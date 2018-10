Stor utbetaling på søndagskupongen?

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagskupongen denne weekenden bærer naturlig nok preg av landskamppausen, både i Norge og Englands øverste divisjoner. Utfordringen denne spilledagen består av sju landskamper, et oppgjør fra PostNord-ligaen, to kamper fra nivå to i Spania og så avsluttes kupongen med noe så uvant som to kamper fra serien i Brasil. Ingen lett utfordring, og de som er heldige og dyktige med sin plassering av tippetegnene, kan fort sope med seg fine kroner denne søndagen. Bonuspotten er på ca 550 000 kr i dag. Innleveringsfrist er kl 17.55!

1. Polen - Italia

Vi starter kupongen i Polen, hvor vertskapet får besøk av Italia i UEFA Nations League. Laget som taper dagens kamp har altså ikke muligheten til å ende på førsteplass i gruppen. Portugal står nemlig med full pott på to første spilte.

Polen er i gruppe med Portugal i tillegg til Italia. Laget innledet med sterke 1-1 borte mot nevnte Italia. I andre kamp sist torsdag gikk laget på et hjemmetap med 2-3 mot Portugal. I mellom disse to kampene har Polen rukket en treningskamp, hvor det ble 1-1 hjemme mot Irland.

Italia startet gruppespillet med nevnte 1-1 mot kupongmotstander Polen. I andre kamp i gruppespillet tapte Italia 0-1 borte mot Portugal. Sist onsdag var Italia ute i privatkamp hjemme mot Ukraina. En kamp som endte uavgjort 1-1. Det skal og nevnes at Italia, med absolutt alle turneringer og vennskapskamper innregnet, har vunnet en kamp på de siste ti forsøkene - og det mot Saudi Arabia. Derfor er vi usikre før kveldens kamp.

Italia har vært svake lenge, og det er ingen enkel oppgave å vinne i Polen. Vi mener lagene er jevne, men tror på at hjemmebanefordelen til Polen kan bli avgjørende. Vi tror ikke Polen taper denne kampen. HU.

2. Israel - Albania

Albania reiser til Israel i kupongens andre kamp. Som i kamp nummer en er dette også en kamp i UEFA Nations League.

Israel er i gruppe med kupongmotstander Albania, i tillegg til Skottland. Laget innledet med et 0-1-tap borte mot Albania. I andre gruppekamp sist torsdag imponerte Israel med seier 2-1 hjemme mot Skottland. Denne seieren gjorde nok til at det virkelig ble spenning i denne gruppa. For i øyeblikket, før dagens kamp, så har begge lag tapt en kamp og vunnet. Med andre ord, alle tre lagene står med tre poeng. Derfor er dagens kamp veldig viktig. Israel tapte 0-3 borte mot Nord-Irland i en treningskamp mellom Nations League-kampene.

Albania innledet gruppespillet med nevnte 1-0-seier hjemme mot kupongmotstander Israel. I neste kamp tapte laget 0-2 mot Skottland i Glasgow. Sist onsdag var Albania ute i treningskamp, og spilte målløst 0-0 hjemme mot Jordan

Vi tror Israel tar hjem dette og spiller H.



3. Litauen - Montenegro

Ny kamp i UEFA Nations League når Montenegro reiser til Litauen. Denne gruppen har fire lag. I tillegg til disse to består gruppen også av Serbia og Romania.

Litauen har rukket tre kamper i gruppespillet. Laget innledet med 0-1-tap hjemme mot Serbia. I den andre kampen ble det et nytt tap mot kupongmotstander Montenegro borte med 0-2, før laget gikk på det tredje strake tapet med 1-2 hjemme mot Romania sist torsdag. Litauen vinner ikke mye kamper for tiden, og med alle turneringer innregnet har laget en seier på de første 17 kampene. Da blir det ikke lett.

Montenegro har i likhet med sin motstander spilt tre gruppespillkamper. 0-0 borte mot Romania, 2-0-seier hjemme mot kupongmotstander Litauen, før laget tapte 0-2 hjemme mot Serbia. Til tross for at laget slo dagens motstander kontrollert på hjemmebane, ser vi for oss at det kan bli et tøft oppgjør i dag.

Vi synes dette lukter jevnt og hardt, og dekker fult ut HUB.

4. Russland - Tyrkia

Tyrkia drar til Russland i kupongens kamp nummer fire. Lagene er i gruppe med Sverige.

Russland startet med 2-1-seier borte mot Tyrkia i den motsatte kampen av denne. Deretter spilte Russland uavgjort 0-0 hjemme mot Sverige. Mellom disse var laget ute i privatlandskamp, hvor Tsjekkia ble nedsablet med hele 5-1. Russland som var sommerens store overraskelse i verdensmesterskapet. De fleste mente at laget ikke var gode nok, men de slo ut Spania og tapte på straffekonkurranse for Kroatia. En solid prestasjon. Normalt har de gode sjanser mot dagens motstand utifra det, men mesterskapet, som ble holdt i nettop Russland, var spesielt og prestasjonene derfra er farlig å bruke altfor mye energi på. Det er en ny hverdag nå, og innstillingen er neppe i nærheten av hva den var i sommer.

Tyrkia startet gruppespillet med tap 1-2 i den nevnte hjemmekampen mot Russland. I den andre gruppekampen vant Tyrkia meget sterkt med 3-2 borte mot Sverige. Her ble vi vitne litt av en snuoperasjon, og tyrkerne var overraskende gode. Sist torsdag var laget ute i privatkamp og noterte svake 0-0 hjemme mot Bosnia.

Vi heller ørlite mot Russland, men dekker fult ut på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)



5. Aserbajdsjan - Malta

Ny kamp i UEFA Nations League, og i likhet til gruppen i kamp nummer tre på kupongen, består også denne av fire lag. I tillegg til Aserbajdsjan og Malta, har vi også Færøyene og Kosovo som vi treffer på i kupongens kamp nummer seks.

Aserbajdsjan har rukket tre kamper i gruppespillet. Laget startet med to uavgjorte kamper. 0-0 hjemme mot Kosovo ble etterfulgt av 1-1 borte mot dagens motstander Malta. Etter de to poengdelingene fulgte en oppskriftsmessig 3-0 seier borte mot svake Færøyene.

Malta startet gruppespillet borte mot Færøyene, hvor laget gikk på et svakt 1-3 tap. I andre kamp ble det 1-1 hjemme mot Aserbajdsjan, og deretter tap 1-3 borte mot Kosovo sist torsdag.

Vi tror bestemt Aserbajdsjan tar dette, og spiller bare et tegn. H

6. Færøyene - Kosovo

Færøyene får besøk av Kosovo i gruppen med de to lagene i kamp fem i tillegg til disse to.

Færøyene startet overraskende bra med en fin 3-1 seier hjemme mot Malta. Etter det har det fulgt to tap. Først 0-2 borte mot Kosovo og deretter 0-3 hjemme mot Aserbajdsjan.

Kosovo har startet gruppespillet meget bra. Etter uavgjort 0-0 borte mot Aserbajdsjan har laget fulgt opp med to seire. Først 2-0 hjemme mot Færøyene, før en ny hjemmekamp ga 3-1 over Malta.

Vi heller mot Kosovo, men dekker fult på det store spillet. UB (HUB på 432 rekker spillet)

7. Skottland - Portugal

Portugal setter kursen mot de britiske øyer i kamp nummer sju. Skottland er vertskap i Glasgow. Som den eneste av kupongens sju landskamper, er dette en privatkamp, hvor lagene muligens kan eksperimentere noe med lagoppstillingene.

Skottland har rukket to kamper i UEFA Nations League. Startet bra med en oppskriftsmessig 2-0 seier hjemme mot svake Albania. Kom dog fort ned på bakken med en svak og overraskende prestasjon i andre gruppekamp. 1-2 tap mot Israel er langt under det skotske supporter forventet.

Portugal som røk ut av VM i sommer mot Uruguay, har rukket tre kamper i høst. Startet med en privatlandskamp som endte 1-1 hjemme mot Kroatia. Deretter to kamper i UEFA Nations League, som har gitt to fine seire. Først 1-0 hjemme mot Italia, som ble fulgt opp med 3-2 borte mot Polen.

Vi tror mest på Portugal. Hampden Park er dog alltid vanskelig for det gjestende laget, og vi henger på et tegn for uavgjort. UB

8. Hønefoss - Elverum

Kamp åtte bringer oss over på den eneste kampen fra våre hjemlige serier på denne kupongen, når Hønefoss tar imot Elverum på Aka Arena.

Hønefoss er før denne kampen allerede rykket ned og spiller på nivå fire neste sesong. Eliteserie-laget fra noen få år tilbake har vært i fritt fall i mange sesonger. Sist tapte laget 1-6 borte mot Raufoss, og gangen før ble det 1-4 tap hjemme mot Fram Larvik. Hønefoss har bare vunnet to av 23 spilte, og er rett og slett for svake for dette nivået.

Elverum er med tre kamper igjen å spille for fullt med i kampen om opprykk. Det er nok for langt opp til Raufoss på tabelltopp, men bare fire poeng opp til Fredrikstad på kvalifiseringsplass. Det vil helt klart kreve tre seire av Elverum, for å ha noen sjanse til å klare dette. Sist skuffet laget med å tape 1-3 hjemme for Mjølner, mens man i kampen før imponerte med 3-0 over Fredrikstad borte. Elverum har

6-3-2 borte og er et bra bortelag.

Hønefoss har allerede rykket ned, mens gjestene må vinne for å holde liv i opprykksmulighetene. Vi spiller en soleklar B.

9. Gimnastic - AD Alcorcon

Kamp ni bringer oss ut på ukjent farvann gjennom andre nivå i Spania. Gimnastic tar imot Alcorcon. Hjemmelaget er på nedrykksplass, mens gjestene er helt oppe på fjerde plass så langt etter åtte spilte.

Gimnastic var bare fire små poeng fra nedrykk til nivå tre sist sesong, og får det trolig like vanskelig i innværende sesong. Etter åtte spilte har laget bare vunnet en gang, og ligger på nedrykksplass.

Hjemmeformen lyder på 1-1-2 etter fire kamper, og må nok forbedres vesentlig, om nedrykk skal unngås. Gimnastic spilte 1-1 borte mot Cadiz i siste kamp.

Alcorcon har startet vesentlig bedre enn vertene, og ligger helt oppe på fjerde plass på tabellen. Laget som i likhet med hjemmelaget, bare var fire poeng fra nedrykk sist sesong, har forbedret seg kraftig. 0-0 borte mot sterke Las Palmas i siste kamp. Alcorcon er bedre hjemme enn på fremmed gress, og står med 1-2-1 borte så langt.

Vi tror ikke gjestene taper dette og spiller UB.

10. Granada - Mallorca

Ny kamp fra nivå to i Spania, når Mallorca drar fra ferieøya til møtet med Granada. Begge lagene med fine innledninger på sesongen.

Granada er bra. Laget har forbedret seg fra sist sesong, da det endte med en plass midt på tabellen. Laget er sterke på eget gress. Tapte bare tre av 21 sist sesong, og har fulgt opp ved denne anledningen. Så langt har man 3-1-0 på hjemmebane. 2-1 seier borte mot Reus i siste kamp.

Mallorca har innledet sesongen tre poeng etter Granada etter åtte spilte, men er allikevel inne på en fin sjetteplass på tabellen. Laget har greie 1-2-1 på bortebane etter fire spilte. Programmessig 4-1 seier hjemme mot svake Tenerife i siste kamp.

To bra lag møtes. Vi tror mest på hjemmelaget, men tar med en gardering for uavgjort på det store spillet. H (HU på 432 rekker spillet)

11. Internacional - Sao Paulo

Kupongens to siste kamper er hentet fra toppserien i Brasil. Serien her spilles fra april til desember, og lagene har i øyeblikket spilt 28 av 38 kamper. I kamp 11 har vi et oppgjør på toppen av tabellen. Begge lag inne blant topp fire.

Nyopprykkede Internacional har tatt nivået i toppdivisjonen på strak arm. Andre plass på tabellen, og suverene 10-3-0 på hjemmebane. Laget har bare fire baklengs på disse 13 kampene på eget gress.

Et overraskende 1-2 tap for nest siste lag Sport Recife sist.

Sao Paulo ankommer bare et fattig poeng etter vertene. Laget som endte mitt på tabellen sist, har forbedret seg i inneværende sesong. Fjerde plass etter 28 spilte er bra. Sao Paulo har 5-6-3 på utebane, og er sterkere hjemme, hvor laget bare har et tap. 0-2 tap hjemme mot serieleder Palmeiras i siste kamp.

Begge lag i toppsjiktet, men med tap i siste kamp. Vi tror hjemmesterke verter tar dette. H

12. Palmeiras - Gremio

kupongen avsluttes med nok en toppkamp fra ligaen i Brasil. Serieleder Palmeiras tar imot lag fem på tabellen, nemlig Gremio.

Palmeiras topper serien i Brasil med tre poengs forsprang når det gjenstår 10 kamper. Andre plassen fra i fjor, kan med litt flyt i avslutningen forbedres til et ligamesterskap denne gangen. Laget har 10-2-1 på eget gress, og er som nesten alle lag i denne serien klart bedre hjemme enn borte. Sterk 2-0 seier borte mot Sao Paulo i siste kamp.

Gremio endte på fjerdeplass sist sesong, og ligger på femte så langt i inneværende sesong. Laget har 5-4-4 på bortebane. Litt svake 2-2 hjemme mot middelhavsfarer Bahia i siste kamp.

Vi avslutter med bare et tegn. Vi tror serieleder Palmeiras vinner og spiller H.

96-rekkeren:

1. Polen - Italia HU

2. Israel - Albania H

3. Litauen - Montenegro HUB

4. Russland - Tyrkia HU

5. Aserbadjan - Malta H

6. Færøynene - Kosovo UB

7. Skottland - Portugal UB

8. Hønefoss - Elverum B

9. Gimnastic - AD Alcoron UB

10. Granada - Mallorca H

11. Internacional - Sao Paulo H

12. Palmeiras - Gremio H

432-rekkeren:

1. Polen - Italia HU

2. Israel - Albania H

3. Litauen - Montenegro HUB

4. Russland - Tyrkia HUB

5. Aserbadjan - Malta H

6. Færøynene - Kosovo HUB

7. Skottland - Portugal UB

8. Hønefoss - Elverum B

9. Gimnastic - AD Alcoron UB

10. Granada - Mallorca HU

11. Internacional - Sao Paulo H

12. Palmeiras - Gremio H