Store penger i lufta på lørdagskupongen

Det er flere reale spillenøtter og fine penger i vente for de som lykkes med å prikke alle de tolv riktige tegnene på tippekupongen lørdag.

Det er fire kamper fra Premier League og åtte kamper fra Championship på lørdagskupongen denne uken.

Bonuspotten er nå oppe i 1,9 millioner kroner og innleveringsfristen er som vanlig klokka 15:55 på lørdager.





1. Manchester United - Everton

De fire første kampene på lørdagskupongen denne uken er hentet fra Premier League. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-1, mens Manchester United vant 3-1 på Goodison Park i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen i en kamp som ble spilt i november i fjor. I tillegg slo de ut Everton av ligacupen med 2-0 på samme arena lille julaften. Manchester United tangerte klubbrekorden da de slo Southampton hele 9-0 (!) hjemme på Old Trafford tirsdag og er med det på 2. plass med 44 poeng. Det skiller tre poeng opp til byrival og serieleder Manchester City som i tillegg har én kamp mindre spilt, mens det er to poeng ned til Leicester på plassen bak. De står med imponerende 8-3-0 borte, mens hjemme i Manchester har det blitt langt mer moderate 5-2-4 til nå. Jones er fortsatt ute, mens spissen Cavani trolig blir klar etter smellen sist.

Everton tok sin fjerde strake borteseier da Leeds ble slått 2-1 på Elland Road onsdag kveld og befinner seg på 7. plass med 36 poeng før den korte turen til Manchester lørdag kveld. De har to kamper til gode på flere av topplagene og melder seg på i kampen om en topp fire-plassering for alvor med full pott der. Meget sterke 7-1-2 på bortebane gjør de til ligaens tredje beste bortelag så langt. Pickford er fortsatt ute, så Robin Olsen vokter målet. Det samme gjelder midtbanespiller Allan som har vært ute siden desember, men som trente for fullt fredag og er snart tilbake i spill igjen. Gbamin nærmer seg også et comeback. Joshua King fikk sin debut for klubben onsdag da han kom inn i sluttminuttene i Leeds.

Manchester United får tillit på 96-rekkeren, men på det største kupongforslaget så halvgarderer vi - HU.

2. Fulham - West Ham

London-derby. West Ham vant 1-0 i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen i en kamp der Fulham misbrukte et straffespark helt på tampen. Hjemmelaget røk 0-2 her mot godtgående Leicester onsdag og ligger tredje sist med sine 14 poeng etter ti strake seriekamper uten seier; 0-7-3 har det blitt for uavgjortspesialistene til manager Scott Parker. Åtte poeng skiller opp til Burnley på trygg grunn før denne runden. 1-3-7 hjemme gjør dem til Premier Leagues nest svakeste hjemmelag. Cairney og Kongolo mangler, ellers ser det greit ut.

West Ham går som toget om dagen og er helt oppe på 5. plass med 38 poeng og spiser kirsebær med de store gutta. Onsdagens 3-1 seier borte over Aston Villa var lagets femte fulltreffer på de seks siste kampene (5-0-1). 6-2-3 borte. Randolph og Masuaku er fortsatt ute.

UB bør holde i lange baner, tror vi. West Ham skal være favoritter, men vi tør ikke helt å utelukke poengdelingen i dette London-derbyet.

3. Newcastle - Southampton

Det endte 2-1 her sist sesong, mens Southampton vant 2-0 hjemme i sør i det motsatte oppgjøret mellom lagene tidlig i november i fjor. Newcastle fikk seg en etterlengtet opptur da laget slo til og vant 2-0 borte over Everton forrige helg, men ellers har de siste ukene vært temmelig triste for manager Steve Bruce med sju tap på de siste ti: 1-2-7. Tirsdag røk de 1-2 hjemme mot Crystal Palace, noe som plasserer laget på 16. plass med 22 poeng. Det skiller åtte ned til Fulham under streken. 3-2-6 hjemme. Lascelles og Fernandez sliter begge med skade og rekker neppe denne.

Southampton gikk på en real smell tirsdag kveld da de røk hele 0-9 (!) borte mot tabelltoer Manchester United i en kamp der både Jan Bednarek og Alexandre Jankewitz begge ble utvist. Førstnevnte fikk torsdag sin karantene opphevet, mens unggutten Jankewitz må sone her. De er i likhet med hjemmelaget inne i en real blindgate med fire strake nederlag og ligger på 12. plass med 29 poeng før dette oppgjøret. 3-4-3 borte. Armstrong, Salisu, Tella, Walcott, Diallo, Obafemi og Smallbone er alle trolig ute hos gjestene. I tillegg må Romeu, Vestergaard og Walker-Pieters testes før kampstart.

To lag helt ute av form dette. Vidåpent. Det blir HUB på 432-rekkeren, mens vi nøyer oss med UB på 96-rekkeren.

4. Burnley - Brighton

1-2 her sist sesong, mens det endte målløst da lagene møttes i Brighton i det omvendte møtet tidligere i sesongen. Burnley har to strake ligatap etter at laget slo Liverpool borte og Aston Villa hjemme i tillegg til å kvalifisere seg for 5. runde i FA Cupen. Onsdag røk de 0-2 hjemme mot serieleder Manchester City, noe som plasserer Sean Dyche & co. på 17. plass med 22 poeng. Åtte poeng skiller ned Fulham under nedrykksstreken for laget som har 4-1-5 på eget gress før denne. Brownhill og Brady testes, mens Taylor og Barnes trolig er ute. Det samme gjelder spissen Wood.

Brighton flyr høyt om dagen med to strake seire og pene 3-1-0 på de fire siste kampene. Onsdag kveld slo de selveste Liverpool 1-0 på bortebane, tre dager etter at de slo Tottenham med samme sifre hjemme. De ligger dermed på 15. plass med 24 poeng og ser ut til å ha tatt farvel med bunnstriden for alvor. 4-3-4 er fasiten på reisende fot for Graham Potters mannskap. Andone, Lamptey, March og Jahanbakhsh er bekreftet ute, mens Mac Allister, Veltman, Steele og Welbeck alle er usikre.

Synes denne er vidåpen. Tester HU på 96-rekkeren, men på det største kupongforslaget ser vi ingen annen utvei enn å helgardere oppgjøret - HUB.

5. Stoke - Reading

De åtte siste kampene er hentet fra Championship. Stoke er nummer ti med 38 poeng og står med sju kamper uten seier: 0-5-2. Forrige seier kom hjemme mot Blackburn like før jul. Forrige helg spilte de 1-1 borte mot Huddersfield, lagets femte poengdeling på de sju siste. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 0-0, mens Stoke vant hele 3-0 da de gjestet Reading tidligere i sesongen i en kamp som ble spilt i begynnelsen av november i fjor. 5-3-5 hjemme. Norrington-Davies mangler. Det er alt.

Reading er inne i en fin periode med 4-2-0 på de seks siste kampene og er oppe på 4. plass med 47 poeng etter 3-1 seieren hjemme over Bournemouth forrige fredag. Fire poeng skiller opp til Brentford på direkte opprykk etter at 26 runder er unnagjort. De to øverste rykker som kjent direkte opp til Premier League, mens lag 3-6 spiller Play Off til våren. Småpene 5-5-3 borte. Moore, Puscas og Araruna er fortsatt ute hos gjestene.

Vi satser på at hjemmelaget snur den litt vonde trenden og ender opp med HU i Stoke.

6. Barnsley - Derby

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 2-2, mens Barnsley slo til og vant 2-0 borte over Derby i det omvendte oppgjøret mellom lagene tidligere i sesongen. Barnsley har har faktisk vært en positiv overraskelse inneværende sesong, selv om det nå har gått fem kamper på rad uten seier (0-2-3) for laget som vent fire av de fem før det. I tillegg så venter 5. runde i FA Cupen kommende uke. De ligger på 12. plass med 36 poeng før denne runden og står med 6-3-4 hjemme på eget gress. Kitching, Halme og Williams er på skadelista til vertene.

Wayne Rooneys Derby er på 20. plass med 28 poeng. Etter tre strake seire og en liten opptur, kom de ned på jorda igjen onsdag da laget tapte hele 0-3 borte mot Rotherham. Det skiller dermed to poeng ned til nettopp Rotherham på 22. plass under streken, som i tillegg har to kamper mindre spilt. Bortefasiten viser 4-3-6. Bielik og Davies mangler, mens Stretton og Lawrence har et håp om å bli klare.

Har en følelse av at det skal holde med HU i Barnsley, selv om Derby har sett bedre ut den siste tiden med unntak av onsdagens smell.

7. Middlesbrough - Brentford

Middlesbrough var inne i en fin stim rundt juletider med fem seire på sju mulige, men ett poeng på de siste tre (0-1-2) betyr 7. plass med 40 poeng. To poeng skiller opp til Bournemouth på den sjette og siste Play Off-plassen i øyeblikket etter at laget klarte 0-0 og ett poeng i bortekampen mot serieleder Norwich for en uke tilbake. 0-1 her sist sesong, mens det endte målløst i Brentford tidligere i sesongen. Da lagene møttes i FA Cupen i januar ble det 2-1 seier til Brentford i en kamp der Middlesbrough stilte nokså redusert grunnet koronasmitte i troppen. Hjemme har de 7-2-4 før denne. Tavernier, Browne og Dijksteel mangler.

Brentford har fått opp dampen for alvor med 7-3-0 på på de siste ti og er nå oppe på 2. plass med 51 poeng før helgens runde etter at de slo Bristol City 3-2 på hjemmebane onsdag kveld. Forrige helg hadde de målfest da tabelljumbo Wycombe ble slått hele 7-2 på eget gress. 6-4-2 borte. Goode, Baptiste, Norgaard, Jansson og Marcondes er borte for de opprykksjagende gjestene.

Brentford viser klart best form av disse og kjenner nå lukten av Premier League for alvor. Vi spiller en småfrekk B her i det som er en vrien lørdagskupong uten de klare holdepunktene.

8. Bournemouth - Birmingham

Bournemouth vant 3-1 i det omvendte møtet mellom lagene i Birmingham tidligere i sesongen. Hjemmelaget solgte tidligere denne uken Joshua King til Everton og er nå nede på 6. plass med 42 poeng etter fire strake tap! Dermed begynner alarmklokkene å lyse for alvor etter tirsdagens skuffende 1-2 hjemme mot svakt plasserte Sheffield Wednesday. Totalt har det blitt 7-3-3 hjemme. Det skiller nå hele ni poeng opp til Brentford på direkte opprykk.

Birmingham har kun én seier på sine siste ti (1-3-6) og ligger såvidt over nedrykksstreken med sine 28 poeng, to foran Rotherham som befinner seg under, men som til gjengjeld har to kamper mindre spilt. Tirsdag spilte de 0-0 borte mot jumboen Wycombe, lagets andre strake poengdeling. 4-7-2 borte. Roberts soner. I tillegg så er Jeacock, McEachran, Boyd-Munce og Halilovic ute for bortelaget.

Vi tror Bournemouth slår tilbake og tar en etterlengtet seier lørdag. H i kamp åtte.

9. Bristol City - Cardiff

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 0-1 i en kamp som ble spilt i fjor sommer, mens det ble 1-0 seier til Bristol City da de gjestet Cardiff i november. Hjemmelaget er på 9. plass med 39 poeng, tre bak Bournemouth på den sjette og siste Play Off-plassen etter at de to siste begge er tapt. Faktum er at de har tre seire og sju tap på de siste ti og har kun spilt uavgjort tre ganger på 27 forsøk inneværende sesong! Onsdag røk de 2-3 borte mot tabelltoer Brentford. Totalt har det blitt 7-2-4 hjemme i Bristol denne sesongen. Williams, Walsh, Dasilva, Weimann, Sessegnon, Baker og O'Dowda er alle fortsatt ute - en lang skadeliste med andre ord.

Cardiff er helt ute av form, selv om det har blitt to U på rad etter fem strake tap før det. Forrige helg spilte de 1-1 hjemme mot Millwall, noe som plasserer laget på 16. plass med 31 poeng. 4-4-4 borte. Watters er usikker, mens Bamba, Osei-Tutu, Vassell og Tomlin er bekreftet ute.

Vi ser ingen annen utvei enn å helgardere denne. HUB i kamp ni.

10. Queens Park Ranges - Blackburn

Innlånte Stefan Johansen spilte fra start i sin første kamp for QPR da laget tok en råsterk 2-1 seier borte over Watford mandag kveld. Det var lagets tredje seier på de fire siste (3-1-1 siste fem), noe som betyr en 17. plass med 30 poeng og et lite pusterom ned til lagene under streken i øyeblikket. 3-4-5 hjemme i hovedstaden. Det endte 4-2 her sist sesong, mens Blackburn vant 3-1 i det omvendte møtet mellom lagene på Ewood Park tilbake i november. Carroll, Amos, Owens og de Wijs er alle trolig ute.

Gjestene fra Blackburn ligger på 8. plass med 39 poeng og begynner å få kontakt med Play Off for alvor (tre poeng opp) etter pene 3-1-0 og ti av tolv mulige på de siste fire. Sist helg slo de Luton 1-0 hjemme, lagets andre strake fulltreffer. Bortefasiten viser 5-2-6. Johnson, Ayala, Williams, Wharton og Rankin-Costello mangler hos gjestene.

To lag i form. Prøver U. Det er vriene kamper hele veien lørdag, så noen sjanser må man bare ta.

11. Luton - Huddersfield

Luton vant 2-1 i tilsvarende oppgjør forrige sesong da de berget plassen etter en solid sluttspurt, mens det endte 1-1 da disse to møttes i Huddersfield i november i fjor. Luton røk 0-1 borte mot Blackburn sist de var i aksjon forrige helg og ligger dermed på 13. plass med 33 poeng etter to strake tap. Det har blitt to seire og fire tap på de seks og hjemme i Luton har de 5-4-3 før denne. O'Kane er ute, ellers lite nytt å melde på skadefronten.

Huddersfield er ligaens nest svakeste bortelag med ni poeng på fremmed gress (2-3-8). Kun tabelljumbo Wycombe har svakere tall å vise til. Gjestene ligger på 15. plass med 32 poeng og har naturligvis langt lystigere tall å vise til på hjemmebane der halvparten av de 14 kampene til nå er vunnet. Stygge 0-1-4 siste fem. Sist helg spilte de 1-1 hjemme mot Stoke etter at de fire foregående alle ble tapt. Koroma, Stearman, Elphick og Schindler er ute.

Vi har litt feeling for at Luton slår formsvake gjester og markerer for H.

12. Millwall - Sheffield Wednesday

Millwall er med sine 6-14-7 det laget som spiller desidert mest uavgjort i denne ligaen. Faktisk så har over halvparten av lagets kamper til nå endt med poengdeling og da kommer det kanskje ikke heller som noen overraskelse at de tre siste alle har endt med U. De ligger på 14. plass med 32 poeng før denne runden og holdt serieleder Norwich til 0-0 hjemme på The Den tirsdag kveld. Totalt har de 1-9-3 (!) hjemme. Wallace, Mitchell og Mahoney er fortsatt ute.

Sheffield Wednesday startet som mange kanskje husker sesongen med tolv minuspoeng, en straff som senere ble omgjort til langt mer overkommelige seks etter at anken ble hørt. De ligger nest sist med 25 poeng (8-7-11), men har vunnet fire av de siste fem (4-0-1) og har nå fått opp håpet om å berge plassen for alvor etter at de slo Bournemouth 2-1 borte tirsdag, lagets andre strake seier. 3-2-8 borte for laget som nå bare har tre poeng opp til Birmingham på trygg grunn. Shaw er usikker, mens Iorfa, Dawson, Odubajo og van Aken er ute.

Det er jo fristende å sette U all den tid Millwall er i aksjon, men vi satser på at poengene blir igjen i hovedstaden og spiller H i kamp tolv på lørdagskupongen.

