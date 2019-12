Strømsgodset er ett av seks lag som risikerer nedrykk fra Eliteserien. Søndag venter en meget vrien bortekamp mot hjemmesterke Kristiansund.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Vanvittig nedrykksdrama i Eliteserien

Oddssingel PL: Manchester United leverer alltid på Old Trafford

Oddssingel PL: Leicester tar opp kampen med Liverpool

Oddsdobbel Eliteserien: Mjøndalen redder plassen med seier

Oddssingel Eliteserien: Strømsgodset lever farlig

V64 Bro Park: Herlig V64-galopp på Bro Park



Søndagens langoddsprogram byr blant annet på samtlige åtte kamper i den vanvittig spennende siste serierunden i Eliteserien, der seks lag kjemper for å unngå nedrykk. I tillegg er det tre kamper i Premier League med blant annet Manchester United i aksjon hjemme mot Aston Villa. I Spania er det toppkamp mellom Atletico Madrid og Barcelona, mens det også spilles en rekke kamper i Serie A. Start tar imot KFUM Oslo om retten til å spille kvalik til Eliteserien. Ellers er det masse vintersport på menyen.

NB! Onsdag er det ca 162 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Kristiansund - Strømsgodset H 2,90 (spillestopp kl 17.55)

Til tross for 0-5, 0-2 og 0-3 i de tre siste bortekampene, har det vært nok en meget flott sesong for Kristiansund. Ligger på 6. plass før sesongavslutningen og har for svak målforskjell til å passere Viking som ligger tre poeng foran, om Stavanger-laget taper borte mot Brann. Det er hjemme i Kristiansund laget presterer som best og kun to av 14 hjemmekamper er tapt. Knuste Sarpsborg 08 4-0 i forrige hjemmekamp og slo Viking 4-2 i hjemmekampen før det. Amahl Pellegrino er som kjent ferdigspilt for sesongen på grunn av håndleddskade, utover det er det ingen skader eller karantener for hjemmelaget.

Godset er svake på bortebane

Strømsgodset måtte ha tre poeng hjemme mot Brann sist søndag og i en kamp som egentlig var ganske jevnspilt, vant Godset 6-0. Er et av hele seks lag som kan risikere direkte nedrykk. Men kom seg opp på sikker plass med seieren forrige søndag. Dog er det kun målforskjellen som skiller til Tromsø på kvalikplassen. Men har vært meget svake på bortebane hele sesongen og kun vunnet en av 14 bortekamper (1-5-8). Mannskapsmessig ser det bra ut for Henrik Pedersens "drenge".

Kristiansund rykket som kjent opp til Eliteserien før 2017-sesongen. 2-0 og 4-0 har de slått Strømsgodset med hjemme i Kristiansund de to foregående sesongene. Det er helt greit at det er Strømsgodset som alt å spille for, men et svært bortesvake Strømsgodset skal stå som klar favoritt i denne, kjøper vi ikke i det hele tatt. Kristiansund moste Sarpsborg 08 (som var i like stor poengnød i forrige hjemmekamp) og til råflotte 2,90 på hjemmeseier, må det være verd å sette pengene på Kristiansund.

Klikk her for å levere dette tipset