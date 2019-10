Sverige hjelper ikke Norge

Det er en meget spennende tirsdag vi har foran oss. Åtte EM-kvalifiseringskamper er å finne på dagens langoddsprogram og det er naturligvis Romania - Norge som er den store kampen for oss nordmenn. Men også Sverige - Spania er en godbit. I tillegg spilles det en rekke EM-kvalifiseringskamper for U21 der Norge U21 tar imot Nederland U21. På hockeyfronten er det en kamp i Getligaen og det er hele 12 kamper i Champions League. Natt til onsdag spilles det sju kamper i NHL.

Sverige - Spania H 3,90 (spillestopp kl 20.40)

Gruppe F og kamp mellom to lagene som ligger øverst i Norges gruppe når både Spania, Sverige, Romania og Norge har tre gjenstående kamper. Sverige gjorde jobben borte mot Malta lørdag og vant komfortabelt 4-0. De er oppe på 14 poeng og har ett poeng ned til Romania på 3. plass, mens Norge på 4. plass står med 10 poeng. Sverige er foran Norge på innbyrdes oppgjør, og avslutter EM-kvalifiseringen med bortekamp mot Romania og hjemmekamp mot Færøyene i november. Gjorde ingen toppkamp hjemme mot Norge, men har ellers prestert bra over lang tid. Og spesielt hjemme på Friends Arena i Stockholm har Sverige levert. De slo Italia 1-0 i VM-playoffen i november 2017, de slo Frankrike 2-1 hjemme i VM-kvalifiseringen til Russland-VM i juni 2017 og de slo Russland 2-0 hjemme i Nations League i fjor høst. Janne Andersson må fortsatt unnvære langtidsskadde Victor Claesson, men forsvarskjempen Victor Nilsson Lindelöf er friskmeldt. Anderssons eventuelle hodepine før kveldens kamp er om han skal starte med Marcus Berg eller Alexander Isak. 8-2-1

Spania kan tape kveldens bortekamp mot Sverige vel vitende om at de kommer til å spille EM-sluttspill neste sommer. De har nemlig hjemmekamp mot Malta i neste runde og vinner de den, er de kvalifisert. De avslutter hjemme mot Romania og alt tyder på at Spania tar seks poeng på de to siste. Landslagstrener Robert Moreno har et hav av gode fotballspillere å velge blant, men samtidig gjennomfører Spania et generasjonsskifte og Moreno er ikke i nærheten av å få satt en ellever foreløpig. Verken Dani Ceballos eller Mikel Oyarzabal overbeviste mot Norge og det blir spennende å se hvilken startellever Morene sender utpå i kveld. Lagkaptein Sergio Ramos må han uansett unnvære, han er ute med karantene for gule kort.

Men Spania har kun tapt en av sine nitten siste bortekamper, da er også privatlandskamper medregnet. Det tapet kom mot Kroatia i fjor høst i Nations League (2-3). Under Janne Andersson har Sverige formidable 8-2-1 hjemme på Friends Arena og da teller vi kun EM-kvalifisering, VM-kvalifisering og Nations League. Fire ganger har Sverige møtt Spania hjemme. Spania har ikke vunnet en gang på svensk jord. En svensk seier og tre uavgjorte er fasiten.

Spania var ikke spesielt gode mot Norge, og Sverige har vært fantastisk gode på Friends Arena under Janne Andersson. 3,90 på at Sverige tar en ny storskalp hjemme er så fristende odds at denne MÅ testes i kveld.

