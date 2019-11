Brock Boeser (6) og Elias Pettersson har vært et radarpar hos Vancouver denne sesongen. Vi tror de to kommer til å herje med Anaheim i natt. Her jubler de etter Boeser sin scoring mot Flyers. (AP Photo/Jeff Roberson) Foto: Ben Nelms (Pa Photos)

Superduoen skaper trøbbel for Anaheim

Brock Boeser har scoret fem mål på de tre siste kampene, og svenske Elias Petterson har vært nest sist på pucken på fire av scoringene. Vi tror radarparet slår til igjen i natt.

