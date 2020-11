Strømsgodset løper Vålerenga i senk

Strømsgodset er det laget i Eliteserien som både løper og trener mest. Kan det gi betalt i form av tre poeng når et medaljejagende Vålerenga kommer på besøk til Marienlyst i Drammen søndag kveld?

Strømsgodset har faktisk ikke vunnet siden de slo FK Haugesund på bortebane tilbake i august, men det har blant annet blitt seks strake uavgjort siden det. I kveld returnerer en rekke spillere fra karantene når Vålerenga gjester Marienlyst. Vi tror det kan komme en etterlengtet seier nå - og spiller H til finfin odds.

Strømsgodset - Vålerenga H 3,10 (spillestopp 20:25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Rundens hovedkamp fra Eliteserien søndag kveld kan bli en aldri så liten godbit fra Marienlyst i Drammen. Det endte 3-2 her sist sesong, mens Vålerenga vant det omvendte møtet mellom lagene med 2-0 på Intility i slutten av juli tidligere denne sesongen. Strømsgodset hadde intet mindre enn seks strake uavgjort før laget tapte 1-2 borte mot tabelltoer Molde sist helg. Ligger dermed på 12. plass med 24 poeng når åtte runder gjenstår. Fem poeng skiller ned til Start på kvalik. 3-5-3 hjemme i Drammen. Jack, Gunnarsson og Mickelsson er alle tilbake etter å ha sonet i Molde, mens Stengel omsider er skadefri. Parr og Mendy er fortsatt ute.

Vålerenga måtte nøye seg med bare ett poeng i den mye omtalte 1-1 kampen hjemme mot Kristiansund BK i hovedstaden forrige søndag. De er fortsatt ubeseiret hjemme (7-4-0), men på utebane har det blitt langt mer beskjedne 4-2-5 for Fagermos mannskap som røk 2-3 her forrige sesong. De ligger på 4. plass med 39 poeng i øyeblikket, tre bak Rosenborg på bronseplass. Oldrup Jensen har ikke spilt de siste kampene grunnet skade, ellers ser det greit ut for gjestene.

Synes hjemmeoddsen er såpass spennende at vi prøver litt. 3,10 er mer enn godkjent fra Hamar.

