Super-angriperne redder Liverpool

Liverpool er svekket defensivt uten Virgil Van Dijk, men Jürgen Klopp har fortsatt angrepstrioen Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané.

- Liverpool er akkurat nå det beste laget i verden, sa Ajax-manager Erik ten Hag til Liverpool Echo.

- Vinner du Champions League og Premier League på to år, da er du en alvorlig utfordrer til en ny Champions League-tittel, fortsatte han.

- Jeg vet ikke hvor mye Van Djiks skade vil påvirke Liverpool. Når alt kommer til alt så må vi tenke på dem som spiller. Det kommer ikke til å bli et annerledes Liverpool-lag, de spiller alltid på samme måte, sa Ajax-manageren.

Champions League, gruppe D. Det har klabbet for de regjerende Premier League-mesterne. Først røk Liverpool ut i ligacupen mot Arsenal, deretter ble de ydmyket av Aston Villa og i helgen spilte Anfield-laget 2-2 i Merseyside-derbyet mot Everton.

I den kampen pådro Virgil Van Djik seg en alvorlig kneskade. Han er ute mot Ajax, og kan i verste fall være ute resten av sesongen.

Mangler flere sentrale spillere

Joel Matip og Thiago ble heller ikke med laget til Amsterdam. Begge fikk smeller i Merseyside-derbyet.

Matip og Thiago har ikke alvorlige skader, men siden Liverpool skal spile seks kamper på 17 dager tar ikke Jürgen Klopp unødvendige sjanser. Det betyr trolig at Fabinho og Joe Gomez spiller midtstopper mot Ajax, og Thiagos fravær åpner opp for Gini Wijnaldum, Naby Keita og James Milner.

Liverpool-manager Jurgen Klopp har mange sentrale spillere på skadelisten, men angrepet hans er iallfall intakt. Foto: Laurence Griffiths (Pa Photos)

Det er bekymringsfullt at Matip har fått et tilbakeslag med tanke på at Virgil van Dijk er ute i seks måneder eller kanskje hele sesongen. Alex Oxlade-Chamberlain, Alisson og Kostas Tsimikas er også på skadelisten hos Liverpool.

Liverpool får en tøff start på Champions League-sesongen, når Jurgen Klopps lag reiser til Amsterdam for å møte Ajax.

Det nederlandske hovedstadslaget, som har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer, varmet opp med å banke Heerenveen 5-1. Laget Liverpool møter onsdag er et helt annet lag enn det som tok seg til semifinalen i Champions League i 2019.

Ajax bygger et nytt lag

Matthijs de Ligt og Frenkie de Jong gikk til henholdsvis Juventus og Barcelona forrige sommer, og flere spillere dro fra Johan Cruyff Arena før årets sesong. Chelsea hentet Hakim Ziyech, som har vært den kreative motoren i Ajax-laget de siste fem sesongene, mens . Donny van de Beek gikk til Manchester United. I tillegg til det mistet de nederlandske serimesterne tenåringsbacken Sergino Dest til Barcelona, og den rutinerte midtstopperen Joel Veltman til Brighton.

Ajax er i ferd med å bygge opp et nytt lag. Den største investeringen i sommervinduet var den brasilianske kantspilleren Antony. 20-åringen har scoret tre mål på de første fem kampene i Nederland.

På midtbanen stoler nederlenderne på Mohammed Kudus, som kom fra Nordsjaelland i Danmark i sommer. Han er sammenlignet med Clarence Seedorf, og skal være en erstatter for Van de Beek.

På høyrebacken har de fått inn en erfaren Æresdivisjon-spiller, Sean Klaiber. Han ble hentet fra Utrecht og er en backup for Noussair Mazraoui som er førstevalget på backplassen. 38 år gamle Maarten Stekelenburg er signert for å ha en som kan avlaste Andre Onana i mål, mens Davy Klaasen returnerte til Amsterdam etter tre år i Everton og Werder Bremen.

Liverpool har ikke imponert på bortebane i Champions League-gruppespillet. De har tapt fire av de siste seks gruppespill-kampene på utebane, og har kun ledet til pause i en av de seks siste bortekampene i gruppespillet.

Vi tror Ajax vil gi Liverpool kamp. Vi tror det står uavgjort til pause, men at Liverpool vinner etter 90 minutter. Heldigvis for Liverpool er angrepstrioen Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané klare. De kan vinne kampen for Jürgen Klopp. U/B-spillet gir 4,90 i odds. Det er spillbart.

