Storlaget tar sin første borteseier på syv måneder

Storklubben Dinamo Minsk har ikke vunnet på de syv siste bortekampene. Fredag tror vi de vinner sin første bortekamp siden september i fjor.

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men i Hviterussland ruller fotballen videre. Fredag spilles det to kamper i den hviterussiske toppdivisjonen for menn.

Smolevichi - Dinamo Minsk 4,20 - 2,95 - 1,82 B (spillestopp fredag kl. 16.55)

Smolevichi har gjort comeback i den hviterussiske toppdivisjonen denne sesongen, men de har fått en tøff start. Laget står uten seier i de 13 siste kampene på øverste nivå i hviterussisk fotball.

Smolevichi spilte 1-1 mot Dinamo Brest i serieåpningen, før de tapte 0-1 hjemme mot Isloch og mot Vitebsk. Aleksandr Brazevichs mannskap spilte deretter 0-0 mot Shakhtyor, men de var svært nær en scoringen i starten på kampen, da Jean-Morel Poé skjøt i stangen. Resten av kampen hang de i tauene, og de hadde egentlig mer enn nok med å forsvare seg.

I forrige serierunde spilte Smolevichi 1-1 mot Belshina i bunnkampen. Anatoli Makarov slapp inn et straffespark i det 80 minutt, men Evgeni Barsukov utlignet fra straffemerket etter at Konstantin Kotov ble felt.

Høyreback Ivan Vasilenok er fortsatt ute med skade, men midtstopper Aleksandr Dzhigero spilte sin første kamp fra start mot Belshina. Den viktige kantspilleren Jean-Morel Poé har startet tre kamper på rad nå, og det virker som han begynner å finne formen.

Ustabile i sesongstarten

Storlaget Dinamo Minsk, som har vunnet den hviterussiske eliteserien syv ganger og den hviterussiske cupen tre ganger, har vært ustabile så langt. De tapte overraskende to første kampene denne sesongen. Først gikk de på et 0-1-tap mot Ruh Brest og deretter tapte de 2-3 mot byrival Minsk. Sergey Gurenkos menn slo tilbake med å vinne 2-0 hjemme mot Torpedo. Vladislav Klimovich og Karlo Brucic scoret målene, og de fleste trodde storklubben var tilbake på vinnersporet. Det var de ikke.

Dinamo tapte 0-1 mot Gorodeya i den påfølgende kampen De havnet tidlig bakpå, og slet fryktelig da den brasilianske playmakeren Danilo fikk sitt andre gule kort og måtte ta en tidlig dusj. I forrige serierunde reiste de seg, og vant 2-0 mot Neman Grodno. Etter en skuffende første omgang, tok Dinamo kontroll etter pausen og Miha Goropevsek headet inn et innlegg fra Vladislav Klimovich og Evgeni Shikavka satte inn 2-0.

Forsvarsspilleren Miha Goropevsek kom inn fra benken og scoret det første målet mot Grodno. Han får kanskje sjansen fra start i denne kampen Den defensive midtbanespilleren Mikhail Kozlov var tilbake på banen sist, og han kan muligens få mer spilletid i fredagens match. Brasilianske Danilo er også tilbake. Han er utrolig viktig for hovedstadsklubben, og det vil gi laget et boost. Danilo er en spiller som kan vippe kampen i bortelagets favør.

Dinamo har et jerngrep på Smolevichi

Men det er flere grunner til å gå for borteseier i denne kampen. Dinamo har vunnet de fire siste kampene mot Smolevichi, og alle fire seirene har vært med to mål eller mer. I 2018-sesongen, forrige gang hjemmelaget spilte i toppdivisjonen, vant Dinamo 2-0 i begge kampene mot Smolevichi.

Vertene vil antakeligvis måtte kjempe for å unngå nedrykk denne sesongen. De har gått målløs i tre av de fire siste kampene mot Dinamo. Gjestene har en sterkere stall enn den nyopprykkede klubben, og det vil de vise i fredagens kamp. Vi tror Dinamo Minsk tar sin første borteseier for sesongen her. Oddsen på Dinamo er 1,82. Det er ok.

