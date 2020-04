Storlaget har ikke råd til flere feilskjær

Dinamo Minsk er en storklubb i Hviterussland, men de har fått en katastrofal start på sesongen. Bare tre poeng er godt nok torsdag.

I Hviterussland ruller toppfotballen videre, selv om resten av Europa har stoppet idretten som følge av koronapandemien. Torsdag spilles det to kamper i den hviterussiske toppdivisjonen.



Energetyk-BGU Minsk - FC Gorodeya 1,67 - 3,20 - 4,20 H (spillestopp kl. 16.25)

Serieleder Energetik-BGU Minsk startet sesongen med tre strake seire . De slo storlaget BATE Borisov 3-1 hjemme, deretter vant de 1-0 mot nyopprykkede Ruh Brest 1-0 borte, før de tok en sterk 2-0-seier hjemme mot Minsk. I helgen gikk ligalederen på sesongens første tap.

De tapte 0-2 i Zhodino mot Torpedo-BelAZ. Den uzbekiske stjernespissen Jasur Yakhshiboev var frempå ved flere anledninger, og et innlegg fra den offensive nykommeren i det 84. minutt var nær ved ende i et selvmål for Torpedo. Vertene forsterkes offensivt til torsdagens match. Midtbanespilleren Aik Musahagianer tilbake etter suspensjon. Han ble utvist i kampen mot Minsk.

Jasur Yakhshiboev har vært den beste spilleren i hviterussisk fotball så langt denne sesongen, og han kan komme til å havne i en større klubb i Europa om han fortsetter fremgangen. Uzbekeren er alltid farlig. Han har allerede scoret tre mål og har en målgivende på fire kamper. Jérémy Mawatu er en annen spiller som kan lage problemer for gjestene. Venstrevingen ble kåret til banens beste spiller mot Torpedo.

Det var glissent på tribunen da FC Dinamo Minsk møtte FC Torpedo-BelAZ Zhodino på Stadyen Dynama i Minsk tidligere i april.

Gorodeya tapte de to siste igakampene i 2019-sesongen, og de startet 2020-sesongen med to tap på rappen. Oleg Radushkos lag tapte 0-1 mot Vitebsk i serieåpningen og 0-2 hjemme mot Shakhtyor. Hjemme mot Shakhtyor skapte de nesten ikke noe offensivt. De tok seg selg i nakken etter den svake kampen, og slo Belshina 1-0 i sesongens tredje match. Lazar Sajcic kom inn fra benken og scoret seiersmålet på et frispark. I forrige kamp tok de en sterk 1-0-seier hjemme mot storklubben Dinamo Minsk.

Artem Arkhipov er strandet i Russland. Det er selvsagt uheldig for Gorodeya. Han scoret åtte mål på 13 kamper sist sesong. Broren Sergey Arkhipov spiller på topp for laget, og han scoret i forrige match mot Dinamo Minsk. Den defensive midtbanespilleren Yuri Volovik er fortsatt ute med skade. Klubben har økonomiske problemer, og trener Oleg Radushko avslørte nylig at spillerne ikke har fått betalt de to siste måndene. Det kan skade moralen i laget.

Energetik-BGU er tilbake på hjemmebane, hvor de har vunnet de fire siste kampene i ligaen. De har vunnet med to mål eller mer i de tre siste hjemmekampene. Gorodeya har tapt fire av de seks siste kampene i ligaen, og de har ikke klart å score i tre av de fire siste kampene.

Serieleder Energetik-BGU skal vinne hjemme på RCOR-BGU Stadium mot et Gorodeya-lag som har scoret alle målene sine på dødball så langt denne sesongen. 1, 67 i odds er litt lavt, men vi bruker den i en dobbel.

Dinamo Minsk - FC Neman Grodno 1,72 - 3,05 - 4,40 (spillestopp kl. 18.25)

Dinamo Minsk er en av storklubbene i Hviterussland, men de har hatt en forferdelig start på sesongen. De røk ut av cupen mot BATE Borisov, og har tapt tre av de fire første ligakampene.

Dinamo Minsk er ingen hvem som helst i hviterussisk fotball. De ble stiftet allerede i 1927, og var det eneste laget fra Hviterussland som spilte i den sovjetiske toppdivisjonen. De spilte på toppnivå der i 39 av 54 sesonger, og de vant ligaen i 1982. Etter at Hviterussland ble en selvstendig stat har de vunnet ligaen syv ganger og cupen tre ganger. De har også deltatt jevnlig i Europa League- og Champions League-kvalikene.

Storlaget gikk på et sjokktap mot nyopprykkede Ruh Brest i serieåpningen og deretter tapte de 2-3i en dramatisk kamp mot byrival FC Minsk. De lå under 0-3 til pause og fikk en mann utvist tidlig i andre omgang, men scoret likevel to ganger på tampen av kampen.

I forrige serierunde gikk Dinamo Minsk på et overraskende 0-1-tap mot Gorodeya Scoringen kom på et tidlig straffespark, og de slet spillemessig etter at lagets brasilianske playmaker Danilo ble utvist i det 64. minutt. Danilo er suspendert i denne kampen, og det vil svekke Dinamo-laget, men de bør ha bredde nok i stallen til å slå Neman.

Neman Grodno tapte 0-1 borte mot Isloch i serieåpningen. De slo tilbake på hjemmebane, hvor d vant 2-0 mot Vitebsk.

I tredje serierunde spilte Neman 0-0 mot Soligorsk, og i forrige serierunde spilte de 1-1 mot Belshina Bobruisk.

Neman-trener Igor Kovalevich vil trolig ikke gjøre store endringer på laget. Han har heller ikke så stor spillerom, for han har en liten spillerstall.

Dinamo, som har vunnet ligaen syv ganger tidligere, viser dårlig form, men de skal vinne torsdagens kamp. De har vunnet seks av de syv siste kampene mot Neman, og her har de også hjemmebanefordelen.

