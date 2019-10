Strømsgodset må slå Lillestrøm

Sportspills meny søndag:

Det soleklare høydepunktet på søndagens langoddsprogram er storkampen mellom Manchester United og Liverpool, i tillegg spilles det fem kamper i Eliteserien og full serierunde i OBOS-ligaen, mens Arna Bjørnar tar imot Trondheims-Ørn i Toppserien for kvinner. Det er både i Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 og dansk superlige. Og ikke minst er det høyinteressante oppgjør i Allsvenskan der gullstriden er meget åpen. På hockeyfronten spilles det to kamper i Get-ligaen, og natt til mandag spilles det tre kamper i NHL.

Strømsgodset - Lillestrøm H 2,00 (spillestopp kl 17.55)

Med ett poeng borte mot Mjøndalen i siste serierunde før landslagspausen, er det Godset som innehar kvalikplassen med 23 poeng. Kun ett poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykk, samtidig er kun målforskjellen som skiller til sikker plass. Har vist bedring under Henrik Pedersen og vunnet tre av de seks siste. Godset har imidlertid et tøft gjenstående program, så her blir det fight helt inn. Totalt 5-1-6 på Marienlyst. Kristoffer Tokstad er klar igjen etter karantene.

Lillestrøm er fire poeng foran Godset, men Romerikslaget er på ingen måte trygge. LSK har dog et ganske overkommelig gjenstående program og særlig i de tre hjemmekampene som gjenstår. 0-0 hjemme mot Bodø/Glimt i siste serierunde før landslagspausen, men kun to seire på tolv spilte bortekamper (2-3-7). Kristoffer Ødemarksbakken er tilgjengelig igjen etter karantene.

8-2-0 på de ti siste tilsvarende i Drammen. Godset har veldig tøffe gjenstående kamper og dette ligner en must win-kamp. 2,00 på hjemmeseier er grei odds og spilles.

