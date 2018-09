Storvinner: - Nå skal det dryppe litt på familien

Det var full fart hjemme hos Joker-kandidaten som ble trukket ut lørdag 29.september.

- Jeg har både kona, datteren og svigersønnen min her, så det er topp stemning i heimen nå, sa Arild Nystøl fra Arendal til Norsk Tipping.

66-åringen var sikret en inngangssum på 422.000 kroner, men kunne vinne hele 2.110.000 kroner hvis han klatret helt til topps på premiestigen.

Dette ble gevinsten

Sørlendingen valgte selv å være med på TV og ta opp og ned-valgene på følgende tall: 7, 0, 6, 9 og 3.

Det ble dessverre én bom, men med en ivrig heiagjeng i jubelrus i bakgrunnen, sikret Arild seg likevel 928.000 kroner.

- Dette er helt fantastisk! Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli trukket ut engang, så jeg er kjempefornøyd, sier en svært glad Joker-kandidat etter at gevinsten er et faktum.

Dette skal premien brukes på

- Disse pengene er jo bare en bonus! Hva de skal gå til er jeg ikke sikker på, men det drypper nok litt på familien, humrer han mens gjengen jubler i bakgrunnen.