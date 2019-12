Sverige trenger et mirakel for å nå semifinale i håndball-VM

En mirakuløs opphenting av Sverige mot Spania ga ett poeng og håp om semifinale. Tirsdag må det bli storseier mot Romania.

Tirsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra den siste runden av gruppespillet i Champions League og det er flere meget interessante kamper, og høydepunktet er naturligvis Erling Braut Haaland og hans FC Salzburgs hjemmekamp mot Liverpool. I tillegg er det midtukerunde i Championship og det er kvartfinaler i Champions League ishockey. Håndball-VM ruller videre, der blant annet Sverige skal ut i en meget viktig kamp mot Romania.

Håndball-VM. Helt makaløs opphenting av Sverige i kampen mot Spania søndag. Etter 41 minutter ledet Spania 21-12, men etter en mirakuløs opphenting fikset Sverige 28-28. Superstjernen Isabella Gulden hadde ikke sin beste dag og scoret kun to mål.Inn på arenaen steg Mikaela Messing med sine åtte mål. Det betyr at håpet for svensk semifinale fortsatt lever. Sverige står med 3 poeng, mens Russland har seks, Spania fem og Montenegro fire. Spania har en overkommelig kamp mot Japan tirsdag og vinner den, blir målforskjellen avgjørende dersom Sverige vinner mot Romania og Montenegro, i tillegg til at Russland slår Spania. Før tirsdagens kamper har Spania 16 mål bedre målforskjell enn Sverige. Ergo må Sverige ikke bare vinne, de må også vinne stort.

Romania er ferdigspilt

Romania tapte med 15 mål mot Spania i gruppespillet og de står uten poeng i gruppa etter å ha tapt 18-27 for Russland søndag. Romania kan således ikke nå semifinalen og superstjernen Cristina Beagu er neppe med mot Sverige.

Det ligger til rette for en målrik kamp dette og når Norsk Tipping har valgt å sette linjen på over/under 52.5 synes vi 1,85 på at det ender over 52,5 mål er et fint alternativ.

