Strømsgodset får tillit på Midtukekupongen

Det ble 6-0 i fjor. Det blir det nok neppe i år, men Strømsgodset bør ha gode muligheter til å slå et ustabilt Brann-lag hjemme i Drammen onsdag kveld.

Det er midtukerunde i Eliteserien igjen og seks av kampene er hentet derfra. I tillegg så får vi bryne oss på Play Off-oppgjøret mellom Brentford og Swansea, samt fem kamper fra nest siste serierunde i Serie A fra Italia.

Bonuspotten er nå oppe i 450 000 kroner og innleveringsfristen er klokka 17:55.









1. Molde - Vålerenga

Tilsvarende møte i fjor endte med en solid 4-1 seier til vertene. Molde gikk på sesongens første nederlag søndag da laget tapte 1-3 borte mot serieleder Bodø/Glimt i toppoppgjøret på Aspmyra. Har nå fem poeng opp til Glimt der de ligger på 2. plass med 25 poeng. Har 4-0-0 til nå på hjemmebane, men må klare seg uten Haraldseid og Gregersen på grunn av skade. Bjørnbak og Haugen var begge tilbake igjen på laget sist, mens Holmgren Pedersen startet på benken. Det er vel heller ikke noe dristig tips å tro at Leke James er tilbake fra start i denne. Så gjenstår det å se hvor lenge Fredrik Aursnes blir i klubben.

Vålerenga har fått en god start under Dag-Eilev Fagermos ledelse. Søndag ble det 2-0 hjemme over Strømsgodset på Intility. Det betyr 3. plass på tabellen i Eliteserien etter ti runder med 5-4-1 til nå. Tapet kom borte mot Fagermos gamle klubb, Odd, tidlig i sesongen. Tollås Nation var tilbake igjen sist, men da var både Lædre Bjørdal og Shala ute. Adekugbe måtte også ut tidlig og han er usikker til denne.

Har en følelse av at Molde slår tilbake og vinner hjemme, men Vålerenga har vært solide i sommer og tar mange poeng. Skal hjemmelaget henge med Bodø/Glimt, må de vinne slike kamper. H i Molde.

2. Kristiansund BK - Sandefjord

KBK fikk med seg ett poeng hjem fra Bergen lørdag kveld i oppgjøret som til slutt endte 1-1 borte mot Brann takket være Dan Peter Ulvestads utligning helt på tampen. Det var lagets sjette uavgjort på de ti første (2-6-2). I forrige hjemmekamp ble det 0-0 mot Vålerenga. Toppscorer Pellegrino måtte ut med en liten smell i den kampen, men er trolig tilbake igjen til denne. Keeper McDermott er som kjent langtidssakdet, men erstatteren Mbaye har gjort sine saker veldig bra mellom stengene.

Sandefjord tok en meget seier hjemme mot Mjøndalen (1-0) og klatret dermed forbi gjestene og opp på 13. plass på tabellen med sine ti poeng. Har èn seier og fire tap på utebane, men seieren må vi helt tilbake til premieren for å finne da Odd ble slått 2-1 i Skien. Ze Eduardo er ute med skade, mens Valles og Wembangomo sto over igjen sist.

Naturlig å tro på H på Nordmøre, men Sandefjord har vært bedre enn mange trodde på forhånd og med KBK sin U-statistikk kan det kanskje være skummelt å spille uten poengdelingen...Det blir H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

3. Mjøndalen - Odd

Det ble 2-0 her i tilsvarende møte på samme tid i fjor. Mjøndalen fikk en fin start på sesongen, men etter fem strake tap ser nå plutselig situasjonen helt annerledes ut for Vegard Hansens mannskap. Søndag ble det 0-1 borte mot Sandefjord, noe som plasserer laget på kvalikkplass med åtte poeng før denne runden. Diomande er ute med skade, mens også lagkaptein Gauseth har stått over de siste kampene på grunn av lysketrøbbel.

Odd klarte til slutt å bikke den underholdende hjemmekampen mot et tappert Aalesund-lag med ti mann til sin favør lørdag kveld i oppgjøret de vant 3-2 takket være et selvmål helt på tampen. Et skår i gleden var spissen Lauritsens skade, som trolig setter han ute av spill resten av sesongen. Fra før et midtstopper Semb ute. De er på en finfin 4. plass med 16 poeng før denne og formen sist fem viser 3-1-1. Borte har det blitt to seire og to tap for laget fra Skien.

Helt åpent i Mjøndalen. Odd har sett best ut av disse to i det siste, men dette er en tøff test for gjestene. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Sarpsborg 08 - FK Haugesund

Etter en oppløftende periode med ti av tolv mulige poeng på fire kamper (3-1-0) kom Sarpsborg 08 ned på jorda søndag da laget tapte 0-3 borte mot Viking i Stavanger i en tam forestilling fra Mikaels Stahres mannskap. Åpnet som kjent med fem strake tap og ligger nå på 12. plass med ti poeng. Hjemme har det blitt 2-0-3 til nå. Horn og Vetti er begge på skadelista, mens kantspiller Halvorsen sto over sist. 1-1 her i fjor.

FK Haugesund kunne endelig juble for tre poeng igjen søndag da laget slo Rosenborg 1-0 hjemme takket være Niklas Sandbergs straffescoring tidlig i oppgjøret. Det plasserer Jostein Grindhaugs mannskap på 11. plass med elleve poeng før denne runden. Har 1-1-2 borte til nå, der seieren kom i Sandefjord tidlig i sesongen. Pallesen Knudsen er skadet, mens duoen Källman og Leite heller ikke var i aksjon da Rosenborg ble slått søndag.

Forsiktig H i forhåndstipsene, men det blir HU på begge kupongforslagene.

5. Strømsgodset - Brann

Tilsvarende møte forrige sesong endte hele 6-0 i nest siste serierunde og var med på å berge plassen for Godset som levde farlig i hele fjor. Hjemmelaget røk 0-2 borte mot Vålerenga søndag kveld, lagets andre strake tap etter at tabelltoer vant 4-0 her foregående runde. De ligger på 9. plass med tolv poeng så langt etter 3-3-4 på sine første ti. Hjemme har det blitt småpene 2-2-1 til nå der kun Molde som nevnt har reist hjem med alle poengene. Parr, Stengel og Mendy er alle på fraværslista til trener Pedersen.

Brann tok ledelsen 1-0 hjemme over Kristiansund BK lørdag, men et seint baklengsmål førte til 1-1 og nok en poengdeling hjemme på Brann Stadion. De røde ligger dermed på 7. plass med 15 poeng (4-3-3). Borte har to av fem endt med full pott, der FK Haugesund og Sarpsborg 08 begge har blitt slått. Rolantsson og keeper Ahamada var begge ute av troppen på grunn av skade sist. Ordagic er oppe på fire gule kort og må dermed sone.

Vi har god tro på hjemmeseier i Drammen. Det blir H på kupongen.

6. Aalesund - Start

To nyopprykkede lag som fortsatt har tilgode å vinne! Motgangen fortsetter for tabelljumbo Aalesund som måtte reise poengløse hjem fra Skien lørdag etter å ha tapt 2-3 takket være et selvmål helt på slutten i en kamp der de spilte med ti mann i over èn omgang. Det var lagets fjerde strake tap og totalt har det blitt 0-3-7 og tre poeng på de første ti. Avstanden opp til Mjøndalen på kvalikk er fem poeng. Tilsvarende møte i OBOS sist sesong endte 2-1. Olafsen ble som nevnt utvist og må sone i denne. Fra før er Mutch, Nenass og Agdestein ute med skade, mens Carlsen er usikker. Sæthre returnerer fra karantene.

Start har seks poeng etter ti kamper, men venter fortsatt på sin første seier også de. Det har blitt 0-6-4 så langt og de er sammen med Kristiansund BK de to lagene som har spilt fleste uavgjorte i serien. Søndag ble det 0-0 hjemme mot Stabæk. Her kan den dyrkjøpte spissen Akinyemi være tilbake igjen. Gjesdal er ute, mens Aremu sto over sist og er usikker. De tapte begge oppgjørene mot dagens motstander i OBOS-ligaen sist sesong.

Før eller siden vinner Aalesund, men med disse to lagene i aksjon kan vi ikke la være å spille krysset. Det blir HU på det minste forslaget, mens vi helgarderer på 432-rekkeren.

7. Brentford - Swansea

Play Off, Championship. Best av to. Swansea vant 1-0 første kamp i Wales søndag. Det betyr at Brentford må vinne her dersom drømmen om en Wembley-finale mot Fulham (eller Cardiff) skal realiseres. Brentford vant begge de to tilsvarende oppgjørene i ligaen mellom disse to og var nære å rykke direkte opp til Premier League, men to tap helt på tampen mot Stoke og Barnsley ødela etter en solid spurt i juni og juli der de nærmet seg West Bromwich mye. Henry ble utvist i det første oppgjøret søndag, men det ble opphevet tirsdag så han er spilleklar til denne.

Swansea har 1-0 å gå på etter at de vant 1-0 hjemme i den første kampen der de også misbrukte et straffespark. De tapte begge de to møtene med Brentford i ligaen og snappet den sjette og siste Play Off-plassen i siste serierunde på mirakuløst vis da Nottingham rotet bort sine muligheter.

Tre strake tap nå for et Brentford-lag som var godtgående tidligere i sommer og som så nær rykket direkte opp. Swansea berger med U. Vi spiller HU på kupongen.

8. Sampdoria - Milan

De fem siste kampene på kupongen er hentet fra nest siste serierunde i Serie A i Italia. Det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen endte 0-0 i Milano, mens det ble 1-0 til Sampdoria her sist sesong. Hjemmelaget tapte 0-2 borte mot ligamester Juventus søndag kveld, men har berget plassen etter tre strake seire tidligere i juli. Er nummer 15 med 41 poeng før denne og har 3-0-2 på sine siste fem der det nå har blitt to strake tap. 6-4-8 hjemme. Thorsby er ute med karantene, mens D'Amico og Ekdal er ute fra før.

Milan er på 6. plass med 60 poeng, poenget foran Napoli (spiller tirsdag kveld), i kampen om en plass i Europa kommende sesong. Kommer fra 1-1 hjemme mot solide Atalanta før helgen og har vist en positiv formkurve i det siste med 3-2-0 siste fem. Småpene 9-3-6 borte, men de røk 0-1 her i fjor. Romagnoli, Musaccio og Conti er alle på fraværslista.

Milan har mest motivasjon her og er gjort til ganske klare favoritter. Det blir B på midtukekupongen.

9. Sassuolo - Genoa

Sassuolo har vært en positiv overraskelse i Serie A denne sesongen som tok noen fine skalper tidligere i måneden før det nå har blitt to strake tap. Lørdag kveld tapte de 0-2 borte mot Napoli. Er nummer åtte med 48 poeng og kan i beste fall ende på den plassen da avstanden opp til Napoli er for stor. Parma. Verona og Bologna jager to poeng bak. 7-3-7 hjemme. Det ble 2-1 til Genoa i det omvendte møtet tidligre i sesongen. Fem mann er på skadelista.

Genoa ligger fjerde sist med sine 36 poeng og har fire poeng å gå på til Lecce under streken med to runder igjen å spille. Det betyr at tre poeng her sikrer plassen. Lørdag røk de 0-3 hjemme mot Inter etter at de slo byrival Sampdoria i forrige runde. 3-8-7 på utebane der formen siste fem totalt tre seire og to tap. Radovanovic og Sturaro er begge ute.

Genoa trenger poengene mest, men Sassuolo er ingen enkel oppgave på bortebane. Vi ender opp med HUB.



10. Cagliari - Juventus

Cagliari har åtte kamper uten seier (0-4-4)og ligger på 13. plass med 42 poeng to runder før slutt. Plassen er allerede berget og fokus kan nå rettes mot neste sesong, selv om de kan klatre to-tre plasseringer med en god avslutning og seier mot seriemesteren i kveld på hjemmebane. Søndag røk de 0-1 hjemme mot Udinese, det betyr 6-4-8 på eget gress før sesongens siste kamp her. Det omvendte møtet i Torino like etter jul endte med 0-4 tap, mens de røk 0-2 her i tilsvarende møte sist sesong. Nandez, Oliva, Pellegrini, Pavoletti og Nainggolan er alle trolig ute.

Juventus sikret seg nok en ligatittel søndag da Sampdoria ble slått 2-0 på hjemmebane i Torino. Har dermed bare æren å spille for i de to siste kampene av serien. Har pene 10-3-5 borte, men formen siste fem viser noe ustabile 2-2-1 for det normalt så solide topplaget som vant 2-0 her i fjor. De Sciglio, Dybala, Khedira, Costa, Rabiot og de Ligt mangler alle for ligavinneren her.

Tunge fravær i Juventus, men troppen er bred og god så det er naturlig å tro på borteseier likevel. Det blir B på kupongen da det er nok av krevende oppgjør som krever sine garderinger.

11. Torino FC - Roma

Torino er nummer 16 med 39 poeng og har allerede berget plassen, selv om formen i andre halvdel av sesongen har vært under enhver kritikk. Det har blitt 1-2-2 på de siste fem og søndag ble det "bare" 1-1 borte mot allerede nedrykksklare SPAL. Totalt har de 7-4-7 hjemme, mens kun fire av 18 på utebane har endt med full pott. De vant faktisk 2-0 i Roma i det omvendte møtet i januar, mens det ble 0-1 tap her i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Rincon, Baselli og De Silverstri mangler for hjemmelaget.

Roma slo Fiorentina 2-1 på hjemmebane søndag og innehar fortsatt 5. plassen i Serie A med sine 64 poeng. Fire poeng skiller ned til Milan på sjette, mens det er umulige elleve opp til byrival Lazio når to kamper gjenstår å spille. 9-3-5 borte må sies å være godkjent for laget som allerede har sikret en plass i neste sesongs Europaliga. Ibanez, Mirante, Jesus, Pellegrini, Under og Santon er alle trolig ute i denne.

Det blir UB fra oss. Vi tror ikke Roma taper borte mot formsvake verter uten allverden å spille for.

12. Fiorentina - Bologna

To lag midt i haugen uten noe spesielt å spille for avslutter ukens midtukekupong. Fiorentina er nummer tolv med 43 poeng, tre bak gjestene på plassen foran. De kommer fra 1-2 tap borte mot Roma søndag og har med det 2-2-1 på sine siste fem kamper. Mye U hjemme: 4-8-6 så langt inneværende sesong. 0-0 her i fjor, mens det ble 1-1 i det omvendte møtet i Bologna like etter nyttår. Benassi og Dragowski er begge ute.

Bologna ligger på 11. plass med 46 poeng, tre foran vertene før sesongens siste bortekamp i det som har utviklet seg til å bli en uvanlig lang sesong som startet for snart ett år tilbake. De slo et vilt kjempende Lecce som kjemper for sin eksistens 3-2 på hjemmebane søndag og og reiser til Firenze med bortefasiten 7-3-8. Kun fem av hjemmekampene har endt med full pott. Fire mann er ute til denne.

Det blir hjemmeseier i kamp tolv på kupongen. Vi tror Fiorentina løser denne oppgaven. H.

