomme, og trolig spiller ingen.

Cardiff City er nyopprykkede og sliter på det øverste nivået. De fikk seg sin første seier i årets sesong sist mot Fulham. Og det var svært gledelig for Neil Warnock og Cardiff. Etter fem strake tap var det en herlig opptur. Fasiten på de første ni kampene er 1-2-6, og det virker veldig tøft å tro på at laget skal hente noe poeng på Anfield. Trolig får de to-tre i sekken.

Vi ser ingen grunn til å gardere denne kampen, og mener dette er kupongens sikreste H.



3. Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wandrers

Hjemmelaget er i solid form for tiden, og tar med seg en hel del selvtillit inn mot dette oppgjøret. To strake 1-0-seire er fasiten. Forsvaret til Brighton har vært imponerende disse kampene, og det er ingen enkel oppgave å score mot Brighton. Seirene kom mot West Ham på hjemmebane nest sist, også dro de å hentet tre sterke bortepoeng på St James' Park (Newcastle) nå sist.

Før lørdagens oppgjør har det nyopprykkede laget spilt fire hjemmekamper. To seire, en uavgjort og et tap er fasiten. Tapet kom mot Tottenham, og med litt klaff i denne kampen kunne laget tatt poeng. Blant annet hadde laget en stor skuddmulighet når det gjenstod et minutt. Seirene er tatt mot Manchester United og nevnte West Ham. Seieren mot Manchester United (3-2) var ordentlig sterkt. Det var en lagseier og Chris Hughton har et kollektiv som er ganske så imponerende til tider.

Davy Propper og Pascal Gross mister begge dagens kamp. Glenn Murray er usikker.



Wolverhampton er nok rimelig gira på å slå tilbake fra 2-0-tapet mot Watford i den forrige runden. Begge målene kom altså på 58 sekunder. Veldig spesielt, men dagens bortelag var aldri i nærheten av å svare på dette. Wolves, også nyopprykkede, har vist fine takter så langt i Premier League. På de første ni kampene har laget tatt 15 poeng, og ligger på en fullt akseptabel 9.plass. 2-1-1 er fasiten på de fire første bortekampene, og det er imponerende. West Ham og Palace har begge blitt slått 1-0. 1-1 borte mot Manchester United var sterkt. Tapet mot Watford nå sist var bare tap nummer to i årets Premier League. På de første ni spilte er dette sterke tall for et nyopprykkede fotballag.

Ingen rapporterte skader før dette oppgjøret for bortelaget.

Dette er en typisk uavgjort-kamp. Vi tror dog mest på at Brighton vinner kampen, for de er i form og hyggelige på hjemmebane. Dermed spiller vi HU.



4. Fulham - Bournemouth

Bournemouth gjester Craven Cottage. Banen som ligger helt inntil Themsen, og har en mildt sagt morsom beliggenhet. Det er aldri enkelt å hente tre poeng her.

Fulham har et godt fotballag, det er det ingen tvil om. Men det er et aller annet som ikke stemmer, for laget ligger der dem ligger. Nemlig blant de tre nederste (18. plass) Sist kamp mot Cardiff skildrer egentlig problemene til Fulham på fin måte. Londonlaget ledet både 1-0, og hadde tilsynelatende kontroll på oppgjøret. Men på ni minutter så er altså kampen snudd og Cardiff leder 2-1. Kampen endte 4-2. Å slippe inn fire mål mot Cardiff, som i øyeblikket er på plassen over (17. plass), er rett og slett skremmende av Fulham. Det virker som det er defensivt problemet ligger, og trener Slaviša Jokanović er nødt til å få dette til å fungere bedre - ganske fort.

På hjemmebane så langt har laget 1-1-2 på de første fire. Ni mål har hvittrøyene sluppet inn på Craven Cottage. De fikk hele fem mål feil vei av Arsenal i starten av Oktober. Med tre strake tap i Premier League og en målforskjell på triste 3-12 så må Fulham ta seg sammen, eller så vil det få konsekvenser.

Callum Chambers er usikker foran oppgjøret. Timothy Fosu-Mensah er og trolig ute. Joe Bryan og Tom Cairney er neppe aktuelle.



Bournemouth er det helt annerledes med. Joshua King sitt lag er faktisk på høyde med de beste lagene etter ni spilte kamper. En sjetteplass, og kun to tap lar seg virkelig høre. På hjemmebane har ikke laget tapt en kamp enda, mens på bortebane har de første fire resultert i 2-0-2. For to år siden, altså i 16/17-sesongen tok Bournemouth kun tre borteseire av 19 mulige. I fjor tok Eddie Howe sine gutter kun fire. At de allerede har to seire nå er med andre ord en stor forbedring. Vi er dog usikre på om de vil følge opp dette, men de virker sterke for tiden. På de tre har laget to seire og en uavgjort, og det med en målforskjell på 6-1. Med tanke på Fulham er dette en stor kontrast.

Det er klart, ser man på tabellen og Fulham sine siste innsatser, skulle man tro Bournemouth fikk lett kamp her. Vi er dog ikke så sikre på dette. Fulham er bedre enn visst, og jeg tror det er tid for at laget vil gjøre en bunnsolid prestasjon her. I tillegg skremmer dagens bortelag sin bortestatistikk de siste årene oss litt. Vi helgardere og spiller HUB.

5. Southampton - Newcastle United

Et bunnoppgjør venter oss i den femte kampen på kupongen. En ekstremt viktig kamp da begge er i en grusomt stim for tiden. Newcastle (20.plass) gjester Southampton (16.plass).

Hjemmelaget har ikke fått det til på St. Mary's Stadium i år. 0-2-2 på de første fire gjør at fansen forventer en hjemmeseier i dagens kamp, og særlig når sisteplassen i Premier League står på andre halvdelen. De to hjemmetapene har kommet mot Chelsea og Leicester. Mens mot Brighton og Burnley har det blitt poengdeling. Foreløpig står det The Saints med en eneste seier på de første ni kampene, og den kom i kamp nummer fire mot Palace borte. De siste fem kampene har laget 0-2-3, og målforskjellen er 2-10. Det er nitriste tall. Opp i alt det negative er det positivt at Southampton har et godt tak på Newcastle. De har slått dagens motstander 15 ganger tidligere. Det er tre mer enn de har slått noen andre, så de har overtaket her.

Mario Lemina er usikker foran dette oppgjøret, eller så kan Mark Hughes velge det han vil fra en frisk tropp.

Newcastle sliter veldig for tiden. Dønn sisteplass etter ni kamper er blytungt for The Magpies. På de første ni kampene står laget med to poeng. Målforskjellen er på -8. På hjemmebane har laget tapt alle fem kampene, det er blytungt, men på bortebane har hvertfall laget tatt to poeng. I tillegg ledet de 2-0 på Old Trafford, og med litt klaff hadde laget tatt med seg alle poengene her. Men et bunnlag har sjeldent flaksen på sin side, og de tapte selvfølgelig 3-2. Sist mot Brighton på hjemmebane hadde laget over 20 skuddforsøk, men maktet altså ikke å score. Vi tror Benitez sine gutter kan score mål her i dag, og de er helt avhengig av en trepoenger snart. Noe og dagens motstander er.

En meget viktig statistikk er at mot både Chelsea, City, United og Arsenal så har laget tapt med kun et mål. Det er ingen tvil om at laget hadde en tøff innledning på sesongen, men når man taper mot Brighton hjemme sist, så er ikke det en unnskyldning lenger.

En meget vrien kamp å tippe dette. Begge lag trenger en seier i dag. Jeg velger å satse på at vi får en vinner i denne kampen. Skal jeg velge en vinner, mener jeg faktisk at Newcastle kan overraske og vinne 1-0, men jeg går på HB i dette oppgjøret.

6. Watford - Huddersfield Town

Huddersfield Town ankommer Vicarage Road på en 19. plass. Mens vertene er på en finfin 7. plass.

Det begynte så utrolig bra for Watford, og ekspertene begynte å få flashback til Leicester for tre år siden. Fire seire på de fire første kampene. Ikke nok med det, de spilte meget god fotball. Seieren over Tottenham i den fjerde kampen var spesielt sterk. Mot Manchester United i kamp fem tok det slutt. Gultrøyene gikk på et 2-1 tap, og seiersrekken var brutt. Etter dette tapet har ikke ting gått som ønsket for The Hornets. Uavgjort borte mot Fulham, tap for Arsenal og deretter et nedslående 0-4-tap mot Bournemouth på hjemmebane. Det var knyttet stor spenning til laget når de reiste til Wolverhampton sist helg. Her tok Javi Gracia sine gutter en meget sterk seier (2-0). Etter den siste måneds dårlige resultater var dette sterkt. Watford er klare favoritter i dagens kamp, og er riktige favoritter.

Sebastian Prödl er ikke aktuelle til lørdagens kamp. Troy Deeney og Nathaniel Chalobah har ikke trent sammen med resten av gruppen denne uken, og det er uvisst om de spiller. Kabasele var ute sist helg, men tilbake nå.

Huddersfield er sammen med Newcastle det eneste laget som ikke har en eneste seier i Premier League 18/19. Det er blytungt, og ikke er det store muligheter for at den første trepoengeren kommer i dag heller. På bortebane har laget 0-2-2, og en målforskjell på 4-11. Men la det være sagt, Huddersfield har vi fulgt med på og laget har gjort noen ordentlig gode kamper. De har faktisk hatt en hel del uflaks hittil, og kommer garantert til å ta poeng fremover. De tapte bare med et mål sist mot Liverpool, og var positive.

Vi garderer ikke Watford her, men hadde vi hatt råd ville vi testet det. Det er uansett fine muligheter for at Watford vinner denne kampen. H.



7. Bolton - Hull

Kamp sju på lørdagskupongen bringer oss over på nivå to i England, nærmere bestemt Championship. Hull tar turen til Bolton og University of Bolton Stadium. To lag som har startet sesongen svakt, spesielt gjestene.

Bolton som var i Premier League for ikke mange sesongene siden, sliter i starten av Championship ved denne korsvei. Plass 18 på tabellen, og bare fire poeng ned til nedrykk er dystre tall. Det var full runde i denne ligaen i midtuken, og Bolton gikk på et stygt hjemmetap med 0-3 for Nottingham Forest. 2-1-4 på hjemmebane inngir på ingen måte selvtillit. Laget har bare fem mål rett vei på eget gress, og det er minst i hele Championship. Ameobi og Turner er skadet, ellers er det greit.

Hull har vært svært svake i innledningen av årets sesong. Nedrykksplass og bare ni av de første 42 oppnåelige poengene er spilt inn. Det er nedrykkstall alle dager i uken. Hull tapte 0-1 borte mot Bristol City på Ashton Gate i midtuken, og har sju strake seriekamper uten seier før denne. På fremmed gress har laget 1-1-5 og sliter tungt. Evandro og Toral er ute, mens norske Marcus Henriksen kan rekke kampen etter sin hodeskade fra landslagsspill for Norge.

Bolton har ikke imponert, men møter her kanskje divisjonens svakeste lag så langt. Vi heller mot Bolton, men tar med uavgjort på det store spillet. H (HU på 432 rekker spillet)

8. Sheffield United - Wigan

Wigan legger ut på den korte turen til Sheffield i kamp åtte, og et møte med Sheffield United på Bramall Lane. Begge lag bra i gang, spesielt hjemmelaget som har imponert stort.

Sheffield United har imponert så langt. Chris Wilder sitt mannskap ligger på tredje plass, og bare målforskjell skiller opp til Leeds på toppen av tabellen. 4-2-1 hjemme er godkjent, og Sheffieldklubben kan være med helt inn i årets Championship. Sist midtuke ble det noe svake 1-1 hjemme mot Stoke. Det er knallhardt i denne ligaen med 46 runder før fasiten kan skrives i mai 2019. Det rapporteres om full tropp fra Bramall Lane inn mot denne kampen.

Wigan ankommer Sheffield seks poeng bak hjemmelaget. Wigan er et utpreget hjemmelag, uten tap på eget gress så langt. På bortebane er det totalt annerledes. 1-0-6 er den triste lesingen etter sju spilte på fremmed gress. Sist midtuke gjestet Wigan London og returnerte poengløse etter 1-2 mot Millwall på The Den. Massey er skader, mens Gibson soner for direkte rødt kort.

Wigan er meget svake borte, og vi tror Sheffield United tar dette. H

9. West Bromwich - Blackburn

I kamp ni tar Blackburn turen til The Midlands og Birmingham, hvor et møte med West Bromwich venter. WBA på fjerdeplass, gjestene tre poeng bak, på plass nummer ni på tabellen.

West Bromwich har startet bra. Det er kamp om hegemoniet i Birmingham med både WBA, Birmingham og Aston Villa i samme liga. WBA har 5-0-2 hjemme på The Hawthorns, og det er alltid mye mål når WBA spiller hjemme. Ingen lag i divisjonen har scoret fler på eget gress, og til tross for fjerde plass har bare Preston sluppet inn fler på eget gress enn WBA sine 11. En merkelig statistikk.

Sist uke presterte West Brom årets verste kamp og tapte hele 1-4 for Derby på hjemmebane. Ingen skadeproblemer i forkant av denne kampen.

Blackburn som rykket opp fra nivå tre sist sesong, har tatt steget opp på en fin måte. Med sine 21 innspilte poeng, er det faktisk bare fem poeng opp til tabelltopp. Manager Darren Moore gjør en fin jobb med sitt mannskap. Bortestatistikken så langt lyder på godkjente3-2-2, og Blackburn vil nok klare å stabilisere seg som et greit Championship lag. Sist midtuke var laget i Wales og tapte 1-3 for Swansea. Sterk 2-1 seier mot serieleder Leeds nest sist. Samuel og Gladwin er ute med langvarige skader. Nyambe muligens tilbake.

Vi tror opprykkskandidat West Bromwich reiser seg fra det stygge midtuke tapet for Derby, og tar dette. H

10. Bristol City - Stoke

Stoke reiser sørover til Bristol og møtet med Bristol City på Ashton Gate. Hjemmelaget fint i gang, bare fire poeng etter toppen. Stoke sliter etter nedrykket fra Premier League, og har meget lang vei tilbake til toppen i engelsk fotball.

Bristol City under ledelse av dyktige Lee Johnson er gode. Bare fire poeng bak ledende Leeds etter 14 spilte er musikk i ørene på klubbens trofaste tilhengere. Med en noe bedre hjemmestatistikk enn 3-2-2 ville Bristolklubben ledet Championship. 1-0 over Hull i siste kamp er ikke mer enn det må være. Sterk seier med samme sifre borte mot Brentford nest sist. Ingen skade/ karantene problemer.

Stoke er i fritt fall. Nedrykk fra Premier League sist sesong, etterfulgt av en meget svak start på nivå to denne sesongen. 1-4-2 på fremmed gress er stygge tall, og det er faktisk bare fem små poeng ned til nedrykk for det tidligere topplaget. Sterke 1-1 borte mot Sheffield United sist. Svake 0-1 mot Birmingham hjemme nest sist. Clucas er tilbake i trening. Diouf og Etebo er tvilsomme.

Vi heller relativt klart mot Bristol City, men henger på en gardering fot poengdeling. HU

11. Birmingham - Sheffield Wednesday

St Andrews er arena når Sheffield Wednesday tar turen ned til midt England og møtet med Birmingham. Begge lag rundt midten av tabellen så langt.

Birmingham er meget sterke hjemme på St. Andrews. Etter sju hjemmekamper har laget 2-5-0 på eget gress. Seks poeng etter Leeds på toppen gjør at klubben hadde vært med helt fremme om noen av de fem uavgjorte hjemme hadde blitt avgjort. Denne ligaen er enormt jevn etter 14 kamper. Bare seks poeng skiller fra toppen til QPR på plass 13. Birmingham vant 2-1 mot Reading sist, og har faktisk radet opp 10 kamper uten tap. Ingen har spilt flere uavgjorte i denne ligaen. Åtte av 14 har endt i poengdeling. Davis og Vassell er trolig ikke spilleklare.

Sheffield Wednesday ankommer St. Andrews et fattig poeng bak vertene. I den rekordjevne serien har også gjestene kontakt med topplagene. 3-0-4 på bortebane er ok, men ikke mer. Laget gikk på en smell med 0-3 borte mot QPR i London i siste kamp, og tapte også nest sist 1-2 hjemme for Middlesbrough. Manager Jos Luhukay rapporterer skadefri tropp inn mot kampen.

Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men Birmingham spiller ofte uavgjort. Vi tar med alle tegn på det store spillet.

HU (HUB på 432 rekker spillet)

12. Leeds - Nottingham Forest

Kupongens avsluttende kamp kommer fra Elland Road i Leeds. Nottingham Forest tar den korte turen til Yorkshire. Leeds serieleder, Forest fint med på sjuende plass, fire poeng bak.

Leeds har vært noe jevnere enn tidligere, og har inntatt tabelltoppen i den svært jevne serien. 4-2-1 er greit på hjemmebane, men ikke mer enn det må være om opprykk skal sikres. Bare fire mål bakover på disse sju er sterkt. Laget vant 2-0 mot bunnlaget Ipswich i siste kamp, men tapte 1-2 i Blackburn gangen før. Det virker litt som at alle slår alle i årets utgave av Championship. Leeds mønstrer full tropp inn mot denne kampen.

Nottingham Forest har også gjort sine saker meget bra så langt. Ankommer Elland Road fire poeng bak serielederen, og skogvokterne er gode. Manager Karanka har sveiset sammen sitt mannskap på City Ground, og resultatene har sakte men sikkert kommet. Laget var på tur til Bolton sist midtuke, og kunne returnere til Nottingham med en 3-0 seier i bagasjen. I likhet med Leeds har bortelaget ingen skade/karantene problemer før denne toppkampen.

Leeds er gode hjemme, men møter en sterk motstander. Åpent synes vi, med et ørlite favorittstempel på Leeds HU (HUB på 432 rekker spillet)



