Ta spillertesten her

Det er viktig at spill ikke tar overhånd

Det å ha et sunt forhold til spillingen din er at du vet hvor mye penger du bruker på spill, og at det føles helt greit å fortelle om det til andre.

Å spille skal gi deg spenning og glede, men ikke ta overhånd. Derfor har Norsk Tipping både tips og verktøy du kan støtte deg til.

Dersom du ønsker å teste dine spillevaner og finne ut hva slags forhold du har til pengespill, kan du ta en anonym selvtest her.

Den tar under fem minutter og du får en detaljert tilbakemelding basert på dine svar.

- Testen er en enkel "helsesjekk" av ditt spillemønster. Du får tilbakemelding på om det er noe risikofylt ved spillingen din. Hvis det er det, får du også noen konkrete tips til hva du kan gjøre, sier Tanja Sveen, rådgiver for ansvarlig spill i Norsk Tipping.

«De sju spillevettreglene»

Norsk Tipping og Sportspill anbefaler alle våre kunder å følge spillevettreglene, slik at pengespill forblir et positivt innslag i hverdagen.

Du må være over 18 år for å spille.

Bestem på forhånd hvor mye du har råd til å tape.

Bestem på forhånd hvor mye tid du kan bruke på spill.

Spill ikke for mer enn du kan fortelle til familie og venner.

Ikke tro at du kan vinne tilbake det du har tapt.

Gevinst skyldes nesten alltid bare tilfeldigheter eller flaks.

Lån aldri penger for å spille.

Du kan holde oversikt over hvor mye du bruker ved å sjekke spillregnskapet jevnlig her.

Opplever du problemer med spill kan du kontakte Hjelpelinjen her.