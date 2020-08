Tabelltips Premier League 2020/21: Crystal Palace

TABELLTIPSET:

15. PLASS - Crystal Palace

Crystal Palace har aldri vært så lenge i toppdivisjonen som de har vært nå, og laget som fant nettmaskene nest minst ganger i sesongen som gikk er klar for sin åttende sesong i toppen. Åtte år hvor den beste plasseringen har vært nummer 10, og den dårligste nummer 15. Om uttrykket undermiddelhavsfarer skulle blitt brukt på ett lag ville det vært nettopp Crystal Palace.

Navnet Crystal Palace kommer fra dette byggverket som stod i Hyde Park.

Dette må du vite om klubben

Navnet til Crystal Palace er hentet fra en bygning som ble bygget i Hyde Park til verdensutstillingen i 1851. Bygningen var i glass og jern, og ble revet etter en brann i 1936.Forgjengeren til dagens lag, Crystal Palace F.C, var med på å starte serien i England og var også med i den første FA-cupen.

To ganger har Crystal Palace tapt en FA-cupfinale, og deres beste plassering i serien er en 3.plass i 1991 (bak Arsenal og Liverpool). Palace spiller hjemmekampene på Selhurst Park, og klubben er eid av Steve Parish, Joshua Harris og David S. Blitzer. Parish tjente pengene sine på et digitalt produksjonsbyrå for reklame som han solgte, amerikaneren Harris er hovedeieren av New Jersey Devils og tjente sine penger på et investeringsselskap (som blant annet har vært rådgivere for Trump) mens like amerikanske Blitzer jobbet for investeringsselskapet Blackstone. Blitzer eier også en del av New Jersey Devils, og Harris/Blitzer har også eierandeler i Philadelphia 76ers.

Roy Hodgson er her med sitt viktigste våpen: Zaha.

Manager: Roy Hodgson

Hodgson hadde en ganske kort, og ikke veldig, suksessfull karriere som spiller etter en ungdomstid hos nettopp Crystal Palace. Da han la opp som spiller i 1976 ble han manager i svenske Halmstad, og sjokkerte svensk fotball da han vant seriemesterskapet med laget det første året. Ekspertene hadde tippet at laget ville rykke ned. Hodgson har vært manager for over 20 lag, inklusive England, Inter Milan og Liverpool, i sin karriere. Sesongene 2004 og 2005 var han trener for Viking. Den metodiske læreren snakker fem språk, og er kjent for sin rolige og forsiktige framtreden. Noe som også preger fotballen hans lag spiller.

Slik gikk det i 2019/20

Hvis det var mange som påstår at de gledet seg til å se Crystal Palace i sesongen som gikk så var det eventuelt blodfans av nettopp Crystal Palace. Laget avsluttet sesongen etter pandemipausen helt forferdelig med 7 tap på de 8 siste kampene. Starten på sesongen var sjokkerende god, og Crystal Palace var oppe på en sjetteplass relativt lenge. Samtidig, stor underholdning stod ikke laget for med veldig få mål. I cupene forsvant laget ut i første runde (mot Derby og Colchester United). Toppscorer ble Jordan Ayew med 9 mål. Det er ikke mange, men siden laget kun laget 31 mål er det nesten 30 prosent av målene.

Overganger

Inn: Nathan Ferguson (WBA), Jake Giddings (West Ham), Eberechi Eze (QPR)

Ut: Kian Flanagan, Daniel Tupper, Dion-Curtis Henry

Se opp for Eze, et offensivt våpen som QPR-fansen garantert vil savne. 14 mål i Championship fra midtbanerolle er spenennde, og 22-åringen kan fungere godt i Premier League også.

Fantasy-tips

Siden Crystal Palace ikke rykket ned, og ikke lager mål så kan du konkludere med at laget er ganske gjerrige bakover. En billig forsvarsspiller som spiller relativt ofte er derfor et godt kjøp, og da sier vi bare Nathan Ferguson for 4 blank. Nykomlingen fra WBA kan fort starte, og er et godt kjøp om han gjør det.

Oppdatering: Etter at vi skrev dette over, så fikk Nathan Ferguson en kneskade som vil holde ham ute av laget lenge. Det kommer for øvrig i tillegg til langtidsskader på Tomkins, Cahill, van Aanholt, Sakho, Benteke og kanskje også McCarthy.

Sjekk ut Tyrick Mitchell (som kanskje spiller istedenfor van Aanholt).

Stortalentet

Det er fristende å komme med Zaha, men årene har gått fra 27-åringen som hadde en delvis skuffende sesong 2019/20. Det store problemet til Crystal Palace er at det kanskje ikke blomstrer så godt i rekkene etter at man solgte Wan-Bissaka. 18 år gamle Brandon Pierrick er i førstelagsstallen, men det skal kanskje en del til for at han virkelig slår til. Slikt sett er kanskje Nathan Ferguson, ny fra WBA, mannen vi må peke på.

Liam Neeson er fra Ballymena i Nord-Irland, og prøvespilte som fotballspiller for Shamrock Rovers. Ryktene skal ha det til at han liker å se Crystal Palace spille. (Photo by Francois Durand/Getty Images)

Kjendissupporter

Ryktene skal ha det til at Liam Neeson liker Crystal Palace, så vi tar ham. Ryktene baserer seg på fakta siden han har blitt sett på flere hjemmekamper.

Forventet 11'er

Det er knyttet en del spenning rundt forsvaret, men det er naturlig å tro at Sakho kan fortsette der. Benteke som spiss foran Ayew kan også diskuteres (da kan Townsend flyttes inn på laget, og Zaha bytte kant). Ikke bli overrasket om det kommer en ny spiss inn. Crystal Palace har jo en spiss som lager mål, men han heter Sørloth og er utlånt til Trabzonspor ut neste sesong (33 mål på 49 kamper).

Vurdering

Crystal Palace hadde en god start på forrige sesong, og avsluttet forferdelig. Håpet for fansen er at de ikke fortsetter i det dårlige sporet. Laget trenger offensivt trykk, og med det som nå virker som deres beste spiss i Tyrkia er det vanskelig å se hvor målene skal komme fra. Benteke har 6 mål på 75 kamper de siste tre sesongene, og skal Crystal Palace klare seg bedre enn i fjor må en ny spiss inn. Det har også våre eksperter sannsynliggjort i beregningene. Hvis ikke kan det bli en veldig hard sesong for Hodgson og co.

Pluss

Har en utrolig erfaren manager som tryller med små ressurser

Solid defensive

Zaha kan avgjøre kamper alene

Minus

Mangler offensiv kraft utover Zaha

Veldig lite trykk bakfra på talentsiden som utfordrer plasser

En aldrende stall

Vi tipper Crystal Palace ender på en 15.plass.