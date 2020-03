Storklubbens farmerlag barker sammen i finalen

Shakhter Soligorsk og Dinamo Minsk er begge farmerlagene til KHL-klubben Dynamo Minsk.

Det fleste ishockeyligaene i verden har stengt ned, men ikke i Hviterussland. Der spiller de fortsatt både ishockey og fotball. I ishockey spilles den tredje finalekampen mellom Shakhter Soligorsk og Yunost Minsk.

Extraliga, sluttspill, finale. Kamp 3 i best av 7 serien. Begge disse klubbene er famerlagene til Hviterusslands beste klubb, Dinamo Minsk, som spiller i den internasjonale hockeyligaen KHL.

Vunnet ligaen åtte ganger

De to første kampene har vært spilt i den hviterussiske hovedstaden. Yunost Minsk banket Shakhter Soligorsk 5-1 i den første kampen, men Shakhter slo tilbake i kamp nummer to på lørdag og vant 3-2. Minsk har vært det beste laget i de to første kampene på hjemmebane. De har både hatt det spillemessige overtaket i kampene og hatt flest skudd på mål.

Hovedstadslaget er ikke noen hvem som helst i Hviterussland. De er regjerende seriemestere, og har vunnet Extraliga åtte ganger. Til sammenligning har Shakhtyor Soligorsk bare gått til topps i ligaen én gang, og det er fem år siden.

Sliter på hjemmebane

De to første kampene har vært spilt i Czouka-Arena, som har plass til nesten 10 000 tilskuere. Tirsdag skal de inn i Sports Palace Soligorsk. Den intime arenaen har kun plass til knappe 1800 tilskuere.

Likevel; Shakhtyor Soligorsk har ikke noe stor fordel av å spille på hjemmebane. Iallfall ikke om man ser på resultatene fra semifinaleserien mot Neman, hvor Shakhtyor tapte de to siste hjemmekampene etter spilleforlengelse. De imponerte heller ikke foran egne fans i grunnserien, hvor de tapte seks av 14 hjemmekamper.

Shakhtyor var underdogs før semifinalen mot HC Neman Grodno, som hadde vunnet grunnserien, men sterke resultater på bortebane gjorde at de tok seg til sluttspillfinalen. Neman har også vunnet den hviterussiske ligaen to av de tre siste sesongene.

Yunost Minsk er ligaens beste defensive lag

Nå møter Shakhtyor et Yunost Minsk-lag som har vært en ekkel motstander for dem. Gjestene fra hovedstaden har vunnet fire av de fem siste møtene mellom lagene.

Shakhtyor har også bare vunnet én av de siste syv hjemmekampene mot Yunost Minsk etter ordinær spilletid. Gjestene vant åtte av 14 bortekamper i grunnserien, hvorav fem av dem ble vunnet etter ordinær spilletid.

Yunost Minsk gjennom hele sesongen vist at de er et bedre defensivt enn finalemotstanderen. De slapp inn færrest mål på bortebane både i grunnserien og i playoffen. Shakhtyor har ikke fått det til å stemme på hjemmebane denne sesongen, men de står uten tap etter ordinær spilletid i de fem siste kampene. Tre av de fem kampene har endt uavgjort.

Fire av de tolv siste kampene mot Yunost Minsk har også endt uavgjort etter ordinær spilletid. Nå er det finale, og mye står på spill. Vi tror på en jevnspilt kamp tirsdag kveld. U etter tre perioder gir 3,80 i odds. Det blir vårt spill.