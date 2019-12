SUPERQUIZ: DAG 7

I syv dager frem mot supertrekningen i Lotto kan du være med på mye morro. Vi deler ut premier til hele 40 vinnere!

40 ekstra Lotto-millionærer

Lotto-nissen får ekstra mye å gjøre bitte-bitte lille julaften. Det er nemlig duket for Supertrekning i Lotto, og det betyr at ekstra mange millionærer skal trekkes ut.

Rundt 40 Lotto-spillere vinner 1 million kroner hver den 21. desember!

Klikk her for å delta i trekningen.

Øk vinnersjansen din

Alt du trenger å gjøre for å være med i Supertrekningen i Lotto lørdag 21. desember er å levere en Lotto-kupong før kl. 18:00. Du trenger til og med ikke ha et eneste rett tall for å bli en av vinnerne i Supertrekningen.

Alle Lotto-rekker du har spilt siden forrige supertrekning, som var 14. september, teller som et lodd i hatten i trekningen. Med andre ord; jo flere rekker du spiller, desto mer øker vinnersjansene dine.

Superquiz

Hva passer vel bedre enn en Superlotto-quiz i anledning trekningen 21. desember? Her kan du også vinne fine premier.

Premier superquiz

1. premie: Gavekort på 2 500 kroner fra Norsk Tipping (vi kårer tre vinnere)

2. premie: Unike Lotto-julekuler (vi kårer 40 vinnere)

Klarer du minimum ett svar er du med i trekningen av premier.

JULEKULER: Du kan vinne unike lotto-kuler. Foto: Norsk Tipping

(Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i Supertrekningen i Lotto er ca. 1:5,5 mill. per rekke.)