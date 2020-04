Storklubb-dødaren senker Rukh Brest

Slavia-Mozyr er storklubb-dødaren denne sesongen. Vi tror de også slår nykommeren Rukh Brest.

I Hviterussland ruller toppfotballen videre selv om resten av Europa har stoppet idretten som følge av koronapandemien. 2. påskedag spilles den siste kampen i den fjerde serierunden i Hviterussland.

FC Slavia Mozyr - Rukh Brest FC 1,95 - 3,10 - 3,35 H (spillestopp kl. 16.55)

Slavia Mozyr tapte første seriekampen mot Slutsk 3-1. Andrey Chukhley ga dem ledelsen fra straffemerket, men de klarte ikke holde unna da midtstopper Igor Tymonyuk ble utvist i det 70. minutt.

Mikhail Martinovichs menn slo tilbake med å vinne 2-1 mot storlaget BATE Borisov på hjemmebane. De lå under 0-1, men snudde kampen med to scoringer av Nikita Melnikov. Slavia Mozyr tok en ny skalp da de slo regjerende seriemester Dinamo Brest 2-1 på bortebane. Andrey Chukhley scoret fra straffemerket etter at Nikita Melnikov ble felt, og Aleksandr Kotlyarov økte til 2-0 et knapt kvarter før full tid.

Slavia har slått fjorårets toppklubber

Slavia står med tre seire på rad før mandagens kamp etter at de slo BATE Borisov for andre gang denne sesongen. De vant 1-0 mot BATE i den første semifinalen i den hviterussiske cupen. En smart pasning fra Aleksandr Kotlyarov til Yuriy Pantya ga dem en tidlig ledelse. Andrey Chukhley var nær ved å øke til 2-0, og keeper Igor Costrov reddet et farlig skudd fra BATe på overtid.

Angriperne Nikita Melnikov og Aleksandr Kotlyarov er i kjempeform, og mitbanespilleren Andrey Chukhley er arkitekten bak det meste av det offensive spillet til Slavia. Gleb Shevchenko var farlig mot BATE. Den hviterussiske U21-kapteinen later til å ha en lys remtid foran seg på fotballbanen. Midtbanespiler Aleksandr Anufriev og spissen Dennis Tetteh er begge skadet, og er usikre til mandagens kamp. Angriperen Maksym Slyusar er ute med en langtidsskade.

I Hviterussland spilles kampene fortsatt med publikum på tribunen. Her heier Slavia-Mozyr-fansen frem laget sitt. REUTERS/Vasily Fedosenko Foto: Vasily Fedosenko (Reuters)

Ruh Brest fikk en drømmestart på livet i toppdivisjonen. De slo storklubben Dinamo Minsk 1-0 i serieåpningen, men de to siste kampene har endt med tap. Først tapte de 0-1 hjemme mot Energetik-BGU, og i forrige uke tapte de 0-1 mot BATE på bortebane. Baklengsmålet mot BATE kom allerede etter syv minutter. De kjempet seg tilbake i kampen i andre omgang. Ilya Kolpachuk var nær ved å score, og Artem Petrenko traff stolpen, men de klarte ikke å få ballen i mål.

Midtstopper Artem Rakhmanov er på vei tilbake fra skade, og Artem Petrenko er usikker. Abdoulaye Diallo ligger an til å erstatte Petrenko på topp.

Slavia er sterke offensivt

Slavia Mozyr er i fantastisk form, og selvtilliten er antakeligvis på topp etter at å ha vunnet to kamper på rad mot storlaget BATE.

Nykommeren skal få problemer med å temme Francis Narh, Andrey Chukhley, Aleksandr Kotlyarov og Nikita Melnikov. Ruh Brest er ingen walkover, men de har bare scoret ett mål på de tre første kampene. De har riktignok møtt knalltøff motstand, men de får det ikke lett i mandagens match.

Slavia Mozyr har vunnet de tre siste hjemmekampene, og vi tror de tar sin fjerde hjemmeseier her. 1,95 i odds på hjemmelaget er spillbart.