Strømmen skaper trøbbel for Raufoss

Strømmen har vært et mareritt for Raufoss.

Torsdagens oddsprogram byr blant annet på kamper fra Allsvenskan og La Liga. Her hjemme spilles det én treningskamp før oppstarten i 1. divisjon. Direktesport har rettighetene til å vise kampene mellom Raufoss og Strømmen. Den spilles klokken 18.00. Alle de direktesendte kampene finner du her!

Raufoss - Strømmen 2,25 - 3,55 - 2,40 B (spillestopp kl. 17.55)

Kampen spilles på Gjøvik Stadion. På Nammo Stadion jobber de med å reparerer undervarmen på banen. Raufoss kan likså godt venne seg til å spille hjemme på bortebane. De må nemlig spilte første seriekampen enten i Gjøvik eller på Hønefoss. Nammo Stadion blir ikke klar.

I den første treningskampen etter koronapausen fikk de på trynet mot Strømsgodset. De tapte 0-3 i Drammen.

Ryan Dogman, Ikhsan Fandi og Emiledadjo er ute med skader. Ellers stiller de fulltallig, men de kommer til å gjøre en del bytter.

HamKam er siste treningskampen før seriestart. Den spilles 25 juni. Da vil sannsynligvis stille med førstelleveren som skal spille i seriestarten. Det gjør de neppe torsdag. En del av dem som satt på benken mot Strømsgodset vil antakeligvis få sjansen fra start mot Strømmen. Blant andre den viktige midtbanespilleren Matias Belli Moldskred. Han spilte ikke fra start i Drammen, men er sannsynligvis inne igjen i startelleveren i torsdagens kamp.

Raufoss har lånt Lasse Berg Johnsen fra Viking og Emil Varhaugvik Breivik fra Molde. De har også hentet Lee Rochester Sørensen fra Roskilde i Danmark. Han var en suksess i Nest-Sotra. Håkon Bjørdal Leine er siste mann inn på Toten så langt. Han kom fra Brattvåg IL og en kraftplugg på 190 centimeter. Raufoss har et ungt lag, og det vil gjøre at resultatene antakeligvis vil svinge denne sesongen.

Toppscoreren gikk til eliteserieklubb

Strømmen har spilt to treningskamper etter koronakrisen. Første spilte romerikingene 1-1 mot Kongsvinger, men den kampen ble spilt to ganger 30 minutter. Deretter vant de 2-1 mot HamKam på søndag. Strømmen skal - inkludert kampen mot Ham-Kam - spille tre kamper på åtte dager. Det betyr at de kommer til å gjøre en del bytter.

Brede Sandmoen (på lån fra Vålerenga) og Sander Birkeland (ny fra Oppsal) sto over mot HamKam på grunn av småskader, men begge er trolig tilgjengelig igjen mot Raufoss.

Strømmen har trent med delt gruppe frem til nå. De som har kunnet være i karantene og de øvrige. Nå kan de trene for fullt med alle igjen. Det betyr at de har flere spillere tilgjengelig mot Raufoss. De har vært en del utskiftninger i stallen. Innlånte Sivert Gussiås fra Molde var toppscorer i Strømmen sist sesong med tolv mål, men han spiller nå i eliteserieklubben Sandefjord.

Strømmen har overtaket

Spennende nykommere i Youssef Chaib, som kom fra Kvik-Halden, og Willian Pozo-Venta, som er norsk, men har spilt i Romania og Polen de siste par sesongene. Begge markerte seg i treningskampen mot HamKam. Kjell Rune Selin kom fra Fredrikstad sist sesong. Spilte 14 kamper, men scoret kun to mål. Han har solid eliteserieerfaring. Det blir interessant å se hvordan han kan gjøre det.

De rutinerte stopperne Pål Steffen Andresen og Kristian Jahr neppe med i denne kampen. Men kapteinen Jahr er på vei tilbake fra skade.

Torsdag møter Raufoss et lag de har hatt problemer mot de to siste sesongene. De har tapt tre av de fire siste kampene mot Strømmen i OBOS-ligaen. Raufoss har kun vunnet én av de siste ti seriekampene mot Strømmen, uansett divisjon.

Disse lagene møttes også til treningskamp i 2016. Den gangen vant Strømmen 2-1. Vi tror også Strømmen vinner torsdagens match. Oddsen på romerikingene er 2,40. Det er spillbart.

