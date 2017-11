Sveitserne har full kontroll

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Denne lørdagen er, foruten to kamper fra VM-kvalifiseringen, preget av oppgjør fra andre nivå i Spania og Italia. Innleveringsfrist er klokken 14.55 og bonuspotten er på 800 000 kroner.

1. Sveits — Nord-Irland

Returoppgjør i VM-playoffen, første kamp endte 1-0 til Sveits. Selv om de aller fleste snakker om det skandaløse straffesparket som ble utslagsgivende, maskerer ikke det det faktum at Sveits utvilsomt var det beste laget i denne kampen og fortjente seieren - og dermed det glimrende utgangspunktet.

De har ikke tapt hjemme siden de røk for England i 2014 og de vant fem av fem hjemmekamper i sin svake kvalifiseringsgruppe, inkludert 2-0 over europamester Portugal. Tre spillere som var med i forrige tropp, er ikke med nå. Den viktigste av dem er Johan Djourou.

Nord-Irland leverte som nevnt en fryktelig skuffende hjemmekamp og dette var deres tredje strake tap, etter å ha røket for Tyskland og Norge i oktober. Samtlige nøkkelspillere er i det minste tilgjengelige.

2-1-2 er bortetallene deres i kvalifiseringen og her blir det nok for tøft for gjestene. H(U).



2. Hellas — Kroatia

Kroatia vant første kamp 4-1 og har dermed et fantastisk utgangspunkt. Grekerne sikret andreplassen med to seire på to kamper i oktober, over Kypros og Gibraltar, og havnet dermed to poeng foran Bosnia. 2-2-1 var hjemmetallene deres i kvalifiseringen, tapet kom for Belgia.

Alle nøkkelspillere er tilgjengelige for Hellas.

Kroatene har halvannet ben i VM og kan angripe kampen med senkede skuldre, vel vitende om at de kommer til å få et vell av kontringsmuligheter, som de er svært giftige på. Kvalifiseringen deres var noe rufsete og de havnet bak Island, men begge deres tap kom på reisefot.

Mateo Kovacic går skadet og er ikke med, ellers er det en fulltallig tropp som reiser til Hellas.

Hjemmelaget må vinne og det kommer til å åpne opp for kontringssterke kroater. (H)UB.



3. AFC Wimbledon — Peterborough United

To seire på rad for et par uker siden er avløst av to strake 1-0-tap inn mot dagens kamp, for topplaget Charlton og jumbo Plymouth. Dermed er de over nedrykksplass bare på målforskjell og 2-2-4 er ikke spesielt imponerende hjemmetall for kultklubben Wimbledon.

Gjestene slo tilbake etter fem kamper på rad uten tap, som har sendt dem utenfor topp seks og playoff, med en viktig seier over serieleder Shrewsbury forrige helg. De har sin klare styrke på hjemmebane, men 4-3-1 er like fullt solide bortetall.

Topp mot bunn her, og Wimbledon er ikke spesielt bra på eget gress. B.



4. CD Lugo — Numancia

Fire kamper på rad uten tap ble avløst av et bittert bortetap mot Real Oviedo forrige helg, som også kostet dem serieledelsen i denne uhyre jevne divisjonen. På hjemmebane har de vært solide hele sesongen og står med 4-1-1 så langt - og utrolige 6-2 i målforskjell.

Gjestene er på sjetteplass, poenget bak dagens motstander, og endte en tre kamper lang rekke uten seier med nettopp en seier over bunnlaget Alcorcon forrige helg. De har tatt alle sine seks seire på hjemmebane, på reisefot har de mer beskjedne 0-4-2.

I denne ligaen er hjemmebanefordelen enorm og vi backer nettopp hjemmelaget. H.



5. Sporting Gijón — Valladolid

Vertene kjemper i toppen, men fikk et skudd for baugen med deres nederlag sist helg, etter fem kamper på rad uten tap. Som vi husker fra deres tid i La Liga, er de soleklart best på hjemmebane, og 4-2-0 er tall som beviser at så er tilfelle også denne sesongen.

Gjestene ligger rett utenfor playoffplassene og har fire kamper på rad uten seier, sist helg røk det på et tap hjemme mot Gimnastic. På reisefot er de ikke mye å skryte av og 1-3-2 er tallene her. H igjen, altså.

6. Cesena — Salernitana Calcio 1919

Tross fire kamper uten tap, har Cesena ikke lykkes i å klatre opp fra jumboplassen sin. Det er imidlertid bare tre poeng opp til midten av tabellen i denne uhyre jevne ligaen. De fleste av deres 13 poeng er tatt hjemme, hvor statistikken er godkjente 2-3-1.

Gjestene har på sin side blandet seg inn i opprykksstriden og står med bare ett tap denne sesongen - dog med åtte uavgjort på 13 kamper. I det siste har de begynt å vinne flere kamper og de har sterke elleve poeng fra de siste fem kampene sine.

Uavgjort er vel ikke et unaturlig bud i denne. Resten av tilliten går til det formsterke bortelaget. UB.



7. Carpi FC 1909 — Brescia

Tre kamper på rad uten seier ble avløst av en viktig trepoenger mot bunnlaget Ascoli sist helg, 4-2, som sendte dem rett utenfor playoffplassene. Og her er det jevnt - de har seks poeng ned til Cesena på sisteplass og fire opp til serieleder Frosinone.

Hjemme har de vunnet fire og tapt tre så langt.

En gammel storhet i Serie A-sammenheng, men det er lite som minner om Andrea Pilo og Roberto Baggios dager i Brescia nå - de ligger to poeng over kvalifiseringsplass og to seire på rad ble avløst av et nytt tap i helgen som gikk. På reisefot har de godkjente 2-1-3 så langt denne sesongen.

Her backer vi hjemmelaget igjen. H.



8. Cittadella — Parma

To lag som er tilnærmet tabellnaboer, hjemmelaget har fem poeng på de siste tre kampene og spilt uavgjort i sine to siste. Helt spiselige 3-2-2 på hjemmebane så langt.

Den gamle storheten Parma er på vei opp igjen og ligger på kvalifiseringsplass. Forrige helg mistet de sin tre kamper lange seiersrekke med et tap for den nye serielederen, Frosinone.

HUB.



9. Ascoli — US Foggia

Hjemmelaget ligger á poeng med jumboen Cesena og har tapt sine to siste kamper, som eneste lag i Serie B. Åtte av 13 poeng er tatt på hjemmebane, med den middelmådige statistikken 2-2-2.

Foggia ligger kun poenget over dagens motstander og har også to tap på sine tre siste oppgjør, begge underlig nok på hjemmebane, forrige bortekamp vant de og forbedret tallene til akseptable 2-2-3 på reisefot. HU.



10. US Cremonese — Palermo

Serietreer Cremonense har hele åtte kamper uten tap, men fem av disse har endt uavgjort og det er først den siste måneden de har begynt å faktisk vinne kamper - elleve poeng på de siste fem er solid fangst. Hjemme har de også en høy andel uavgjortkamper, 2-4-0 er tallene her.

Gjestene har syv poeng på de siste tre kampene sine og mistet tabelltoppen med sitt uavgjortresultat sist helg. Over halvparten av deres kamper har endt nettopp uavgjort og på reisefot har de absurde 1-5-0.

Noen som sa U-fare? HU(B).



11. Ternana Calcio — Novara

Vertskapet ligger på delt sisteplass og har ikke vunnet på sine fire siste kamper, tre av dem har imidlertid endt uavgjort. På hjemmebane har de bare ett tap så langt - 2-4-1 er tallene.

Gestene ligger midt på tabellen og er ikke i sin beste form, med ett poeng på sine tre siste kamper. Poengmessig er de vassere på reisefot og har klokket inn 3-2-2 så langt. HU igjen.

12. Bari — Pescara

Bari er i ustabil, men god, form og har tatt elleve poeng på de siste seks, noe få lag kan matche. På hjemmebane har de imidlertid fem seire på rad og kruttsterke 6-0-1 totalt.

Gjestene kan ikke skilte med samme form som sine motstandere, de har nemlig ett poeng på de siste tre kampene sine og ligger tilnærmet midt på tabellen. 2-2-2 er helt godkjente bortetall, men vi backer hjemmesterke Bari her. H.



