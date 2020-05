Storlaget vil revansjere fjorårets blemme

Storklubben BATE Borisov endte på andreplass I Hviterussland bak Dinamo Brest sist sesong. Nå vil de han revansj.

Onsdagens oddsprogram byr blant annet på fotball fra Estland, Hviterussland og Costa Rica.

Dinamo Brest - BATE Borisov 3,00 - 3,15 - 2,00 B (spillestopp kl. 17.55)

Dinamo Brest og BATE Borisov skal spille mot hverandre to ganger på fire dager. Onsdag møtes lagene på OSK Brestskiy i ligaen, og på søndag møtes lagene igjen i den hviterussiske cupfinalen.

De regjerende seriemesterne har vært ustabile denne sesongen. De har tapt fire av de seks siste kampene i alle turneringer.Sergey Kovalchuks mannskap tapte tre strake kamper, inkludert et 2-4-tap borte i returkampen i semifinalen i den hviterussiske cupen, men de tok seg likevel til finalen etter å ha vunnet 2-0 på hjemmebane.

I forrige serierunde tapte Dinamo Brest 1-2 borte mot Energetik-BGU Det var et fortjent tap. De havnet bakpå tidlig i kampen, men ble reddet av Pavel Pavlyuchenko melom stengene. Svakt forsvarsspill av Roman Yuzepchuk gjorde at Energetik økte til 2-0. Sergey Kislyak scoret et trøstemål på tampen av kampen.

Midtstopperen Yevhen Khacheridi er suspendert, mens den offensive midtbanespilleren Elis Bakaj er ute resten av sesongen. Den positive nyheten er at angriperen Denis Laptev er tilbake. Han ble byttet inn i Minsk sist.

Storklubben har funnet formen

BATE er en gigant i hviterussisk fotball. De har opparbeidet seg gode tradisjoner i Champions League, hvor de har deltatt flere ganger de siste årene. Laget fra Borisov har etablert seg som det suverent beste laget i Hviterrussland. De hadde vunnet ligaen 13 sesonger på rad før de havnet på andreplass sist sesong, bak nettopp Dinamo Brest.

BATE Borisov fikk en forferdelig start på sesongen med to tap på rad, men de har tatt seg sammen. Nå topper storlaget tabellen etter fire strake seire, og de er ubeseiret i de syv siste kampene.

Laget står med fem seire i alle turneringer. De slo Gorodeya i sutten av april, og deretter vant de 2-0 mot Slavia Mozyr i returoppgjøret i semifinalen i cupen. Etter å ha tapt første kampen 0-1 gikk de til finalen med 2-1 sammenlagt.

BATE trives i Brest

I de tre siste serierunde har de vunnet 3-1 mot Neman Grodno, deretter slo de Smolevichy 5-3 og i forrige serierunde tok de en overbevistende 3-0-seier mot Slutsk. Nemanja Milic ga dem ledelsen allerede etter fire minutter, og Igor Stasevich økte til 2-0 på et frisparketter 24 minutter. .Pavel Nekhaychik fastsatte sluttresultatet til 3-0 i det 70. minutt. BATE har nå vunnet med to må eller mer i de fem siste kampene i alle turneringer.

BATE-manager Kirill Alshevskiy har snart alle spillerne tilgjengelig. Spissen Anton Saroka er skadet og usikker til denne kampen. Midtstopperen Boris Kopitovic spilte ikke mot Smolevichi, men han var tilbake på benken mot Slutsk.

Dinamo Brest har tapt fire av de seks siste kampene, men de har vanligvis vært sterke foran egne fans. Denne sesongen har de imidlertid kun vunnet to av fem hjemmekamper. Nå virker det som BATE har fått skikk på laget. Da er de vanskelige å ha med å gjøre. BATE Borisov trives i Brest. De har ikke tapt på de tolv siste bortekampene mot Dinamo Brest.

Sist sesong tapte BATE hjemme mot Brest, men de spilte 1-1 på bortebane. Det er ikke godt nok for et storlag som BATE. I kveld vil de rette opp de flaue resultatene fra sist sesong.

Vi tror BATE vinner mot Dinamo Brest i kveld. Oddsen er 2,00. Det er spillbart. Spillestopp er klokken 17.55.

