Tabelltips for Premier League 2020-21: Arsenal

Skuffelsen over fiaskoen i ligaen er snudd med to troféer på kort tid. Optimismen er tilbake i Arsenal, og nå tyder det meste på at lagets klart viktigste mann er lysten på mer.

TABELLTIPSET:

6.-PLASS: ARSENAL

En begivenhetsrik Arsenal-sommer er tilbakelagt. The Gunners endte først på sin svakeste tabellplassering i Premier League på 25 år. Tidlig i august ble det dessuten varslet oppsigelser for 55 personer, spredt rundt i ulike avdelinger i klubben.

Beslutningen ble proklamert som et nødvendig innsparingstiltak i de økonomiske nedgangstidene. Den lange perioden uten fotball i vår, og de tomme tribunene som har preget gjenoppstarten, har uten tvil skapt en annen finansiell virkelighet.

Sportslig har man likevel klart å vinne begge de to siste titlene i engelsk toppfotball, FA-cupen og Community Shield, under trener Mikel Artetas kyndige ledelse.

Den tidligere midtbanestrategen til Arsenal, Everton, Rangers og Paris Saint-Germain har de siste månedene sett ut som han har knekt flere utfordrende koder. Eller kanskje han har funnet en nøkkelen som har fått Arsenals prestasjoner ut av vranglås, særlig mot de antatt tøffeste konkurrentene.

Hylles av eks-lagkompis



Den taktiske triumfen over sin tidligere sjef Pep Guardiola og Manchester City i FA-cupens semifinale står kanskje igjen som det sterkeste eksempelet.

Spent om det blir flere Arsenal-handler? Følg overgangsrykter direkte her

- Som spiller var han alltid veltrent og flink til å binde laget sammen. Han scoret noen mål og var bra. Men som trener tror jeg han har potensial til å bli en gigant. Det sa jeg allerede etter den første uka hans, da jeg så noen av treningsøktene, eller deler av dem, sa Robin van Persie til Stats Perform News for noen uker siden.

Den gamle Arsenal-storscoreren synes Arteta framstår på en god måte i mediene. Nederlenderen liker hvordan laget spiller, og mener han ser klare tegn på at klubben er på riktig vei.

Les også: (+) Arsenal slet på midten av tabellen. Klubblegende mener én spiller endret alt

Van Persie hevder man med enkelte trenere og lag kan få følelsen av at de kan holde på i 200 år uten å lykkes. Men med Arsenal under Mikel Arteta tor han en langvarig nedadgående trend i ferd med å endre seg.

- Jeg ser veldig positive endringer. Man legger merke til de små tingene. Hvordan spillerne jobber sammen, hvordan de forsvarer seg sammen. Det er kortere avstand mellom dem når de angriper, men også defensivt. Man kan også se nå at de er blitt bedre til å forsvare seg på dødballer, som alltid var et problem, påpekte Artetas tidligere lagkompis i intervjuet.

BEGEISTRET: Robin van Persie har veldig sansen for stegene Arsenal har tatt med den gamle lagkompisen Mikel Arteta ved roret. Foto: Cris Toala Olivares (Reuters / NTB scanpix)

Van Persies betraktninger er på mange måter i tråd med det mange andre med Arsenal-sympatier tenker i disse dager.

- Det er ikke store uenigheter blant supporterne om at det går i riktig retning. Vi ser resultatene av det Arteta prøver å få til og begynner å se framgangen i arbeidet, sier Ronny Madsen i Arsenal Norway til Nettavisen.

- Arteta har foreløpig ikke helt spillermateriellet til å spille som han vil, men man ser klart at han har en plan, fortsetter han.

Godt Wembley-vant



I Community Shield-oppgjøret mot Liverpool for en drøy uke siden viste Artetas inspirerte Gunners-mannskap igjen at de kan tvinge de aller beste i kne.

Nok en gang med kaptein Pierre-Emerick-Aubameyang som et dødelig effektivt angrepsvåpen, sikret Arsenal seg en ny storskalp på et folketomt Wembley.

Gaboneren trives åpenbart på nasjonalareanen i Nordvest-London. Sommerens tre finalescoringer har gjort 31-åringen til den eneste som har scoret fem mål i finaler på det engelske gigantstadionet.

Planen om å slå til kjapt og målrettet til på motstanderens halvdel ga Arsenal en temmelig tidlig ledelse også mot Liverpool.

Ledermålet til Aubameyang var, gjennom hele forspillet, forbausende likt den første scoringen samme mann sto for på samme bane en drøy måned tidligere mot Manchester City i FA-cupen.

Supporterleder Ronny Madsen erkjenner at Liverpool ikke gjorde noen god ligakamp på Emirates i juli, da de for lengst hadde sikret seg ligagullet og Arsenal vant 2-1. Men han merket seg likevel at klubben hans viste solide framgangstegn også da.

Les også: (+) De villeste, vakreste og våteste bildene fra Wimbledon

- Liverpool har vi slitt med i flere år, og mot Manchester City har vi vel hatt tre baklengsmål i snitt per kamp de siste sesongene. En annen utfordring blir det å gå ut å bestemme kamper mot antatt svakere motstand. Vi vant jo så vidt en kamp mot hver av lagene som rykket ned, påpeker Madsen.

Arsenal tapte poeng mot alle de tre degraderte klubbene sist sesong, og har også den biten å tenke på før nye ligarunder settes i gang.

Bare to seirer av tolv mulige, og seks tap mot lagene som endte blant de seks beste, gir en tydelig pekepinn. Sommerens nye trend mot storklubbene er høyst nødvendig hvis The Gunners skal hevde seg der oppe igjen kommende sesong.

Omstrukturering



Men nye planer og spillemønstre ute på gressmattene er ikke det eneste som har blitt nødt til å fornyes.

Arbeiderlubben fra London, som på 1880-tallet startet opp med å spille i rødt og hvitt takket være en gave fra Nottingham Forest, vokste seg enormt svær med tiårenes løp. Såpass omfangsrik at man 140 seinere - i det store nedgangsåret 2020 - så seg nødt til å si opp 55 personer som har hatt klubben som arbeidsplass.

En av personene som nylig forsvant ut fra administrasjonen var fotballdirektør Raul Sanllehi.

Samme mann informerte øvrige i klubben om de nært forestående oppsigelsene bare noen dager tidligere, i tospann med administrerende direktør Vinai Venkatesham.

Les også: (+) Keeperhelt snakker ut om Istanbul-dramaet, raseriet til Wenger og dagen han vurderte å slå ned Benítez

Ifølge Sanllehi selv var det lite dramatikk knyttet til skjebnen hans i Arsenal. At han mistet jobben, mente spanjolen først og fremst skyldtes konsekvensene av pandemien og behovet for å kutte stillinger.

I etterkant har engelske medier som The Guardian og The Athletic dog skrevet om en voksende misnøye med Sanllehi fra klubbstyret.

En del av den tidligere fotballdirektørens handler på overgangsmarkedet siden ankomsten til Arsenal fra Barcelona i november 2017 har vært upopulære.

Det samme var kontaktnettverket hans, og de sterke båndene til en ganske uoversiktlig bråte med rådgivere og mellommenn som er blitt brukt i forbindelse med overganger.

Les også: (+) De fem verste Barcelona-trenerne gjennom tidene

Det er blant annet blitt stilt spørsmål ved om Arsenal virkelig har hatt behov for gjentatt bistand fra firmaet til den omstridte businessmannen Kia Joorabchian.

Han er ikke sertifisert som fotballagent, men likevel jobber han som for rådgiver for nylig signerte og resignerte Arsenal-spillere som Willian, David Luiz og Cédric Soares.

Enda mer oppsiktsvekkende var det at Joorabchians Sports Invest UK var involvert på Arsenals side da Alex Iwobi ble solgt til Everton i fjor.

Gryende maktkamp



Styreformann og klubbeier Stan Kroenke skal ha framstått merkbart irritert over at Sanllehi, og hans noe mistenkelige medhjelpere utenfor Arsenal-systemet, virket å skaffe seg større innflytelse på stadig flere av klubbens anliggender.

Den amerikanske milliardæren Kroenke skal dessuten ha blitt frustrert over at han selv ikke har kunnet reise over Atlanteren på lenge som følge av pandemirestriksjoner.

1. juli hentet Arsenal-styret inn bedriftsadvokaten Tim Lewis, en gammel bekjent av Stan Kroenke, til en rolle som skulle lede arbeidet med å kutte ned på altfor høye utgifter. Lewis har kort fortalt fungert som eierskapets forlengede arm i prosessen med rydde i rekkene internt i administrasjonen.

En drøy måned etter Lewis' inntog som styrerepresentant for i favorittklubben sin, var Raul Sanllehi borte fra lønnslista.

Sanllehi hadde også vært en viktig pådriver for ansettelsen av Unai Emery, etterfølgeren til managerlegenden Arsène Wenger. Og han gjorde flere storinnkjøp som i beste fall har ventet med å innfri. Enn så lenge framstår kjøpet av Nicolas Pépé til 72 millioner pund i fjor som en investering som ikke har vært god butikk.

I OVERKANT DYRE? Midtbanespiller Lucas Torreira (til høyre) og målvakt Bernd Leno ankom Arsenal for stive priser. Her feirer de to etter 5-1-seieren borte mot Fulham høsten 2018. Foto: John Walton (Pa Photos / NTB scanpix)

Det ble også bemerket at Sanllehi og hans medsammensvorne jobbet fram kjøpet av Lucas Torreira, men endte opp med å bruke fem millioner euro mer enn hva som ble oppgitt som utkjøpsklausul i kontrakten med Sampdoria. I tillegg betalte man også over markedspris for keeper Bernd Leno da han ankom fra Bayer Leverkusen den samme sommeren for to år siden.

Med Sanllehi borte, står den relativt nyansatte tekniske direktøren Edu igjen med delt hovedansvar for spillerlogistikken sammen med Mikel Arteta. Brasilianeren tilbrakte 4,5 år på Arsenals midtbane i første halvdel av 2000-tallet. Han spilte aldri sammen med Arteta i klubben, menen samarbeidet dem imellom har allerede blitt omtalt med gode ord.

Edu og Arteta hevdes å ha mange av de samme tankene om hva Arsenal trenger for å bygge seg opp igjen til et stabilt topplag i ligaen. Direktørtopp Vinai Venkatesham har faktisk beskrevet duoen som et skikkelig radarpar. Om det siste stemmer tyder ting på at The Gunners går i riktig retning også her.

Dette bør du vite om Arsenal



I 1886 ble fotballaget Arsenal satt sammen, under det opprinnelige navnet Dial Square. Klubben skulle etter hvert bli den første fra Sør-England som fikk plass i ligasystemet. 1913 var året da klubben bestemte seg for å flytte, fra røttene i Woolwich sør for Themsen, til et nytt stadion i Highbury i Nord-London.

Seks år seinere rykket laget opp til en utvidet First Division på kontroversielt vis, etter bare å ha blitt nummer fem på nivå to. Klubben var på dette tidspunktet nå bare var kjent under navnet The Arsenal, og overtok plassen på øverste nivå fra naboklubben Tottenham, som endte sist på tabellen sesongen før. Dette ble starten på det opphetede rivaleriet mellom klubbene.

På 1930-tallet var Arsenal det dominerende laget i engelsk fotball, først og fremst under den banebrytende manageren Herbert Chapmans ledelse. Historiebøkene sier at Chapman var mannen som innførte både draktnumre og flomlys på fotballarenaene. Dessverre fikk han bare oppleve de første årene av Arsenals første storhetstid. Han døde plutselig av lungebetennelse tidlig i 1934, bare 55 år gammel.

Tiåret før fotballen ble stanset av andre verdenskrig ga Arsenal fem ligatitler, de to første av klubbens rekordmange 14 FA-cuptriumfer, samt fem Charity Shield-troféer. Seks tiår seinere skapte managerlegenden Arsène Wenger det moderne Arsenal-laget vi kjenner i dag. Mannskapet, som i første halvdel av 1990-tallet fikk kallenavnet «Boring Arsenal», ble forvandlet til et angripende og estetisk fascinerende fotballag.

Wengers fotball var også meget fruktbar når det kom til å høste inn nye titler. Både i 1997-98 og 2001-02 endte Arsenal opp med å vinne The Double. Tre ligagull og utrolige sju seirer i FA-cupen står igjen som en del av franskmannens ettermæle. For ikke å snakke om Premier League-sesongen 2003-04, da Arsenal spilte seg gjennom hele terminlista uten å tape eneste ligakamp.

I tillegg vant klubben Charity/Community Shield sju ganger i Wengers periode. Flyttingen til Emirates Stadium i 2006 førte med seg et gjeldstynget tiår og ni sesonger uten å vinne noe.

NÅTID OG FORTID: Mikel Arteta og Arsène Wenger kunne feire med et svært etterlengtet FA-cuptrofé i 2014, da Arsenal vant sin første tittel på ni sesonger. Daværede lagkaptein Thomas Vermaelen ses i midten. Foto: Anthony Devlin (Pa Photos / NTB scanpix)

Da Arsenal havnet utenfor Champions League for andre gang i 2018, etter 19 strake sesonger i det gjeveste europeiske selskapet i perioden 1998-2017, ble det satt et punktum for Arsène Wenger.

Spanske Unai Emery tok over, men beholdt ikke jobben mer enn halvannet år. Hans landsmann Mikel Arteta har nå fått jobben med å gjenreise klubben og føre Arsenal tilbake mot gamle høyder.

Manager: Mikel Arteta



Arteta ble hentet tilbake til klubben helt på tampen av fjoråret, rett fra jobben som assistentmanager i Manchester City. 4,5 år etter at han spilte sin sist kamp i karrieren for Arsenal, ledet spanjolen sin første kamp i romjula som hovedtrener for klubben.

Arteta og spillergruppa måtte prøve og feile et par kamper, før den første seieren kom med 2-0 hjemme mot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær 2. januar. Resultatene i ligaen fortsatte dog å variere. Fire strake uavgjortkamper fulgte, før en neste trepoenger mot Newcastle kom på en overbevisende måte på Emirates. De siste ukene før koronaviruset førte til en spillepause vant Arsenal to nye hjemmekamper, mens borteoppgjøret gamleklubben Manchester City ble utsatt.

En tydelig forskjell på Arsenals prestasjoner før månedene uten fotball, var at hele laget jobbet mer, og gjorde dette tettere sammen. Før Arteta tok over kunne man i flere kamper se slapt defensivt arbeid fra de mest offensive i laget. Opptil fire Arsenal-spillere kunne stå igjen på motstanderes halvdel uten å engasjere seg i forsvarsjobben. Sånne tendenser ble raskt luket bort under den nye sjefen.

Mikel Arteta virker å kommunsiere godt med de fleste. Baskeren snakker fire språk flytende. Foruten baskisk, spansk, katalansk og engelsk, kan 38-åringen i tillegg gjøre seg forstått på fransk, italiensk og portugisisk. Arsenal-trenerens hyppige instruksjoner og coaching til spillerne fra sidelinja, på en rekke ulike språk, har vært ekstra enkle å høre under kampene som er spilt foran tomme tribuner de siste månedene.

Mannen fra San Sébastian er tydelig populær i spillergruppa, noe som for eksempel ble dokumentert i et videoklipp Arsenal delte i sosiale medier etter finaleseieren mot Chelsea i FA-cupen 1. august. Arteta tok da med seg pokalen til garderoben etter å posert med den på banen. Trofeet hadde kaptein Aubameyang for øvrig mistet og delvis ødelagt rett etter overrekkelsen.

Slik gikk det i 2019-20

Arsenal gikk fra å få med seg 1,38 poeng per kamp i de 13 første ligakampene under Emerys ledelse, til bare ett poeng i snitt da assistenten Fredrik Ljungberg hadde ansvaret i fem kamper. Med Arteta på plass bak styrespakene, økte poengfangsten til 1,65 poeng per kamp, og Arsenal klatret tilbake opp på tabellposisjonen de hadde da Emery ble sendt på dør. Åttendeplassen.

At en klubb som Arsenal ender som nummer åtte på tabellen er nærmest uhørt. Det er nemlig den svakeste plasseringen siden sesongen 1994-95, året før Arsène Wengers 22 år lange managerperiode i klubben.

Arsenal dro likevel i land enda en FA-cuptittel i sommer, etter taktiske triumfer som underdog i både semifinalen mot Manchester City og finalen mot Chelsea. Dermed berget Artetas mannskap europacupspill også neste sesong, for 27. gang på rad siden klubben vant Cupvinnercupen i 1993-94.

Overganger

Inn: Willian (Chelsea), Gabriel Magalhães (Lille), Cédric Soares (Southampton, lån gjort permanent), Pablo Marí (Flamengo, lån gjort permanent), William Saliba (Saint-Étienne, retur etter utlån), Tim Akinola (Huddersfield), Salah-Eddine Oulad (Feyenoord), Jonathan Dinzeyi (Tottenham), George Lewis (Fram Larvik).

Ut: Henrikh Mkhitaryan (Roma, lån gjort permanent), Tobi Omole (frigitt), Matthew Dennis (Norwich), Dinos Mavropanos (Stuttgart, lån), Zech Medley (Gillingham, lån), Trae Coyle (Gillingham, lån), Zak Swanson (MVV Maastricht, lån), Sam Greenwood (Leeds), Matt Smith (Swindon, lån), Jordi Osei-Tutu (Cardiff, lån), Ben Sheaf (Coventry, lån).

Fantasy-tips



Det er stor konkurranse om plassene på laget i Arsenal. Og ettersom det foreløpig ikke er solgt unna mange førstelagsspillere, ser bredden bare sterkere ut foran denne ligastarten. Eksempelvis har man inntil videre fire potensielle vingbacker på venstre side, og kanskje like mange alternativer på motsatt flanke.

Derfor kan det være litt vrient å peke ut en av de billigste i stallen som har utsikter til jevnt med spilletid. Det er likevel vanskelig å komme utenom unge Bukayo Saka (19). Den talentfulle tenåringen koster 5,5 millioner i Fantasy Premier League, og er med rette justert opp med en million siden fjorårssesongen. Han er nominert til prisen som årets unge spiller, og kommer trolig bare til å bli en enda bedre.

Saka er midtbanespiller i FPL, men kan brukes over nesten hele banen. Han har fått tillit av manager Arteta som alt fra venstreback til høyre ving, i tillegg til mer sentrale roller i midtbaneleddet. Forrige ligasesong endte med 71 fantasy-poeng fra Saka fordelt på 1746 spilleminutter.

Han scoret én gang i ligaen, men sto også for sterke sju såkalte fantasy-assist, derav fem målgivende pasninger. Det siste antallet plasserte Saka som Arsenals nest beste i ligaen på statistikken, kun slått med én målgivende av Nicolas Pépé. Det franske storkjøpet fikk en del flere spilleminutter enn Saka totalt sett forrige sesong. Enda bedre poengfangst i 2020-21 er godt mulig for 19-åringen.

Stortalentet

Mens nevnte Saka fikk gjennombruddet allerede i sitt første år i a-stallen, har Arsenal flere andre unggutter som også håper på å tilkjempe seg en viktig rolle i laget. William Saliba (19) er et annet kjempetalent som spås en lys framtid i Arsenals drakt. Han strevde med flere lengre skadeopphold sist sesong på utlån i Saint-Étienne, klubben han ble kjøpt inn fra i fjor sommer. Arsenal vant den gangen dragkampen mot erkerivalen Tottenham om signaturen til den franske midtstopperen.

En hamstringskade, en bruddskade i foten, samt at sesongen i Frankrike ble kortet ned med flere måneder på grunn av koronaviruset, medførte at Saliba bare spilte elleve Ligue 1-kamper sist sesong. I en sterk Saint-Étienne periode i oktober og november, rett før fotskaden, rakk han likevel å bidra til tre sterke 1-0-seirer mot Lyon, Bordeaux og Monaco.

Hvis Arsenal ender opp med å benytte seg av tre midtstoppere framover, øker sjansen for at Saliba kan kapre en av plassene på laget. 19-åringen kommer da trolig til å konkurrere med Rob Holding om en startplass de første månedene. Shkodran Mustafi kan nemlig være satt ut av skade helt til november, mens Arsenal trolig selger Sokratis Papastathopoulos.

KAN BLI MARKANT: William Saliba. Her fra en kamp der hans tidligere klubb Saint-Étienne holdt nullen og vant borte mot Bordeaux. Foto: Nicolas Tucat (AFP / NTB scanpix)

Angiperen Gabriel Martinelli (19) begynte bra etter ankomsten fra Brasil i juli 2019, blant annet med sju scoringer på sine sju første kamper i alle turneringer. Han ble også den første siden Ian Wright som scoret fire mål på sine første kamper fra start. I Premier League ble det lenge sparsomt med spilletid derimot.

Etter Artetas retur til klubben bedret det seg noe, men så begynte skadeproblemene å melde seg for den unge brassen. Først rundt juletider, og seinere da sesongen endelig var kommet i gang igjen etter det lange oppholdet. En kneskade i juni satte han dessverre ut av spill i lengre tid. Martinelli ventes ikke å være tilbake i full trening før mot slutten av 2020. Langtidsskaden hans gjør at vi velger ut William Saliba først blant Arsenal-talentene vi bør se opp for.

Kjendissupporter

Musikkbransjen kan skilte en rad av profilerte Arsenal-fans. Fra den lokale jenta Florian Cloud de Bounevialle Armstrong, bedre kjent som Dido (som riktignok er født på et sykehus i Chelsea, men har vært til stede på Arsenal-kamper siden faren begynte å ta henne med som treåring), Jay-Z og Mick Jagger til Pink Floyds to frontfigurer Roger Waters og David Gilmour.

Av Arsenal-tilhengere som kanskje var mindre populære verdensborgere, men som definitivt ikke er mindre kjente navn av den grunn, finner vi Cubas revolusjonære kommunistleder og tidligere statsoverhode Fidel Castro og al-Qaidas grunnlegger Osama bin Laden. Castro skal visstnok ha blitt nektet adgang til Arsenals cupvinnercupfinale i 1994. Årsak: Han hadde med seg skytevåpen.

Bin Laden skal på sin side ha fulgt Arsenals vei til triumf i den samme finalen, der Parma ble slått 1-0 i København etter en scoring av Alan Smith. Den saudiarabiske terroristen og salafisten kjøpte angivelig også en Ian Wright-drakt til den eldste sønnen sin.

BLÅTT BLOD, RØDT HJERTE? Dronning Elizabeth II. Her fotografert i Sandringham, Norfolk i forbindelse med en julegudstjeneste 25. desember 2019. Foto: Jon Super (AP / NTB scanpix)

Men ingen av disse Arsenal-supporterne kan måle seg med berømmelsen til den mektigste Gunners-tilhengeren av dem alle. Det er vel knapt mulig i det hele tatt, i alle fall ikke i engelsk målestokk, å konkurrere med Dronning Elizabeth II av Storbritannia (og 15 andre samvelderiker).

Dronninga sjøl skulle egentlig ha stått for Emirates Stadiums offisielle åpning i oktober 2006, men måtte trekke seg på grunn av en ryggskade. Hun sendte isteden en noe mindre fjong stedfortreder i form av hertugen av Edinburgh, ektefellen Prins Philip, for å ta seg av oppgaven.

Elizabeth II skjønte at stadioninnvielsen ikke ble helt som Arsenal hadde sett for seg, og som plaster på såret inviterte hun klubbens styreformann, manager Wenger og spillerne til teselskap på Buckingham Palace i februar året etter. En 19 år ung Cesc Fàbregas kunne seinere avsløre følgende overfor en spansk radiokanal:

- Det virker som dronningen følger med på fotball, og hun fortalte oss at hun er Arsenal-fan. Hun virket som hun helt klart visste hvem jeg var, og vi utvekslet noen minneverdige ord.

Forventet startellever





Les også Tabelltips Premier League 2020/21: Leicester

Les også Premier League tabelltips 2020/21: Wolverhampton

Les også Premier League tabelltips 2020/21: Southampton