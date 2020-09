Tabelltips Premier League 2020/21: Liverpool FC

Jürgen Klopp har forvandlet Liverpool til et superlag, men tyskeren har nesten ikke fått hente nye spillere siden sommeren 2018.

I løpet av de siste to sesongene har Liverpool vunnet både Champions League og Premier League. Og med Jürgen Klopp ved roret er det lenge siden den røde Anfield-klubben har vært så attraktiv for Fotball-Europas stjerner som akkurat nå.

Liverpool er også en av de klubbene i Premier League som blir koblet med flest spillere. Noen koblinger er kun løse rykter, mens det en rekke ganger over de to siste årene har kommet seriøs informasjon om hvem Klopp ønsker til troppen sin.

Slik sett er det er paradoks at Merseyside-klubben kun har signert to nye spillere til førstelaget etter overgangsvinduet i 2018. Takumi Minamino har kommet fra Red Bull Salzburg og Kostas Tsimikas fra Olympiakos - begge for en relativt billig penge.

Dette har skjedd samtidig som de velinformerte journalistene har skrevet spalte på spalte om hvordan Klopp har sett for seg å utvikle og fornye sitt Liverpool-lag. Først var det Christian Pulisic som var managerens våte drøm. De to jobbet sammen i Borussia Dortmund og Klopp skal være en stor beundrer av amerikaneren.

Pulisic endte opp i Chelsea vinteren 2019.

Deretter dreide mye seg om Timo Werner i lang tid. Det ble stadig mer klart at spissen ønsket seg vekk fra RB Leipzig og han ble omtalt som et perfekt Klopp-kjøp. Den målfarlige tyskeren var mannen som skulle ta Liverpool nye høyder, mente mange.

Werner endte opp i Chelsea sommeren 2020.

Innimellom disse to navnene har det også vært snakk om en rekke andre stjerner. Som for eksempel Kai Havertz fra Bayer Leverkusen. Det ble sagt at unggutten hadde imponert Klopp stort, og at han var nøkkelen til å øke kreativiteten på midtbanen.

Du gjettet riktig, Havertz endte opp i Chelsea, han også.

Den siste tiden har det rast en ganske så opphetet debatt blant Liverpool-supportere om hvorfor klubben ikke henter spillere. Til tross for sportslig suksess de siste årene, mener mange at de røde også må investere i spillere for å ikke bli løpt ifra. Mye av diskusjonene har kommet som et resultat av at Liverpool angivelig har muligheten til å hente Bayerns Thiago Alcantara for rundt 30 millioner euro, uten at stort skjer.

En kjapp titt innom kommentarfeltet på Facebook-siden til Liverpools norske supporterklubb, viser at det er en del frustrasjon ute å går for tiden. Og de norske supporterne er ikke alene. På Twitter flommer det også over av sinte meldinger fra oppgitte Liverpool-fans verden over, som nå ønsker et storkjøp til klubben.

«Er rimelig frustrert over eierne til Liverpool nå. På tide å bla opp og få slutt på denne farsen», kommenterer en bruker om situasjonen.

«Det er en skandale at vi må selge for å kjøpe», påpeker en annen.

På den andre siden i debatten står de som støtter klubbens eiere FSG, støtter Klopp, og påpeker at en fornuftig drift av klubben kommer foran storkjøp akkurat nå. De minner også på hvor mye FSG har løftet klubben siden de kjøpte den i 2010. Da lå nemlig Liverpool med brukket rygg, etter herjingene til Tom Hicks og George Gillett.

- Noen supportere er veldig såre

Tore Hansen er daglig leder i Liverpools supporterklubb i Norge og har fått med seg at enkelte supportere har ytret sin misnøye i kommentarfeltene den siste tiden.

Han påpeker imidlertid at Liverpool ikke er alene om å være forsiktige nå.

- Jeg leser kommentarfeltene. Noen supportere er veldig såre. Men det blir ofte gitt inntrykk av at andre lag kjøper masse spillere og det stemmer ikke. Hvis du tar vekk Chelsea, så har egentlig ikke City kjøpt så mange. United har kjøpt én og Tottenham to. Overgangsvinduet er ikke stengt, så det kan fortsatt skje ting. United kan kjøpe en toppspiller til, men det kan Liverpool og, det vet vi ikke, sier han til Nettavisen.

Supporterlederen sitter med et bestemt inntrykk av at Liverpool hadde planer om å handle spillere i sommer, men at Covid-19 har snudd om på situasjonen.

- For meg virker det som det har vært en plan å kjøpe og Klopp liker å kjøpe tidlig. Dette har egentlig ikke kun med Klopp å gjøre, det er måten Liverpool jobber på. De bruker ofte et til to år på å identifisere spillere som de ønsker inn, forklarer han.

- Men dette overgangsvinduet har blitt hundre prosent påvirket av Covid-situasjonen og potensielt tapte inntekter på 50 til 100 millioner pund når sesongen er over. Det preger situasjonen. Filosofien til Liverpool er at de må skape pengene selv, for eierne kommer ikke til å spytte inn penger direkte til spillerkjøp, sier Hansen.

Han påpeker at dette er en modell som flere i Premier League benytter seg av og at Liverpool ikke skiller seg ut på dette området. Klubber som Tottenham og Arsenal driver også på en lignende måte, bare med litt annen organisering.

«One last dance»

Når det gjelder Chelsea og Manchester City har begge klubbene generert penger via spillersalg, i tillegg til å ha generøse eiere. City solgte Leroy Sané til Bayern München, mens Chelsea ikke har fått brukt Eden Hazard-pengene før nå, på grunn av at londonklubben har vært utestengt fra aktivitet på overgangsmarkedet.

- De har virkelig fått støvsugd markedet for «40-50-60-millionerpundspillere» av virkelig god kvalitet. Det kan fortsatt bli noe for Liverpools del, men det er en del frustrasjon blant enkelte nå. Men jeg tror også mange, i hvert fall når de får summet seg, forstår at det er slik Liverpool opererer, sier supporterlederen til Nettavisen.

ENDTE I CHELSEA: Timo Werner skal lenge ha vært aktuell for Liverpool, men så kom Covid-19-krisen. Foto: Kai Pfaffenbach (Reuters / NTB scanpix)

- Bør Liverpools supportere være stolte over måten FSG driver klubben på, der de tenker langsiktig økonomisk trygghet foran kortsiktig suksess?

- Ja! Det er mange som har stor sans for hvordan Liverpool driver klubben på.

- Men er det ikke et paradoks at Liverpool ikke henter nye spillere på et tidspunkt der klubben trolig er mer attraktiv enn noen gang for potensielle signeringer?

- Det kan du si, men en vet at det har vært en plan der. De har vurdert dette nøye, det er sikkert. Det blir ikke tatt noen risiko her, selv om det alltid er en risk med tanke på skader, suspensjoner og uforutsette ting. Etter at Timo Werner-overgangen ble kansellert, måtte de tenke annerledes. Da gir de det laget her «one last dance».

- Etter tre-fire år er det naturlig å begynne på bytte ut noen av spillerne og Liverpool ligger vel akkurat der. Kanskje de tenker at ja, vi må bruke penger, men vi utsetter det et år, vi kan ta det neste sommer, tror Hansen.

Han påpeker også at selv om en rekke såkalte stjerner nå sikkert kunne tenke seg å komme til Liverpool, så er det ikke disse spillerne klubben nødvendigvis jakter.

- En annen ting er at når Liverpool kjøper spillere, så kjøper de spillere som passer inn i systemet, de har ofte spilt på lag som spiller lignende fotball som det Klopp gjør. Det er snakk om å finne spillere som går inn i systemet og ikke nødvendigvis stjerner. Der finnes det garantert mange muligheter framover, mener Hansen.

- Litt bittert

Han trekker videre fram Takumi Minamino, Naby Keita og noen spennende unggutter som grunner til at Liverpool fortsatt er i utvikling, selv uten spillerkjøp.

Personlig, skulle han likevel sett et par nye klassefjes inn i troppen før sesongstart.

- Når du spør en supporter om det, er svaret selvfølgelig ja. For å være helt ærlig så er det litt bittert at vi ikke fikk Werner. Jeg tror han hadde passet utrolig bra inn i Liverpool, en målscorer av rang og en kontringsspiller som hadde passet bra.

- Jeg er ikke superbekymret uansett hvordan det ender, men ja en ønsker jo alltid at klubben skal forsterke laget og det er moro med nye spillere. Spesielt i den kategorien Thiago Alcantara og Timo Werner er i, innrømmer supporterlederen.

Har tatt for seg økonomien

Liverpools forsiktige pengebruk vekker oppsikt blant flere enn fansen og den velinformerte og anerkjente fotballbloggeren som går under kallenavnet Swiss Ramble har nylig sett nærmere på hvorfor Liverpool ikke bruker penger på spillere.

Han påpeker at selv om Liverpool har økt inntektene betraktelig siden 2016, så har kostnadene økt i takt. Spillersalg er en viktig del av Liverpools økonomiske strategi og mye av overskuddet i perioden 2016 til 2019 er på grunn av salg verdt rundt 200 millioner pund. Uten disse salgene ville klubben trolig gått i null denne perioden.

Swiss Ramble forklarer videre at Liverpool i sesongen 2018/19, da klubben vant Champions League, hadde inntekter på 533 millioner pund. Dette tallet betyr en økning av inntektene på over 70 prosent de siste tre årene, men likevel ligger de røde et stykke bak klubber som Manchester United og City når det kommer til inntekter.

I tillegg til spillersalg har også TV-avtalen, seieren i Champions League, bedre sponsoravtaler og kampdaginntekter bidratt til denne totalen. Samtidig har også lønningene i klubben økt betraktelig de siste årene. På tre år har disse økt med hele 87 prosent, ifølge Swiss Ramble. I 2018/19 var det kun de to nevnte Manchester-klubbene som brukte mer på lønninger av klubbene i Premier League.

«Må selge for å kjøpe»

Til tross for denne markante økningen leverer Liverpool det som omtales som sunne regnskapstall. Men klubbens eiere, FSG, ønsker ikke å låne penger for å kjøpe inn nye spillere, i motsetning til hvordan mange andre klubber opererer. Resultatet av dette er at Liverpool ikke har et stort overskudd av kontanter til spillerkjøp per nå. Overskuddet som klubben leverer går heller til å nedbetale gammel gjeld og fullføre betalinger på overganger som ble gjort i tidligere overgangsvinduer.

Dette har dermed ført til den berømte «de må selge for å kunne kjøpe»-situasjonen. I sommer ble for eksempel kjøpet av Tsimikas finansiert ved et salg av Dejan Lovren.

På toppen av dette har vi Covid-19-pandemien som har skapt usikkerhet i markedet. Ifølge Swiss Ramble er det egentlig nesten umulig å spå hvor hardt klubbene vil bli rammet av dette. Det knyttes usikkerhet både til sponsoravtaler og tapte inntekter med tanke på at klubbene må spille for tomme tribuner og det enn så lenge er usikkert hvor lenger dette vil vare. I Liverpools tilfelle blir det anslått et tap på mellom 96 millioner pund og 135 millioner pund som en følge av pandemien.

Flere klubber har løst dette ved å ta opp store lån via sine eksterne eiere, men Liverpool har valgt å ikke gjøre dette. Dette forklarer hvorfor klubber som Chelsea og Manchester City kan storhandle, mens Liverpool må sitte på gjerdet.

Tror Klopp får penger om han ber om det

Kieran Maguire er ekspert på fotballøkonomi og gjestet nylig podcasten «Blood Red» som er i regi av lokalavisen Liverpool Echo. Der ble han spurt om hvordan han tolker Liverpools situasjon, med bakgrunn i det som kom fram via Swiss Ramble.

Han peker også på at en viktig del av FSGs strategi med Liverpool, er at klubben skal drifte seg selv og at det ikke skal spyttes inn penger eksternt fra eierne.

- Eierne til Liverpool gjør ikke som mange andre eiere, som tar store tap for å sikre klubben suksess. Liverpool har omtrent gått i null de siste tre årene, sier han.

Han påpeker videre at klubbens gjeld nesten er halvert i denne perioden.

Maguire, som jobber ved universitetet i Liverpool og blant annet har gitt ut boken «The price of football», mener flere klubber har vært forsiktige i dette vinduet.

- Arsenal har forholdt seg rolig. Tottenham har ikke brukt så mye. Mange klubber har tatt det rolig, så Liverpool er ikke alene i dette vinduet, sier han.

Han tror likevel Klopp ville fått penger, om tyskeren krevde det.

- Hvis han ønsker å bruke 40-50 millioner pund, så ville han nok fått den støtten. Da må det være snakk om en spiller som skal spille 30 kamper i ligaen. Det er ingen vits å bruke penger på stallfyll når det er unggutter på vei opp, sier Maguire, som også legger til at FSGs Liverpool-modell trolig vil lønne seg i det lange løp.

Dette sier Klopp om situasjonen

I et intervju med Kenny Dalglishs datter Kelly Cates, for BBC 5 Live Sport, ble manager Jürgen Klopp nylig spurt om noe av det samme. Tyskerens svar er kontant:

- Vi kan ikke endre alt over natten og si at nå ønsker vi å være som Chelsea eller nå ønsker vi å gjøre som dem. De (Chelsea) har kjøpt mange spillere og det kan være en fordel for dem, så klart, men spillerne må også passe sammen, veldig raskt.

- Det å handle kvalitet er ikke alt. Du kan ikke bare kjøpe de 11 beste spillerne i verden og håpe på at de en uke senere skal spille den beste fotballen vi noen gang har sett. Det handler om samarbeid på treningsfeltet og der kan vi ha en fordel.

Tyskeren sier videre at det ikke handler om en motvilje til å forbedre laget, men at de i disse usikre tider må ta en del økonomiske hensyn, som ikke alle trenger å tenke på.

- Vi ønsker alltid å forbedre stallen, men det finnes ulike måter. Vi lever i en verden nå med mye usikkerhet. For noen klubber virker det å være mindre viktig hvor usikker fremtiden er - de som er eid av nasjoner eller eid av oligarker, sier 53-åringen.





Manager: Jürgen Klopp (53)

Den tyske Liverpool-sjefen hentet hjem Premier League-pokalen til Merseyside for første gang på 30 år sist sesong og det sier det meste om hva han har fått til i klubben etter at han overtok som manager i 2015. Klopp har nå satt et tydelig stempel på laget og du får stort sett akkurat det du forventer når Liverpool spiller kamper - et intenst press, stor fart, gnistrende offensivt spill og etter hvert også en stram defensiv.

På pressekonferanser er tyskeren ofte karismatisk, men er ikke redd for å si det han mener. På sidelinjen er han levende engasjert og veksler fra illsint til overlykkelig på sekunder. Engasjementet til Klopp ser ut til å smitte over på spillerne og hver eneste spiller på banen er nok smertelig klar over akkurat hva som forventes av dem.

ENDELIG: Jürgen Klopp ledet Liverpool til klubbens første ligatrofé på 30 år. Foto: Paul Ellis (Pa Photos / NTB scanpix)

Klopp sverger til sitt 4-3-3-system og har etter hvert skreddersydd laget til denne formasjonen. Helt fra Alisson Becker og Virgil van Dijk bak til trioen på topp, så er det en rød tråd i det Klopp ønsker at Liverpool skal utrette på banen. Klopp har til tider blitt kritisert for at han ikke har noen plan B og at det i enkelte kamper kan bli for omstendelig mot lag som legger alle mann bak ballen, men sist sesong gikk de røde ubeseiret til langt over nyttår og da var ligaen langt på vei avgjort. 53-åringen virker å ha blitt mer kynisk i valgene og mange av Liverpools seirer sist sesong var med kun ett mål. Det viser at Klopp med tiden han lært seg å tilpasse fotballen sin enda mer til Premier League og at han foretrekker å vinne, framfor kun å underholde.

Les også: Historien om Firmino: Fra slummen i Maceió til flomlysene på Anfield

Liverpool-sjefen har kanskje grunn til å klage fordi han ikke får mer støtte av eierene til å kunne fornye spillertroppen, men selv om det nok kan føles frustrerende å se stjerner havne hos rivalene, har Klopp gjort det til «sin ting» å gjøre et poeng av at han ikke kan forlange penger til spillerkjøp og at han gledelig jobber med de han har.

Tyskeren jobber uten det helt store presset i Liverpool nå. Med både Champions League-tittel og Premier League-tittel i bagasjen er det ingen som betviler hans evner. Spørsmålet er heller hvor lenge Liverpools supportere får nyte godt av 53-åringen? Han har annonsert at han gir seg når kontrakten går ut i 2024.

Slik gikk det i 2019/2020

Liverpool vant, som allerede nevnt flere ganger, Premier League på suverent vis. De røde plukket råsterke 99 poeng på de 38 kampene, og selv om de opplevde en liten formdupp da ligaen startet opp igjen etter Covid-19-avbrekket, så var kampen om tittelen i stor grad allerede avgjort før den tid. Liverpool var faktisk ubeseiret i ligaen fram til 29. februar 2020, da det ble et overraskende tap borte mot Watford. På dette tidspunktet var laget uansett 22 poeng foran Manchester City på andreplass.

Da sesongen endelig var ferdig i slutten av juli hadde avstanden minsket til 18 poeng, men siden Liverpool ble kronet som mestere sju runder før slutt, var det kanskje ikke så unaturlig at fokuset forsvant litt mot slutten av den lange sesongen.

I Champions League røk Liverpool litt overraskende ut i åttedelsfinalen mot Atletico Madrid, der tabber av reservekeeper Adrian kostet seieren. I FA-cupen ble det stopp mot Chelsea i femte runde, mens et svært reservepreget lag røk ut for Aston Villa i kvartfinalen av ligacupen. I sesongen 2019/2020 vant de den europeiske supercupen og gikk også til topps i VM for klubblag etter finaleseier mot Flamengo.

Overganger

Inn: Kostas Tsimikas (Olympiakos)

Ut: Dejan Lovren (Zenit), Adam Lallana (Brighton), Nathaniel Clyne (frigitt), Andy Lonergan (frigitt), Sheyi Ojo (Cardiff, lån), Ovie Ejaria (Reading, lån), Pedro Chirivella (Nantes), Shamal George (Colchester).

Fantasy-tips

Backene til Liverpool, Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson, er poengplukkere av rang og de to forsvarssspillerne plukket henholdsvis 210 og 181 poeng sist sesong. Dette betyr selvsagt at det vil koste skjorta å ha dem på laget ditt, men har du ambisjoner om å gjøre det bra så har du nesten ikke råd til å utelate dem. Klarer du å få inn begge, er det gull, men minst én av dem bør hentes inn på Fantasy-laget.

Offensivt er også Mohamed Salah og Sadio Mané poengplukkere. Kun Kevin De Bruyne plukket flere poeng enn de to Liverpool-spillerne sist Fantasy-sesong. Problemet er imidlertid å finne ut hvem av dem du skal gå for - og igjen - dette er spillere som kommer til å koste flesk. Det har ofte vært litt sånn at enten så har Salah hatt dagen, eller så har Mané hatt dagen og du kan nesten banne på at den av dem du ikke har på laget, er den som har dagen. På den andre siden bør begge være garantister over en hel sesong. Ellers bør det nevnes at Jürgen Klopp rullerer ganske lite på laget sitt og slik sett er det trolig liten verdi å satse på de som ikke er etablerte førstelagsspillere i klubben, selv om en mann som Takumi Minamino har vist gode takter den siste tiden og skal vi snakke om noen form for «kupp» så er kanskje Minamino det til en startpris på 6,5 millioner.

Stortalentet - Harvey Elliott (17)

Liverpool har en rekke spennende unge spillere i troppen, men for de fleste av dem virker veien inn på førstelaget i lengste laget akkurat nå. Klopp har en ganske etablert førsteellever og det kreves noe helt spesielt for å danke ut en av de faste. En unggutt som imidlertid ser ut til å ha et internasjonalt snitt over seg er 17 år gamle Harvey Elliott. Gutten med grorudpalmen gjorde seg svært bemerket allerede i sin første sesong for Liverpool, selv om det kun ble et knippe kamper på angrepsspilleren.

HEI, SVEIS: 17 år gamle Harvey Elliott har allerede rukket å gjøre seg bemerket for mer enn håret. Foto: Joe Giddens (Pa Photos / NTB scanpix)

Elliott havnet i rampelyset allerede da han fikk sin seniordebut for Fulham i en alder av 16 år og 30 dager i 2019 og ble med det tidenes yngste spiller i Premier League. Den påfølgende sommeren ble han plukket opp av Liverpool og der gjorde han seg bemerket med flere gode kamper i blant annet ligacupen. I sommerens oppkjøring fikk han endelig sitt første mål for klubben, i en treningskamp mot Blackpool.

Elliott kan bekle flere roller i angrepstrioen og er en fotrapp, driblesterk og direkte spillertype. Til tross for at han kun er 17 år, har han vist at han kan bidra på seniornivå og han har en X-faktor som Klopp kan bli fristet til å benytte seg av enda flere ganger denne sesongen. I likhet med de aller fleste andre 17-åringer har Elliott fortsatt mye å lære, men under Klopps kyndige vinger er dette en spiller som helt klart kan utvikle seg til en stor Liverpool-stjerne over de kommende årene.

Kjendissupporter

Listen over kjente Liverpool-supportere er lang og vi finner navn som Dr. Dre, Daniel Craig, Liam Neeson og LeBron James. En av verdens mest berømte skuespillere - og statsautorisert kjekkas - Brad Pitt (56), er også fan av det røde laget fra Merseyside.

56-åringen som er kjent fra filmer som Once Upon a Time in Hollywood, The Big Short, Moneyball, Inglourious Basterds, Seven og en rekke andre ble Liverpool-fan litt tilfeldig. Det var i 2011 at superstjernen oppdaget de røde fra Liverpool. Pitt hadde flere venner som bodde i nærheten av den engelske byen, eller kom derfra, og lot seg etter hvert friste til å dra på fotballkamp. På Anfield ble Pitt fotballfrelst.

KJENDISSUPPORTER: Hollywood-profilen Brad Pitt har et hjerte som banker for Liverpool. Foto: Gregg Deguire (AFP / NTB scanpix)

- Jeg hadde så mange venner fra byen, så om jeg hadde valgt et annet lag, hadde jeg nok blitt avvist av dem, har Pitt selv fortalt om sitt forhold til klubben.

Også Pitts tidligere kone, skuespillerstjernen Angelina Jolie, er Liverpool-supporter og oppdaget klubben da hun spilte inn filmen Tomb Raider nord i Wales. Under den innspillingen så var Jolies sønn, Maddox, tre dager på sykehus i Liverpool og også han skal ha trykket Premier League-klubben til sitt hjerte etter oppholdet der.

Forventet startoppstilling

Som vi allerede har vært inne på har det skjedd lite med Liverpool-troppen siden sist sesong og Klopp kommer nok til å stille på sedvanlig vis også i 2020/21, men det kan se ut som enkelte spillere har tatt noen steg og kan utfordre de mer etablerte.

I mål er brasilianeren Alisson Becker det ubestridte valget. Han er regnet som en av verdens beste keepere og har bevist sine kvaliteter etter han kom til klubben fra Roma i 2018. Alisson slet noe med skader sist sesong og var blant annet ute da Liverpool røk ut av Champions League mot Atletico Madrid, og når brassen ikke kan spille er de røde betydelig svekket. Reservekeeper Adrian holder ikke samme nivå, og til tross for noen positive takter sist sesong, ble det for mange skjebnesvangre tabber.

Forsvarsfireren i Klopps velkjente 4-3-3-system vil nok heller ikke by på noen store overraskelser. Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson er begge sikre kort på backene så lenge de er skadefrie. I midtforsvaret er Virgil van Dijk sjefen og han får trolig selskap av den fotrappe Joe Gomez. Joel Matip er imidlertid en som kan utfordre Gomez og når kameruneren er i form, er han meget god. Problemet er bare det at Matip ofte er skadet. Sist sesong viste han ved flere anledninger stopperspill av høy, høy klasse og han har en egen evne til å ta med seg ballen gjennom ledd, som kan være svært verdifullt mot lag som ligger med mange folk bak ballen. Nykommer Kostas Tsimikas og unggutten Neco Williams gir Liverpool bra dekning på backene, men de to må nok være forberedt på å spille annenfiolin denne sesongen.

VIKTIG MANN: Liverpool-keeper Allison Becker. Foto: Pierre-philippe Marcou (AFP / NTB scanpix)

Midtbanen er det lagleddet der Klopp oftest gjør utskiftinger, men på en dag der alle er tilgjengelig er brasilianeren Fabinho selvskreven som et defensivt anker. Kaptein Jordan Henderson styrer laget fra midtbanen og får med seg enten Naby Keita eller Georginio Wijnaldum inne sentralt. I skrivende stund hersker det imidlertid tvil om hvorvidt nederlenderen blir værende på Anfield, og det har også vært mye snakk om at Thiago Alcantara fra Bayern München kan komme inn, om Wijnaldum drar til Barcelona. Spanjolen ville i så fall etter hvert nok blitt en naturlig del av treeren på midtbanen sammen med Henderson og Fabinho, men vi skal heller ikke utelukke at Keita, som har hatt en positiv utvikling i Liverpool-trøya, nå kan være klar til å danke ut en av utfordrerne om en plass på midten. Spesielt siden det hersker usikkerhet rundt Wijnaldum, kan Keita bli foretrukket inn i startelleveren. I tillegg er veteranen James Milner en joker å sette inn fra benken i kamper der det trengs muskler og rutine. Alex Oxlade-Chamberlain er skadeplaget, men god på sitt beste. Den tidligere Arsenal-mannen har imidlertid vært litt ujevn i prestasjonene. Lokale Curtis Jones viste fine kvaliteter da han fikk sjansen sist sesong, men kan nok ikke belage seg på noe fast plass på laget i selskap med disse midtbanespillerne.

I angrep er det Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané som er den vante, men giftige trioen. De tre på topp har de siste sesongene vært garantister for fart, kreativitet og scoringer, og selv om de tidvis har hatt sine formdupper, er det ingen grunn til å tro at de ikke blir farlige også denne sesongen. I tillegg har Takumi Minamino vist at han bare blir mer og mer vant til måten Liverpool spiller på og japaneren bør kunne bli en joker med mer spilletid allerede denne sesongen. Minamino figuerer i en litt annerledes rolle enn Salah og Mané når han er en del av fronttrioen og kan slik sett bidra til en litt annen variant av angrepsspill. Divock Origi må nok fortsatt finne seg i å være en back up-løsning, mens supertalentet Harvey Elliott nok fortsatt må ta til takke med sporadiske opptredener. Spennende er det at Liverpool trolig tar med seg Harry Wilson i ligatroppen denne sesongen, men det spørs hvor mange sjanser det blir på waliseren? Når det gjelder Rhian Brewster kobles han i skrivende stund bort fra Liverpool og er et usikkert kort. Også Xherdan Shaqiri kobles bort fra Merseyside-klubben og har vært lite delaktig for Klopps lag.

FØRSTEELLEVEREN: Dette kan trolig bli Jürgen Klopps foretrukne startoppstilling, gitt at alle spillerne er tilgjengelige. Foto: (buildlineup.com)

Vurdering

Selv om Liverpool vant tittelen overlegent forrige sesong så skal det ikke så mye til for at Klopps lag ikke blir like overlegne den kommende sesongen. Ser man på tallene, ser vi nemlig at Liverpool vant en rekke kamper med knapp margin og det er ikke sikkert laget har den samme flyten når en ny sesong sparkes i gang på balløya.

Liverpool har selvsagt mer enn nok av kvalitet i laget. De har også en kontinuitet som få av de andre i ligaen kan måle seg med og laget er samspilt og sammensveiset. Derfor tror vi at Liverpool helt sikkert vil kjempe helt der oppe, men andre klubber har tatt grep i overgangsvinduet og det er naturlig å anta at avstanden har minket.

Manchester City hadde egentlig en uvanlig svak sesong i 2019/20 og manager Josep Guardiola er nok ute etter hevn. De lyseblå har gjort noen gode grep på markedet i sommer og er nok ivrige etter å ta tittelen tilbake så fort som mulig. Samtidig har også en klubb som Chelsea styrket seg voldsomt, mens Manchester United har vist en meget positiv progresjon under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Et knippe andre klubber har også tatt gode grep og vil gjøre livet til topplagene surt.

I Liverpools tilfelle mener vi at troppen nok hadde hatt godt av en eller to klassesigneringer for å fornye laget litt, skape ny konkurranse og få inn nye erfaringer og kvaliteter i spillergruppen. Men som vi allerede har vært innom er det ikke planer om noen storkjøp hos Anfield-klubben. I skrivende stund er det kun Thiago Alcantara som sterkt kobles til klubben, uten at noe er avklart rundt en overgang.

KAN DE FORSVARE TITTELEN? Nettavisen tror Liverpool må nøye seg med en andreplass i 2020/2021-sesongen. Foto: Laurence Griffiths (AFP / NTB scanpix)

Når det er sagt er en av de største styrkene til Klopp som manager å stadig utvikle spillerne. Typer som Minamino og Keita er folk vi fortsatt ikke har sett det beste av i Liverpool-trøyen og får Liverpool-manageren ut potensialet deres denne sesongen, kan det nesten sies å være som to nye spillere. Spennende unggutter som Harvey Elliott, Curtis Jones og Neco Williams kommer ganske sikkert også til å ta nye steg og slik sett være mer spennende alternativer for førstelaget, enn forrige sesong.

Sist sesong var Liverpool forholdsvis heldige med skader og Klopps mest betrodde menn er nødt til å holde seg unna de verste skadene også denne sesongen, skal det bli en ny kamp om Premier League-tittelen. Skulle profiler som Alisson, Virgil van Dijk, Fabinho og Mohamed Salah - for å nevne noen eksempler - ryke på skader omtrent samtidig, kan det bli vanskelig å opprettholde det samme trykket i kampene. De etablerte spillerne er også nødt til å opprettholde den standarden de har hatt tidligere sesonger. Skulle noen slippe seg ned noen hakk, eller noen vise tegn til at de ikke lenger holder det samme nivået, kan det koste Liverpool dyrt.

Totalt sett er Liverpool en av de største favorittene til tittelen, men vi tror at Klopp og hans menn ikke kan regne med å få cruise inn til gullet på samme måte som sist sesong. Konkurransen blir skarpere og marginene små i kampen om poeng, og ofte vil mye handle om å vippe de jevne kampene i sin favør. For at dette skal lykkes kreves både kvalitet og flyt. Liverpool har sanket 97 og 99 poeng de to siste sesongene i Premier League, noe som ville vært nærmest sensasjonelt om det ikke hadde vært for at City har gjort noe lignende med sine 100 poeng (2018) og deretter 98 (2019). Har de røde sulten til å gjøre det igjen? Vi er usikre og tipper dem på andreplass.

Plusser:

+ Har et etablert lag spekket med stjerner som kjenner hverandre godt, har vunnet titler sammen og som har bevist at de kan dominere de fleste motstandere.

+ Har en manager i Jürgen Klopp som får det beste ut av de han har til rådighet og som har løftet Liverpool opp til den ypperste verdensklasse under sin tid der.

Minuser:

- Har ikke fornyet laget spesielt mye siden sommeren 2018 og motstanderne begynner etter hvert å vite godt hva som venter dem og hvordan det skal stoppes.

- Kunne trengt et par nye klassespillere inn i troppen for å bidra med nye kvaliteter og erfaringer. Spesielt på midtbanen har det tidvis manglet en kreativ kraft, og offensivt kan det bli litt tynt om en av de tre faste er ute med langtidsskade.