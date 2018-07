Stor utbetaling på søndagskupongen?

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Åmål: V75-jackpot med 1,5 millioner ekstra

V75 Åmål: V75-jackpot med 1,5 millioner ekstra

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Vi er klar for en ny søndagskupong, og denne gangen skal vi bryne oss på sju kamper fra serierunde nummer 17 i OBOS-ligaen. Ved siden av dette er det fem kamper fra Norsk Tipping-ligaen. En utfordrende kupong, men vi mener uansett det finnes noen gode singelstreker. Innleveringsfrist er 17:55, og bonuspotten ligger på ca 1,4 millioner i øyeblikket.



1. Florø – Tromsdalen

Kupongens åpningskamp kommer fra Florø stadion hvor bunnlaget i OBOS-ligaen tar i mot Tromsdalen, som i øyeblikket ligger på sjetteplass.



Florø har hatt en meget svak vårsesong. Laget ligger helt sist på tabellen. Sammen med Levanger og Strømmen begynner det å bli litt avstand opp til lagene foran, og formen må opp flere hakk, dersom nedrykk skal unngås. Florø har akseptable 3-1-4 hjemme, men med bare et poeng innspilt på bortebane, er det samlet langt fra godt nok. Starten på høstsesongen var også fryktelig, med et 1-5 tap borte for Kongsvinger på Gjemselund. Målene rant inn, og defensivt fungerte ikke Florø i det hele tatt.



Tromsdalen har prestert bra så langt. Laget innehar en sjetteplass på tabellen. I OBOS-ligaen rykker de to første direkte opp til toppdivisjonen, mens lagene fra andre til sjetteplass spiller kvalifisering for opprykk. Plassene to til seks er med andre ord svært viktige. Tromsdalen står med 2-3-3 på fremmed gress, og kommer fra en 3-2-seier hjemme mot Strømmen i siste kamp. Laget virker til å være i god form for tiden, og mot et svakt hjemmelag bør sjansene være gode for seier.



Vi synes det bør være forskjell på disse lagene og spiller B.



2. Jerv – Sogndal

Norac stadion er vertskap for denne kampen, hvor Sogndal tar turen til Grimstad. Gjestene på direkte opprykksplass, mens Jerv er plassert i midtsjiktet på tabellen.



Jerv har plassert seg rundt midten av tabellen etter 16 spilte kamper. Laget er et utpreget hjemmelag, og har ikke tapt på eget gress så langt. 3-3-0 er en pen hjemmestatistikk. Laget er også gjerrige på Norac stadion, med bare fem baklengs på de første seks spilte. En form for kontakt har laget også til kvalikspill. Det er fem poeng opp til plass nummer seks. I første kamp i høstsesongen, måtte laget returnere med 1-4-tap for Viking. Den var blytung.



Sogndal ligger på andreplass, og ligger i øyeblikket an til å ta turen opp til Eliteserien neste år. Sogndal er et meget bra bortelag, og står med 5-2-1 etter sju spilte kamper. Høstsesongen ble innledet på en grei måte, da HamKam ble sendt hjem fra Sogndal med et 0-1-tap.



Jerv er gode hjemme. Vi tror dog sesongens første hjemmetap kommer her og spiller B. Sogndal er nemlig meget gode for tiden, og skal være et bedre fotballag enn Jerv.



3. Levanger – Åsane

Åsane tar turen til Levanger og TOBB arena i denne kampen. En meget viktig kamp i bunnen av tabellen. Hjemmelaget på nedrykksplass så langt, mens Åsane er i sjiktet over nedrykksstreken.



Levanger sliter i feil ende av tabellen. Bare Florø er bak så langt. Det er bare et poeng opp til Strømmen på kvalikplass, men hele fem poeng opp til trygg grunn. Formen, spesielt på hjemmebane, må opp skal ny kontrakt kunne skrives med OBOS-ligaen etter 30 kamper.1-1-5 hjemme lukter nedrykk alle dager i uken. Høsten ble også innledet på en svak måte. Reisen til Buskerud endte i et 0-4-tap for Mjøndalen.



Åsane har sju poeng mer enn Levanger så langt, og dermed en liten avstand ned til farlig område nederst på tabellen. Laget er ikke all verden på bortebane med 1-2-4 etter de første sju spilte. Det er bare fire lag bak Åsane i øyeblikket, og kampene mot disse blir særdeles viktige. Fin start på høstsesongen, da Notodden ble sendt hjem med 0-1 i kofferten sist helg. Dette gir laget mye selvtillit inn mot dagens oppgjør.



Viktig kamp, og vi forventer en tøff og jevn batalje. Vi heller mot Åsane, men dekker fult ut på det største spillet. UB (HUB på 432 rekker spillet)



4. Nest-Sotra – Mjøndalen

Mjøndalen legger ut på langtur til Hordaland, og møtet med Nest-Sotra på Ågotnes stadion. Hjemmelaget i øyeblikket trygt plassert midt på tabellen, mens gjestene fra Buskerud jakter direkte opprykk fra sin fjerdeplass.



Nest-Sotra har prestert helt greit så langt i OBOS-ligaen. Med sine 19 poeng innspilt, er laget godt klar av nedrykk, men har også langt opp til den riktige delen av tabellen. Sotra er omtrent jevngode borte og hjemme, og står med 3-1-3 så langt på eget gress hjemme på Ågotnes.

Laget fikk en fullt godkjent start på høstsesongen, da de kunne returnere fra Ullensaker og møtet med Kisa med et poeng (1-1).



Mjøndalen er sterke og har virkelig vist at de er et lag å regne med i år. Vegard Hansen sitt mannskap jager direkte opprykk fra sin fjerdeplass, med bare tre poeng opp til Sogndal på andre. Mjøndalen er gode og gjerrige på fremmed gress. Bare tre baklengsmål og fine 5-1-2 på de første åtte spilte. Meget sterk start på høstsesongen, da Levanger ble sendt hjem med 0-4 fra Isachsen stadion sist helg.



Vi holder på Mjøndalen her, men det er alltid vanskelig å slå Sotra på Ågotnes. Vi prøver UB.



5. Notodden – Aalesund

Serieleder Aalesund tar turen til Notodden idrettspark i denne kampen. Hjemmelaget plassert i sjiktet rundt midten av tabellen, hele 15 poeng etter Aalesund.



Notodden har prestert på det jevne denne sesongen. Midt på tabellen så langt, og trolig vil laget ikke bli innblandet i nedrykk eller opprykkskamp. Hjemme i idrettsparken kan man vise til 3-2-3 på de første åtte kampene. Starten på høstsesongen endte i tap 0-1 borte mot Åsane. Notodden sliter fremover på banen. Bare bunnlaget Florø har scoret mindre mål. Dette er langt i fra hyggelig lesning.



Aalesund ankommer Notodden som serieledere. De ligger i rute til å forsvare favorittstempelet til opprykk. Borteformen til serielederen er upåklagelig, med svært sterke 5-0-1. Aalesund startet annen halvdel av sesongen flott. Ulf Sandnes ble sendt hjem fra Color Line med 0-4 i sekken. Vi blir meget overrasket om ikke Aalesund-skuta styrer sikkert i havn til opprykk.



Notodden er greie, men vi tror Aalesund blir for sterke, og spiller B.



6. Sandnes Ulf – Ullensaker/Kisa

Ullensaker/Kisa legger ut på langtur til Sandnes og møtet med Ulf i idrettsparken i Sandnes. Gjestene er inne på kvalikplass så langt, mens vertene er fire poeng bak Kisa. Hjemmelaget har dog kontakt opp til den viktige sjetteplassen.

Sandnes Ulf er gode, men litt ujevne. Laget er vesentlig bedre hjemme i Sandnes enn på fremmed gress. De kommer til dette oppgjøret med fine 5-1-2 på hjemmebane. En lunken borteform gjør at laget foreløpig ikke er inne blant de aller beste. Bare en seier borte er svak statistikk. Høsten startet svakt. Laget ble totalt overkjørt av serieleder Aalesund. Det stoppet ikke før på 4-0 på Color Line. Undertegnede så denne kampen, og det var enveiskjøring.



Ullensaker/Kisa var bra i våres. I øyeblikket holder laget femteplassen på tabellen. Kisa er hyggelig på bortebane, og står med 4-2-2 på de første åtte på bortebane. Opptakten på høsten var under pari. 1-1 hjemme mot Nest-Sotra er nok ingen oppe på Ullensaker tilfredse med. Kisa tapte også klart 1-3 for Skeid i en oppkjøringskamp før høstsesongen. Her ble laget, til tross for at det var treningskamp, kjørt over av Skeid den første omgangen, og lå under hele 3-0.

Viktig kamp rundt kvalikstreken. Vi tror ikke Sandnes Ulf taper og spiller H (HU på 432 rekker spillet)



7. Strømmen – Kongsvinger

Kongsvinger tar den korte turen til Strømmen stadion. Kongsvinger er bare to små poeng bak kvalik streken på sjuendeplass. Strømmen sin sesong begynner å nærme seg katastrofe. Lager som hadde en målsetning om å kjempe i toppen, må bare innse at det blir en lang kamp om å overleve i OBOS-ligaen.



Strømmen har vært svake. Vi og andre såkalte eksperter tippet laget høyt oppe foran sesongen. I øyeblikket har Strømmen bare bunnlaget Florø, og Levanger bak seg på tabellen. I tillegg begynner det å åpne opp en liten luke over Strømmen. Ting må snus på Romerike for å styre klar av nedrykk. Hjemme har vertene 3-0-5. Sist ledet laget 2-0 oppe i Tromsdalen, men tapte 3-2. Typisk for et lag som sliter, med marginer imot.

Kongsvinger har virkelig løftet seg på slutten. Laget innledet årets Obos-liga på en helt grusom måte. Etter at laget gjorde trenerskifte har pilen virkelig pekt rett vei. Laget har kun tapt en av de siste fem bortekampene. 5-1-1 på de siste syv kampene viser virkelig et lag som har noe på gang. Innsatsen sist var virkelig strålende. De smadret Florø hele 5-1. De kan dog få uventet tøff motstand i dagens kamp, for vi tror nemlig at Strømmen kan snu trenden i dag.

Vi er nok den av ekspertene som har gitt Strømmen flest sjanser. Vi venter fortsatt på å spore en fremgang. Vi gir laget en siste sjanse og spiller litt på magefølelsen her. Det er og meget god verdi i dette spilet, synes vi. HU.



8. Brumunddal – Gjøvik-Lyn

Kamp åtte bringer oss over i Norsk Tipping-ligaen. Det er to tabellnaboer som møtes når Gjøvik-Lyn tar turen til Brumunddal. Begge har 20 poeng i øyeblikket. Det er nøyaktig fire poeng etter serieleder Byåsen i en særdeles jevn avdeling. Seks poeng skiller åtte lag på toppen.



Brumunddal har vært gode i vårsesongen. Laget står med noe svake 1-4-0 på eget gress, til tross for at man er ubeseiret. Hadde laget vunnet noen av de fire uavgjorte hjemme vill Brumunddal toppet tabellen. Ofte målfattig når Brumunddal spiller hjemme. Målforskjell på de fem hjemmekampene hittil er 5-3. Fin start på høsten, da bunnlaget Ottestad ble beseiret 4-2 borte.



Gjøvik-Lyn har i likhet med Brumunddal prestert bra i vårsesongen. Like mange poeng som vertene i en utrolig jevn avdeling, hvor det blir mengder av såkalte opprykkskamper. Gjøvik klubben har nøyaktig lik statistikk borte og hjemme med 3-1-2. Fin start på høsten, da Løten ble sendt hjem fra Gjøvik stadion med 1-4.



To jevne lag i en viktig kamp for å holde tritt med Byåsen på toppen. Vi bruker alle tre tegnene her HUB.



9. Byåsen – Melhus

Et viktig oppgjør i toppen når Melhus gjester Byåsen. Hjemmelaget er serieledere i øyeblikket i denne avdelingen. Hvor jevnt det er, forstår man når det kan nevnes at bortelaget Melhus er nummer sju på tabellen, men bare seks poeng etter lederen. Det vil bli enormt mange viktige oppgjør før vinneren og opprykkslaget blir klart utpå høsten etter 26 serierunder.



Byåsen har tatt føringen i denne avdelingen så langt. Laget er sterkt og har bare to tap i hele sesongen. Hjemme på Byåsen Arena kan man vise til 4-1-1 på de første seks spilte. I høststarten spilte laget 1-1 mot reservene til nabo Rosenborg.



Melhus ligger som sagt på sjuendeplass, på en tabell som har delt seg etter lag nummer åtte. Melhus må nok slå mange av lagene over for å kutte luken, og virkelig hekte seg på i opprykksdramaet. Gjestene ankommer Byåsen ubeseiret på fremmed gress og en statistikk som lyder 3-3-0. Noe bedring hjemme (bare en seier) og Melhus sin sesong kan bli svært bra. Skuffende start på høsten med 3-3 hjemme mot svake Levanger 2.



Viktig kamp i toppen. Vi tror Melhus går på sitt første bortetap og spiller H.



10. Steinkjer – Tillerbyen

Som i kamp 9 er dette også en kamp mellom to av de åtte lagene som kjemper om opprykk i Norsk Tipping-liga avdeling fem. Tillerbyen ankommer Guldbergaunet i Steinkjer to poeng etter vertene.



Steinkjer har prestert greit i hele år i denne rekordjevne avdelingen. Fjerde plass, fire poeng etter toppen. Hjemme på Guldbergaunet har laget 4-0-2 etter seks spilte hjemmekamper. Fin start på høstsesongen for Steinkjer, som beseiret Kolstad 2-0 på bortebane.



Tillerbyen har prestert omtrent som Steinkjer. Ankommer til denne kampen to poeng etter vertskapet. Laget har fine 3-2-1 på fremmed gress så langt, og er omtrent like gode borte som hjemme. Borte lyder statistikken på fine3-2-1. Tillerbyen vant 4-2 over Verdal hjemme i første kamp etter sommeroppholdet.



Viktig kamp. Sannsynligvis jevnt også. Vi begynner å gå tom for garderinger, og sjanser på at det holder med HU.



11. Verdal – Orkla

Nok en viktig kamp i avdeling fem av Norsk Tipping-liga når Orkla gjester Verdal til kamp på Coop Arena. Verdal er nok et av de åtte lagene som har skilt seg ut i denne avdelingen fra toppen og nedover. Gjestene fra Orkla ligger et poeng over nedrykk, i en nedrykksstrid som er like jevn som opprykkskampen. I bunnen skiller et fattig poeng fem lag. Hardt og tøft når vi vet at fire lag rykker ned fra Norsk Tipping-liga.



Verdal er på plass tre i øyeblikket, to poeng etter Byåsen på toppen. En ikke alt for imponerende hjemmeform (3-1-2) gjør at laget ikke topper tabellen. Verdalingene er dog for fult med i kampen om opprykk. Tap 2-4 borte mot Tillerbyen i første kamp etter ferien.



Orkla har slitt litt så langt. I øyeblikket ligger laget på plassen over nedrykk, men det er bare to små poeng ned til tabellbunn. Fem lag har skilt seg ut i feil ende av tabellen, og fire rykker ned. Orkla er svake borte. Så langt har man 1-0-5 etter seks spilte bortekamper. Fin start på høsten da Tynset ble slått 4-2 hjemme sist helg.



Vi tror det skiller litt her, og spiller billig med bare H.



12. Skarp – Finnsnes

Kupongens avsluttende kamp spilles på Skarpmarka stadion hvor Finnsnes gjester Skarp. Hjemmelaget under streken for nedrykk, gjestene midt på tabellen.



Skarp sliter i denne avdelingen. Foreløpig har laget 11 poeng etter 12 spilte, og det er mager kost. Fremgang må vises for å beholde plassen i Norsk Tipping-liga. Laget har 1-2-2 på eget gress. En liten fordel er det at sju av 12 kamper er spilt på bortebane. Skarp avsluttet vårsesongen, med 0-0 i Oslo mot Korsvoll. Denne kampen mot Finnsnes markerer starten på høstsesongen i denne avdelingen for Skarp sin del.



Finnsnes har vært greie i første halvdel av sesongen. Plass i midtsjiktet på tabellen, med lang vei både opp og ned. Høsten kan fort bli en transportetappe for Finnsnes. Laget er et utpreget hjemmelag. Bare et tap på eget gress, mens bortestatistikken er uten seier og lyder på 0-3-2. Finnsnes har rukket en kamp i høstsesongen, og spilte 0-0 hjemme mot Frigg.



Vi heller mot Finnsnes i denne kampen. Laget er imidlertid svake på bortebane og vi dekker fult ut på det store spillet UB (HUB på 432 rekker spillet)

96-rekkeren:

1. Florø - Tromsdalen B

2. Jerv - Sogndal B

3. Levanger - Åsane UB

4. Nest-Sotra - Mjøndalen UB

5. Notodden - Aalesund B

6. Sandnes Ulf - Ullensaker/Kisa H

7. Strømmen - Kongsvinger HU

8. Brummundal - Gjøvik-Lyn HUB

9. Byåsen - Melhus H

10. Steinkjer - Tillerbyen HU

11. Verdal - Orkla H

12. Skarp - Finnsnes UB



432-rekkeren:

1. Florø - Tromsdalen B

2. Jerv - Sogndal B

3. Levanger - Åsane HUB

4. Nest-Sotra - Mjøndalen UB

5. Notodden - Aalesund B

6. Sandnes Ulf - Ullensaker/Kisa HU

7. Strømmen - Kongsvinger HU

8. Brummundal - Gjøvik-Lyn HUB

9. Byåsen - Melhus H

10. Steinkjer - Tillerbyen HU

11. Verdal - Orkla H

12. Skarp - Finnsnes HUB