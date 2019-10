Svenskene leder Buffalo til ny seier

Det er ishockey som dominerer torsdagens langoddsprogram. Her hjemme spilles der to kamper i Get-ligaen, mens det er full runde i den svenske Eliteserien. I tillegg er det en god del kamper i KHL og natt til fredag spilles det åtte kamper i NHL. På fotballfronten skjer det lite. Det spilles en kamp i åttedelsfinalen i Champions League for kvinner og fem kamper i brasiliansk Serie A natt til fredag.

Los Angeles Kings - Buffalo Sabres B 2,45 (spillestopp kl 03.00)



Los Angeles har skuffet stort så langt denne sesongen. De står med fire tap på de seks første kampene, og de har to hjemmetap på rad før nattens kamp mot Buffalo Sabres. Natt til onsdag tapte Kings 0-2 mot Carolina Hurricanes, og det var første kampen denne sesongen at de gikk målløse av isen.

Selv om Los Angeles Kings ikke var ventet å kjempe om en playoffplass denne sesongen, er det viktig for dem å snu den negative trenden så fort som mulig. Offensivt må California-laget stole på Anze Kopitar. Han har fått en god start på sesongen og har allerede åtte poeng på de seks første kampene. Jeg tror likevel ikke at han er i stand til å stoppe et formsterkt Buffalo-lag på egenhånd.

Problemet til Kings er at de slipper inn for mange mål. De har 28 baklengsmål på de seks første kampene. Bare NJ Devils har sluppet inn mer mål enn dem etter seks kamper så langt denne sesongen. En av årsakene er svakt keeperspill.

Det ligger an til at Jonathan Quick starter mellom stengene for LA Kings i nattens kamp. Han har fått en forferdelig start på sesongen. Han har tapt alle tre kampene han har spilt, og har en redningsprosent på 79. Quick var en av NHLs beste målvakter, men han er ikke i nærheten av det nivået han var på for en del sesonger siden.

Los Angeles tapte forrige kampen mot Sabres da Quick sto i mål, og jeg tror de også taper nattens match. Buffalo Sabres har fått en glimrende start på sesongen, og virker som et av de beste lagene i Eastern Conferance. Det er en liten overraskelse siden Buffalo ikke har tatt seg til Stanley Cup-playoffen på flere år.

Sabres har kun tapt én de syv første kampene etter ordinær spilletid, og de har vunnet fem av de første syv kampene. Nå skal de spille for andre dag på rad, og spørsmålet er hvor sliten spillertroppen er etter 2-5-tapet mot Anaheim. Buffalo har en sterkere spillertropp enn Kings, og jeg tror det vil være tilstrekkelig til å vinne nattens match.

Det er to svensker som er sentrale i Buffalo-laget. Victor Olofsson er mannen alle snakker om nå. Han gjorde sitt sjette strake power play-mål i kampen mot Anaheim. Med de to målene fra slutten av forrige sesong er Olofsson oppe i åtte fulltreffere, og alle har kommet i overtallsspill.

Men hvem er det som serverer ham? Jo, en annen svenske, forsvarsspilleren Rasmus Dahlin. 19-åringen var rookie i NHL sist sesong, men det er han som er arkitekten i Buffalo denne sesongen. Dahlin sammenlignes allerede med den svenske legenden Nicklas Lindström.

Offensivt har Buffalo også sterke spillere som center Jack Eichel. Han har hatt en perfekt start på sesongen. Eichel står med fire mål og seks målgivende pasninger så langt. Buffalo har et fryktet power play, og seks av poengene hans har kommet i overtallsspill. Med Quick i mål bør det ligge an til flere Eichel-poeng i natt. Sabres er særlig farlige i power play. Sam Reinhardt, Jeff Skinner. Jack Eichel, Rasmus Dahlin og Victor Olofsson er kanskje NHLS beste power play-gjeng.

Sabres vil trolig starte med Carter Hutton i mål, men det er ikke bekreftet tordag formiddag. Kanadieren har vært strålende så langt. Buffalo har vunnet alle fire kampene han har voktet buret, og han har en redningsprosent på 93 i de fire kampene. Hutton har ikke spilt mot Kings siden 2017-2018-sesongen. Den gangen tapte Buffalo. Det tror jeg ikke skjer denne gangen.

Det handler om noe så enkelt som at Buffalo er et bedre lag enn Kings denne sesongen, og det tror jeg de vil vise i nattens kamp. Sabres har vært et av de beste lagene i Eastern Conference, mens LA Kings går mot nok en elendig sesong i Western Conference. Jeg stoler heller ikke på Quick som har vært utrolig svak i de første kampene han har spilt. 2,45 i odds på Buffalo er spillbart.

