Storklubben må rette opp flausen

Storklubben BATE Borisov gikk på en smell i serieåpningen. Bare seier er godt nok i lørdagens kamp mot FC Slavia Mozyr.

De fleste ligaene i verden har tatt pause på grunn av koronaviruset, men den hviterussiske toppdivisjonen ruller ufortrødent videre.

FC Slavia Mozyr - BATE Borisov (Handikap fulltid 1-0) 2,70 - 3,45 - 2,00 B (spillestopp kl. 1255)

Slavia Mozyr var ubeseiret i fem av de siste seks ligakampene sist sesong, men de gikk på et skuffende 1-3-tap mot Slutsk i seriestarten.

Andrey Chukhley ga dem ledelsen på et straffespark etter en halvtime, men de fikk bare beholde ledelsen i 14 minutter. Da fikk Slutsk straffe, og den satte Soslan Takulov i mål. Dermed var stillingen 1-1 til pause. Kampen var jevnspilt frem til midtstopper Igor Tymonyuk ble utvist i det 70. minutt. Derfra og ut var det bare Slutsk på banen, og Artyom Serdyuk scoret to ganger i løpet av de siste 20 minuttene.

Vant 13 seriemesterskap på rad

Den ghanesiske midtbnespilleren James Kotei satt på benken i Slutsk, og det er mulig at han får starte denne kampen. Midtstopperen Igor Tymonyuk er suspendert. Egor Potapov vil antakeligvis erstatte ham i midtforsvaret. Den 19 år gamle angriperen Ilya Vasilevich er på lån fra BATE Borisov II. Han ble byttet inn i Slutsk, og han vil muligens få sjansen mot klubben som eier ham.

Mikhail Martinovichs mannskap har en vanskelig oppgave lørdag. Storklubben BATE Borisov gikk på et sjokktap i serieåpningen mot Energetik-BGU, og de er på jakt etter revansj.

BATE har vært den beste klubben i Hviterussland i en årrekke. De vant 13 seriemesterskap på rad fra 2006 til 2018, men havnet på andreplass bak Dinamo Brest sist sesong. Det var ikke godt nok for de hviterussiske gigantene, og manager Aleksey Baga fikk fyken og ble erstattet av Kirill Alshevski i desember.

Scoret i tre kamper på rad

BATE startet sesongen med å gå videre i cupen. De slo Dinamo Minsk 2-1 borte og 3-2 hjemme i den hviterussiske cupen. I begge kampene lå de under, men snudde. Den hviterussiske landslagsspissen Maksim Skavysh scoret i begge kampene, og han scoret også BATEs eneste mål i det skuffende 1-3-tapet i serieåpningen

Pavel Nekhajchik ble hentet fra seriemester Dinamo Brest før denne sesongen. Den hviterussiske landsagsspilleren scoret i cupen og startet mot Energetyk. Midtstopperen Zakhar Volkov ble den store syndebukken i første serierunden. Han har skyld i de to første målene, og plassen hans er truet. Nykommeren Jakov Filipovic og Boris Kopitovic er aktuelle erstattere. BATE Borisov har stort sett den samme stallen som sist sesong, så det ikke har noen unnskyldning for det overraskende nederlaget mot Energetyk.

Kampene i den hviterussiske toppdivisjonen spilles med publikum på tribunen. (AP Photo/Sergei Grits) Foto: Sergei Grits (AP)

Første hviterussiske lag i Champions League

BATE Borisov har et solid overtak på Slavia Mozyr. Statistikken viser 23-5-5. BATE har vunnet de fire siste kampene mot dem i ligaen med sifrene 6-0, 2-0, 2-1 og 4-0. Sist lagene møttes var på Borisov-Arena i august. Den kampen endte 4-0, og Bojan Dubajic scoret hat-trick og Zakhar Volkov scoret ett mål.

BATE er ingen hvem som helst i europeisk fotball. I 2008 ble BATE Borisov det første hviterussiske laget som kvalifiserte seg for gruppespillet i Champions League. Klubben har senere vært et fast innslag i mesterligaen og europaligaen, med tre 16.-delsfinaler i Europaligaen. De skal holde et mye høyere nivå enn Slavia Mozyr.

Bare seier er godt nok for BATE Borisov i lørdagens kamp. Jeg tror de kommer til å slå tilbake etter den svake starten. Vi går for at BATE vinner med to mål eller mer. Det gir fine 2,00 i odds. Spillestopp kl. 1255.