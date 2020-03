Sveriges Alex Ferguson skal lede Kalmar FF tilbake til toppen

Nanne Bergstrand har gått på sin fjerde periode som Kalmar FF-trener. Vi tror han styrer laget til seier i treningskampen mot Superettan-laget Jönköpings Södra.

Det er pause i de fleste fotball-ligaene i verden, men i Sverige spilles det fortsatt treningskamper.

Kalmar FF - Jönköpings Södra (Handikap fulltid 0-1) 2,10 - 3,80 2,30 H (spillestopp kl. 16.55)

Treningskamp. Spilles for tomme tribuner på Gasten IP. Kalmar endte tredje sist i Allsvenskan etter en tøff sesongavslutning. Trener Magnus Pehrsson trakk seg før siste serierunden etter en hatsk krangel med fansen etter hjemmetapet mot Falkenberg.

Laget fra Småland måtte ut i nedrykkskvalik mot Brage fra Superettan. Etter 4–2-seier sammenlaget i kvaliken mot Brage reddet Kalmar FF plassen i Allsvenkan. Geir André Herrem scoret det første målet mot Brage, og det ga Kalmar FF overtaket i jakten på fortsatt tilværelse i Allsvenskan. Det er også det eneste målet hans etter overgangen til svensk fotball i august.

Norsk spiss ute med skade

Herrem har ikke spilt siden treningskampen mot Nordsjælland 11. februar. Jærbuen måtte gå av banen etter 18 minutter med en skade på baksiden av låret, og han er heller ikke i troppen til torsdagens treningskamp mot Jönköpings Södra. Sammen med Rafinha må han stå over kampen.

Kalmar FF banket Jönköpings Södra 5-0 så sent som 1. mars i den svenske cupen. Det er ingen grunn til å tro at de ikke skal gjøre det samme i torsdagens treningskamp.

Kalmar FF ledet 4-0 allerede etter 33 minutter i cupoppgjøret mot Superettan-laget, og i følge Jönköpings Södras egen hjemmeside spilte de seg frem til bare én målsjanse i løpet av de første 45 minuttene.

Kalmar FF har sprudlet offensivt i vinter. De har scoret 20 mål på de syv siste kampene, og det virker som trener Nanne Bergstrand har fått skikk på laget fra Småland. 63-åringen, som flere ganger har vært omtalt som Sveriges Alex Ferguson, er tilbake på Guldfågeln Arena i sin fjerde periode som Kalmar FF-trener. Han ledet klubben til seriegull i 2008. Bergstrand har også trent Helsingborg, som han tok til Champions League, og han førte Hammarby tilbake til Allsvenskan. Erik Israelsson er tilbake i Kalmar.

Kalmar er en scoringsmaskin

Kalmar FF har vært solide i vinter. I forrige treningskamp slo de Örebro SK 4-1. Dermed har de vunnet fem av syv kamper i februar og mars. Jönköpings Södra lå på direkte opprykksplass i Superettan i slutten av september i fjor, men en svak sesongavslutning gjorde at de endte to poeng bak opprykkskvalik-plassen. Gjestene har kun vunnet to av de siste syv kampene i vinter. De har allerede tapt to treningskamper mot Allsvenskan-lag. De tapte 1-3 mot Norrköping og de tapte 2-3 mot Malmö FF.

Vi tror de går på et nytt tap i torsdagens kamp i Kalmar. Vertene har vært solide offensivt, og vi tror de kan slå et Jönköpings Södra-lag med to mål eller mer. Handikap-spillet gir finfine 2,10 i odds.