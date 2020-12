Strømsgodset slår et slitent Odd-lag og berger plassen

Med tre poeng i Skien i kveld kan Strømsgodset slippe jubelen løs. Da er kontrakten i Eliteserien berget.

Odd har sett slitne ut etter den ufrivillige koronapausen og møter er uthvilt Strømsgodset som berger plassen med seier i kveldens kamp.

Dette er nest siste serierunde for disse to - som begge avslutter sesongen førstkommende tirsdag, henholdsvis med bortekamp mot Brann og hjemmekamp mot Stabæk. Odd ledet 1-0 hjemme mot Molde onsdag kveld, men tapte til slutt 1-4 og har bare tatt ett av ni mulige poeng etter at de kom i gang igjen etter den ufrivillige koronapausen. De ligger på 7. plass med 43 poeng når to kamper gjenstår og er inne i en hektisk periode med mange kamper før sesongen snart avsluttes. 8-2-4 hjemme i Skien. De kan fortsatt klatre to plasseringer, men håpet om Europacup er nå helt ute. Semb er som kjent ute, mens Joshua Kitolano, Nordkvelle og Hoff alle sto over onsdag og det er usikkert om de rekker denne. Det omvendte møtet mellom disse to lagene tidlig i sesongen endte med 1-0 seier til Strømsgodset i Drammen.

Strømsgodset ligger utsatt til på 13. plass med 28 poeng, men med seier i Skien i kveld er plassen berget og laget kan spille helt uten press hjemme mot Stabæk i serieavslutningen kommende tirsdag. Det skiller i øyeblikket ett poeng ned til Start på kvalik, mens det er fire ned til Mjøndalen på direkte nedrykk, så i aller verste fall kan det bli kvalifisering på Henrik Pedersens mannskap. De snudde ei vond rekke på kamper uten seier da fortapte Aalesund ble slått 4-1 borte i forrige uke og har nå 3-4-7 på utebane før årets siste bortekamp. Gunnarsson er tilbake her, men Parr sliter med skade og Tokstad måtte forlate banen tidlig med en smell sist.

Selv om oddsen på borteseier har sunket i markedet de siste dagene, har vi god tro på at Strømsgodset sikrer de tre poengene som skal til for å berge plassen før tirsdagens serieavslutning. B.

