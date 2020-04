Storpremien i Nabolaget endte opp i samme kommune to ganger på rad

Kjenner du deg igjen her?

Nabolaget spilles over hele landet, men det er fortsatt en sjanse for at akkurat samme plassen trekkes om og om igjen.

Hver fredag deles det ut en million kroner til en heldig vinner i Nabolaget. De nærmeste naboene sikrer seg også 100.000 kroner. Sist uke ble det fulltreff i Haugesund. Det vanvittige er at også denne gangen ble hovednabolaget en vinner fra Haugesund. Vant etter surfetur Kveldens hovedvinner var ikke eldre enn 23 år gammel. Kvinnen fra Haugesund fikk en skikkelig pangstart på helga etter en dukkert. Det ble igjen vått da hun fikk høre hva som hadde skjedd. - Du har vunnet 1 million kroner i Nabolaget. Gratulerer! - Tuller du? Å, herregud! Du tull... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Dette er jo helt sjukt. Nå begynner jeg å grine, sa 23-åringen med skjelvende stemme. Den rørte vinneren bekreftet at det ble tårevått da hun fikk høre beskjeden, men heldigvis var det gledestårer. Premien kom som et sjokk, men absolutt på et beleilig tidspunkt. - Er det noe annet du har lyst til å unne deg? - Jeg liker å surfe og var ute en tur tidligere i dag. Så da blir det vel en ny våtdrakt og nytt surfebrett, sier kvinnen flirende. Hun var alene i huset da hun fikk millionbeskjeden, men skal ta noen telefoner for å spre den store nyheten med de nærmeste. Kvinnen kjøpte kupongen med mobilen og ønsker å være anonym. Heldig nabo, og flere heldige nabolag En av nabovinnerne var en 27 år gammel mann, også fra Haugesund naturlig nok. Han hadde sett sitt snitt til å levere to kuponger. Som en av de nærmeste naboene vant han dermed to ganger 100.000 kroner, eller 200.000 kroner. - Jeg kan ikke tro det, sier mannen. Han hadde sjekket resultatet på mobilen og ble forbauset da 200 000 kroner i premie dukket opp på skjermen hans. Mannen fra Haugesund hadde levert sitt spill via mobilen. Fem andre nabolag stakk også av med store premier: - Leksvik i Trøndelag - Dokka i Innlandet - Arneberg i Innlandet - Hestvika i Trøndelag - Mogreina i Viken Nabolaget trekkes hver dag Det er ikke kun på fredager det er Nabolaget-trekning. Hver dag kan du vinne 10.000 kroner, og på fredager er det mulig å vinne en million kroner. Seks nabolag blir trukket, og i ett av disse vinner hovedvinneren en million kroner. De nærmeste naboene vinner inntil 100.000 kroner. I de andre fem nabolagene vinner en person 100.000 kroner, og naboene sikrer seg premier mellom 10.000 kroner og 50 kroner. Jo nærmere man bor hovedvinneren, jo større blir premien. Spill Nabolaget her, lykke til! (Gjennomsnittlig vinnersannsynlighet i Nabolaget er ca. 1:90.000.)

