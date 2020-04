Storklubb i krise

De vant 13 seriemesterskap på rad. Nå er den hviterussiske storheten BATE Borisov i dyp krise.

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men ikke i Hviterussland. Der har ligaen vært i gang i to uker, og denne helgen spilles den tredje serierunden i Vysshaya Liga. Lørdag spilles det tre kamper i den hviterussike toppdivisjonen.

Storlaget BATE Borisov har tapt de to første kampene på bortebane, og de trenger desperat en seier hjemme på Borisov Arena lørdag. BATE har vært den beste klubben i Hviterussland i en årrekke. De vant 13 seriemesterskap på rad fra 2006 til 2018, men havnet på andreplass bak Dinamo Brest sist sesong.

Presset BATE-trener

Trener Aleksey Baga fikk sparken etter sesongen, og ble erstattet av Kirill Alshevski i desember. Den nye treneren fikk en bra start. BATE slo Dinamo Minsk 2-1 borte og 3-2 hjemme i den hviterussiske cupen. De lå under i begge kampene, men snudde til seier. Maksim Skavysh scoret i begge kampene, Pavel Nekhajchik, Dmitri Baga og Egor Filipenko scoret de tre andre målene.

Alshevski har fått en elendig start på sesongen. Storlaget har to strake tap. De tapte 1-3 mot Energetyk-BGU. Forsvarsspilleren Zakhar Volkov hadde en horribel kamp, og han var skyld i de to første baklengsmålene. I forrige serierunde tapte BATE 1-2 mot Slavia Mozyr. Willum Thór Willumsson ga BATE ledelsen, men slurvete forsvarsspill og svakt keeperspill ødela igjen.

BATE er antakeligvis glade for å spille på hjemmebane lørdag, hvor de har vunnet 22 av de siste 25 kampene i den russike toppdivisjonen.

Målvakten Denis Shcherbitski er skadet, og det er dårlige nyheter for BATE-fansen for erstatteren Anton Chichkan har vært svak mellom stengene. Midtstopperen Zakhar Volkov ble erstattet av Boris Kopitovic etter tabbene i serieåpningen, men han klarte heller ikke å tette igjen forsvaret.

Ruh Brest har rykket opp i rakrettfart

Ruh Brest så dagens lys så sent som i 2016, og de rykket opp fra nest øverste nivå i Hviterussland i debutsesongen i fjor. Nykommeren debuterte i den hviterussiske eliteserien med å slå storklubben Dinamo Minsk 1-0.

Oleksiy Kovtun stanget inn et hjørnespark fra Chidi Osuchukwu, og keeper Aleksandr Nechaev hadde flere viktige redninger i andre omgang. Sist helg tapte Ruh Brest 0-1 hjemme mot serieleder Energetik-BGU. Denis Grechikho hadde to gode skuddforsøk, men Sergey Tikhonovskiy var nærmest scoring med skuddet sitt i stangen fra distanse.

Ruh Brest har flere nye spillere i troppen, og de vil antakeligvis trenge noe tid til å spille inn laget. Trener Aleksandr Sednev gjorde kun en endring på laget til hjemmekampen mot Energetik-BGU. Midtstopper Artem Rakhmanov ble plassert på benken, mens Vitali Gajduchik fikk sjansen fra start. Spissen Artem Petrenko pustes i nakken av Abdoulaye Diallo. Det er ikke umulig at Diallo starter lørdagens kamp.

BATE Borisov har en betydelig sterkere stall enn Ruh Brest, men det har ikke hjulpet dem mot svakere motstand i de to første kampene. Manager Kirill Alshevski er presset og alt annet enn hjemmeseier her er godt nok, men det blir ikke lett.

BATE har startet sesongen med to strake tap, og laget mangler den kvaliteten som flere ganger tidligere har ført laget til gruppespillet i Champions League. Rukh Brest har bare sluppet inn ett mål etter to kamper, og vi er usikre på om BATE klarer å vinne denne kampen. To måls forsprang til de nyopprykkede gjestene til 1,82 i odds er ok.

Dinamo Brest vant sin første ligatittel sist sesong. De var ubeseiret i 29 av 30 kamper. Sergey Kovalchuk er ny trener for seriemesterne. Den tidligere sportsdirektøren i klubben kom inn for tsjekkeren Marcel Licka i desember, og han fikk en drømmestart i den nye jobben. Han ledet laget til 2-0-seier mot Shakhtyor i den hviterussiske supercupen i starten av mars.

Dinamo Brest tok seg videre i cupen etter å ha slått ut Isloch på straffespark. I den første serierunde skuffet de med bare å klare 1-1 hjemme mot Smolevichy-STI. Midtstopper Kiki Gabi utlignet til 1-1 på et hjørnespark fra halvveis ut i andre omgang.

De regjerende seriemesterne tok sin første seier for sesongen borte mot Slutsk i forrige serierunde. Da vant 1-0 etter at Artem Milevskyi stanget inn et frispark fra Oleksandr Noiok. Dermed er Brest-laget ubeseiret i de 22 siste kampene, og de har holdt nullen i fire av de fem siste kampene.

Venstreback Kirill Pechenin mistet plassen sin i startelleveren til Maksim Vitus før matchen mot Slutsk, og Vitus beholder trolig plassen i startoppstillingen. Det betyr at det bare var en nysignering i startelleveren mot Slutsk; midtbanespiller Elis Bakaj som kom fra Shakhtyor. Han har til gjengjeld vært en lyspunkt og blir en viktig spiller for dem denne sesongen.

Slavia Mozyr møtte Slutsk i serieåpningen og tapte 1-3. Et straffespark fra Andrey Chukhley ga Slavia ledelsen, men midtstopper Igor Tymonyuk ble utvist i det 70. minutt og det endret kampen. I forrige serierunde slo de tilbake med å slå storklubben BATE 2-1 foran egne fans. Spissen Nikita Melnikov utlignet for Slavia i slutten av første omagng, og samme mann fikk kreditert vinnermålet i starten av andre omgang.

Problemet er bare at Slavia Mozyr har slitt på bortebane mot de beste klubbene i Hviterussland. De tapte 0-4 mot BATE og 1-5 mot Shakhtyor mot slutten av sist sesong, og nå sist gikk de på et 1-3-nederlag mot Slutsk. Dinamo Brest er et bedre lag enn Slutsk, og det vil Slavia få merke, tror vi.

Midtstopper Igor Tymonyuk er tilbake etter å ha vært suspendert, men det er usikkert om han får starte. Egor Potapov erstattet Tymonyuk mot BATE, og han klarte seg bra sammen med Aleksandr Raevskiy i midtforsvaret.

Dinamo Brest har vunnet fire av de fem siste kampene mot Slavia i den hviterussike toppdivisjonen. Senest sist sesong vant de 4-2 i Mozyr. Brest er ubeseiret i 22 kamper i alle turneringer, og de har vunnet ti av sine 14 siste hjemmekamper.

Dinamo Brest cruiser til seier mot Slavia Mozyr hjemme på OSK Brestsky Stadium. De regjerende seriemesterne viste fremgang sist helg og blir for sterke mot et bortesvakt Slavia-lag. Slavia Mozyr har tapt to av de siste tre bortekampene sine med to mål eller mer, og vi tror de taper med to mål eller mer i lørdagens kamp mot Dinamo Brest. Handikap-spillet gir 1,95 i odds. Spillestopp er klokken 18.25.