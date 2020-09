Tabelltips Premier League 2020/21: Leicester

Den beste spilleren utenfor topp 4? Det er gode argumenter for akkurat det.

TABELLTIPSET:

7. PLASS - Leicester

Elefanten i rommet til Leicester er at laget var ett av de aller beste i Premier League før nyttår, men etter nyttår 2020 ble det nesten helsvart.

Etter nyttår: 5 5 8

Før nyttår: 13 3 4

I tillegg ble laget slått ut i FA-cupen og ligacupen, i sistnevnte over to kamper mot nedrykks-Aston Villa. Spørsmålet som må stilles før sesongen 2020/21 er om man vil se det samme laget som kjørte over Southampton 9-0, eller om det er Leicester slik man så det i tapet 4-1 mot Bournemouth.

Forskjellen på gode og dårlige perioder for laget var ofte Ndidi.

Leicester Fosse i 1892

Dette må du vite om klubben

Leicester ble stiftet i 1884, og begynte å spille i serien ti år senere. I 1908 rykket laget for første gang opp i toppdivisjonen.

Som de fleste husker vant Leicester serien i sesongen 2015/16, i det som er deres eneste ligamesterskap. Ligacupen har laget vunnet 3 ganger, mens man har tapt finalen i FA-cupen hele 4 ganger.

Eieren av klubben er thailandske Vichai Srivaddhanaprabha, mannen som står bak taxfree-selskapet King Power.

Manager: Brendan Rodgers

Forsvarsspilleren Rodgers måtte legge opp karrieren som aktiv forsvarsspiller som 20-åring. Det medførte en lang periode hvor han studerte det å trene, og etter hvert en jobb som ungdomstrener i Chelsea. I 2008 fikk han jobb som manager for Watford, og etter perioder i Watford, Reading og Swansea ble han Liverpool-manager i 2012. Etter at han ble erstattet av Jürgen Klopp på merseyside ble han manager for Celtic i tre sesonger før han takket ja til Leicester i 2019.

Rodgers liker at laget hans har stort ballinnehav, og regnes som en manager som er nøye i sin oppfølging av spillerne 1 til 1. Han er velkjent for sine studier av motstandere, spillerstiler og det han har kalt logisk oppbygning av fotball. Spørsmålet er vel likevel hvordan Rodgers er under press. Igjen.

Slik gikk det i 2019/20

Etter en noe skuffende 9. plass i sesongen 2018/19 var ikke forventingene alt for store for Leicester i sesongen 2019/20. Nettavisen tippet at laget ville nok en gang havne på en 9.plass.

Slik gikk det ikke. Leicester hadde en helt eventyrlig god start på sesongen, og i starten av desember var det snakk om at laget var en utfordrer for Liverpool på toppen av tabellen. Det ble likevel nesten bråstopp etter nyttår, og laget endte til slutt på en 5. plass. Jamie Vardy ble toppscorer med 23 mål.

Problemet til Leicester i sesongen som gikk var skader på Ndidi og de to særdeles gode backene Pereira og Chilwell.

Overganger

Inn: Timothy Castagne (Atalanta)

Ut: Calvin Bassey (Rangers), Viktor Johansson, Ryan Loft, Connor Tee, Daniel Iversen (OH Leuvren, lån), Bartosz Kapustka (Legia Warsawa), Ben Chilwell (Chelsea)

Fantasy-tips

Jamie Vardy er snart gammel nok til å være faren til de fleste på ungdomslaget til Leicester. Han laget likevel en haug med mål i fjor, og koster 10. Han er dyr, men du er nesten sikker på at han lager mål.

Rodgers-lag er kjent for å være gjerrige, og Pereira skaper mange sjanser framover. Han er skadet i starten av sesongen, men er verdt å følge med på. Justin til 4,5 er interessant, spesielt siden Leicester har en relativt grei start. Med Chilwell solgt og Pereira skadet er det ikke mange i forsvar å velge blant for Rodgers.

Stortalentet

Du har allerede fått med deg 22 år gamle Harvey Barnes, som fikk sitt store gjennombrudd i sesongen som gikk. Det er mange unge spillere i Leicester (mange mellom 23 og 26 år), men skal vi se på de som er enda yngre så tror vi kanskje det er på tide at George Hirst viser hva han kan. Med få spisser kan den offensive kraften der vise seg fram i sesongen som kommer.

Kjendissupporter

Gary Lineker. Selvfølgelig.

Forventet 11'er

Chilwell er solgt, og Pereira er skadet ved inngangen til sesongen. Det samme er sansnynligvis også Maddison. Fuchs er også skadet, men vi har satt opp det vi tror er en foreløpig sannsynlig oppstilling om ikke det handles. Timothy Castagne kommer nok til å ta en av backplassene, han kan spille både på høyre og venstre side.

Vurdering

Det er et stort spørsmålstegn ved Leicester før sesongen 2020/21. Kommer vi til å se det Leicester som storspilte med Ndidi sentralt, offensive backer og med stor vilje til å vinne kamper? Eller blir det nyårets versjon hvor sentrale spillere var skadet?

Usikkerheten er stor for et lag med ganske tynn stall som er veldig utsatt for skader.

Pluss

Godt midtbane og en spiss som scorer

Har mye kvalitet i unge spillere

Minus

Sliter hvis laget får skader på sentrale spillere

Tåler Rodgers presset?

Vi tror Leicester havner på en 7. plass

