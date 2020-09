Tabelltips Premier League 2020/21: Manchester United

Nærmer det seg et tronskifte på keeperplass i Manchester United?

TABELLTIPSET:

4.-PLASS: MANCHESTER UNITED

Spørsmålene er fortsatt mange til tross for at Ole Gunnar Solskjær maktet å lede Manchester United til en plass blant topp fire forrige sesong.

Mye av æren skal Bruno Fernandes ha. Portugiseren kom fra Sporting Lisboa i januar, og tok på mange måter rollen som kaptein på en United-skute som virkelig fikk vind i seilene etter jul.

En svært sterk sluttspurt sørget for at Solskjær og hans lag kom inn blant de fire beste, og i så måte sikret en Champions League-plass.

Det er imidlertid fortsatt mange som har satt spørsmålstegn ved flere posisjoner i Solskjærs lag. TV 2-kommentator Øyvind Alsaker er klar på at han forventer det vil skje noe på overgangsmarkedet før vinduet stenger 5. oktober.

- Jeg tror det skjer noe. Det vil jo være ille for Solskjær selv om det er spesielle omstendigheter, sier TV 2-veteranen til Nettavisen og sikter til koronapandemien som har truffet storklubbenes økonomi hardt.



NB! Etter at Nettavisen snakket med Alsaker, er midtbanespilleren Donny van de Beek blitt klar for klubben.

FØLGER MED: Øyvind Alsaker har kommentert Premier League i en årrekke. Foto: Eivind Senneset / Tv 2 (TV 2)

Alsaker om keeperplassen: - En enorm avgjørelse



Han er klar på at det er en forutsetning for managere å få hente egne spillere til klubben, slik blant annet Solskjærs forgjenger José Mourinho gjorde.

- Nå har han hatt ett sommervindu hvor han hentet bra, og et januarvindu hvor han hentet Bruno Fernandes, så han bør ha høy tillit hos ledelsen når det kommer til signeringer, for der har han truffet godt, sier Alsaker.

Sagaen rundt Jadon Sancho har vart i flere måneder, til tross for at det har stilnet noe etter at Borussia Dortmund uttalte at den engelske juvelen blir værende i klubben.

Alsaker påpeker likevel at overgangene til både Fernandes og Harry Maguire dro ut i tid i sin tid, men er samtidig klar på at Chelsea, som endte á poeng med United forrige sesong, bør ses på som en langt farligere konkurrent kommende sesong.

London-klubben har virkelig vært på jobb i sommer, og både Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Malanga Sarr og Thiago Silva har kommet inn portene på Stamford Bridge de siste ukene.

Alsaker er klar på at Uniteds stall kan bli sterkere, og spør seg om en mann som midtstopper Victor Lindelöf er god nok til å ha en sentral plass i laget. Han mener klubben kunne trengt både en midtstopper, en venstreback og en offensiv spiller, og understreker at Solskjær har en stor avgjørelse å ta bakerst på banen.

For mens David de Gea hadde en svak fjorårssesong, imponerte Dean Henderson stort på utlån i Sheffield United.

23-åringen signerte nylig ny kontrakt med United, og er nå tilbake i Manchester for å gi de Gea kamp om førstekeeperplassen.

- Det er en enorm avgjørelse, understreker Alsaker, og påpeker at de Gea signerte ny kontrakt så sent som for et år siden, og med det ble en av klubbens best betalte spillere.

Uniteds utlånskeeper Dean Henderson fikk fullføre sesongen i Sheffield. Foto: Mike Egerton/PA via AP/NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Både spanjolens fremtid og prestasjoner på Old Trafford har imidlertid blitt heftig diskutert og spekulert i etter flere svake prestasjoner forrige sesong, men Alsaker tror Solskjær gir 29-åringen en siste sjanse til å vise hva han er god for.

- Jeg vil tippe han utfordrer de Gea, så får han løfte seg denne sesongen eller så er det ut til våren. Å hive han ut nå og erstatte ham med Dean Henderson, som har én god sesong i Premier League, synes jeg er veldig hasardiøst. Men det er klart, er du manager i Manchester United må du ta tøffe avgjørelser, og dette er en tøff avgjørelse, forteller han.

VARIERENDE: David de Gea hadde en ujevn fjorårssesong. Foto: Andrew Yates (Pa Photos)

Solskjær sto på sitt prosjekt



Tøffe avgjørelser og kritikk måtte imidlertid Solskjær stå i også forrige sesong.

Etter 0-2-tapet mot Burnley 22. januar begynte det for alvor å brenne under føttene til 47-åringen, på et tidspunkt da Manchester United virket å være sjanseløse på å hente inn fjerdeplasserte Leicester.

Burnley-nedturen ble avløst av ett poeng mot Wolverhampton, men deretter så ikke Solskjær seg tilbake.

Ni seire og fem uavgjort ble fasiten på de 14 siste ligakampene, og sørget for at de rødkledde sikret Champions League-plass på bekostning av nettopp Leicester i serieavslutningen.

På sidelinjen kunne Solskjær juble, etter å ha stolt på flere unge spillere og sitt eget prosjekt i Manchester United selv da det stormet som verst.

Det imponerer Alsaker.

- Han har stått støtt på sin kurs selv om det var veldig, veldig dårlig, innleder han.

Han påpeker at den tidligere Molde-treneren har kvittet seg med spillere han ikke trodde ville bidra i garderoben for å skape en sammensveiset spillergruppe.

- Og der skal det være unge, lokale spillere som en del av helheten. Det har han gjennomført og det tror jeg har reddet ham når det har brent under føttene hans, sier han.

Det var imidlertid langt opp for Solskjær til det som var Englands to soleklart beste lag forrige sesong.

Mens Liverpool stoppet på 99 poeng, fulgte Manchester City på 81 poeng. Deretter fulgte United - hele 33 poeng bak rivalene fra Merseyside.

Et ligagull allerede neste sesong er for mye å forlange for United-fansen, tror Alsaker.

- Jeg tror de sammen med Chelsea er nærmest å utfordre de to topplagene, men det er over 30 poeng så det er ingen som kan regne med at de skal klare det allerede neste sesong.

Manager: Ole Gunnar Solskjær

Du skal ha oppholdt deg i en fryseboks de siste to årene om ikke du har fått med deg at nordmannen leder Manchester United.

Den tidligere Molde- og Cardiff-manageren tok over klubben på midlertidig basis i 2018 da José Mourinho fikk sparken, og tre måneder senere ble han presentert som Old Trafford-klubbens permanente sjef.

47-åringen har en seiersprosent på 52,6 prosent etter at han tok over rundt juletider for to år siden, og etter en svak rekke før nyttår 2020, fikk han virkelig sving på de rødkledde.

Ansettelsen kom imidlertid som en overraskelse på mange i 2018. Solskjær kom til Molde i 2015 etter et mislykket opphold som manager i Cardiff, men ble likevel hentet tilbake til klubben han var reservelagstrener for fra 2008 til 2010.

Han har stablet sitt lag på beina i en forholdsvis tydelig 4-2-3-1-formasjon, hvor Paul Pogba har blitt trukket ned i en dypere rolle etter at Bruno Fernandes ble hentet til klubben.

FIKK JOBBEN: Solskjær gjorde seg fortjente til den permanente managerjobben i Manchester United etter først å ha tatt den på midlertidig basis. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

Slik gikk det i 2019/20

Det så mørkt ut for Solskjær da 2019 var i ferd med å bli 2020. Laget var 14 poeng bak Leicester på fjerdeplass, men en enorm sluttspurt og gnistrende sesongavslutning gjorde at Solskjær møtte Brendan Rodgers til en ren finale om fjerdeplassen i serieavslutningen.

Scoringer fra Fernandes og Jesse Lingard sørget for at de rødkledde kan forberede seg på Champions League kommende sesong.

Nettavisen tippet laget på fjerdeplass før sesongen, men seieren mot Leicester gjorde at Solskjærs menn snek seg foran også Chelsea på tabellen, og endte på tredjeplass i Premier League.

I Europa League ble det stopp i semifinalen etter tap mot Sevilla.

UT: Manchester United røk av Europa League etter 1-2-tap mot Sevilla i semifinalen forrige sesong. Foto: Martin Meissner (AP)

Overganger inn/ut



INN:

Odion Ighalo (Shanghai Shenhua)

Donny van de Beek (Ajax)

UT:



Cameron Borthwick-Jackson (frigitt)

Dion McGee (frigitt)

Angel Gomes (frigitt)

Ethan Hamilton (frigitt)

Michael O'Hara (frigitt)

Largie Ramazani (frigitt)

George Tanner (frigitt)

Alexis Sanchez (Inter Milan)

Tahith Chong (Werder Bremen)

Aliou Traore (Stade Malherbe Caen)

Joel Pereira (Huddersfield, lån)

Fantasy-tips

Bruno Fernandes ble et «must» på mange Fantasy-lag forrige sesong da han produserte målpoeng på løpende bånd.

Portugiserens pris er i så måte naturligvis skrudd opp denne sesongen, og kan nå fås for 10,5.

Tre millioner billigere er imidlertid vår utvalgte - nemlig Mason Greenwood.

Unggutten fikk mye tillit av Solskjær forrige sesong, og noterte seg til slutt for 10 mål i ligaen. Før denne sesongen har han byttet trøyenummer fra 26 til 11, og han er også forespeilet en plass ute til høyre.

Løp og kjøp, Greenwood elsker målpoeng!

Stortalentet - Mason Greenwood (18)

Greenwood fikk på mange måter sitt gjennombrudd forrige sesong, og fikk vist noe av hva som bor i ham.

Den 18 år gamle spissen kan på mange måter minne litt om Ole Gunnar Solskjær som spiller, med sin dødelige effektiv skuddfot inne i motstanderens sekstenmeter.

Unggutten var involvert i totalt 31 kamper forrige sesong, men startet kun 12 av dem. Likevel endte han på tosifret antall mål og stoppet på 10 nettkjenninger.

Spissen har tatt store steg det siste året, og er forespeilet en mer sentral rolle kommende sesong.

Engelskmannen, som nylig ble sendt hjem fra Englands landslagstropp som følge av å ha brutt retningslinjene for Covid-19, har også byttet trøyenummer og vil spille med nummer 11 på ryggen sesongen som kommer.

UNGGUTT: Mange har store forventninger til Mason Greenwood kommende sesong. Foto: Mike Hewitt (AP)

Kjendissupporter



Listen over kjente Manchester United-supportere er lang.

Justin Timberlake og Megan Fox er blabt celebre personlighter som har utrykt sympati for Old Trafford-klubben, i tillegg til smørsangeren Enrique Iglesias.

45-åringen, som for øvrig er gift med den tidligere russiske tennisstjernen Anna Kournikova, er sett på som kongen av latinsk pop. Han har flere ganger holdt konserter i Manchester, og er tidliger også avbildet med Manchester United-drakt.

Avbildet i United-drakt er også Usain Bolt. Tidenes raskeste mann på 100-meter har tidligere ikke lagt skjul på sin begeistring for de rødkledde, og spilte blant annen en showkamp på Old Trafford i 2018.

Han uttalte i den forbindelse at det var en drøm som gikk i oppfyllelse da han kunne løpe ut av tunnelen på Old Trafford.

Jamaicaneren har tidligere uttalt at det var den nederlandske spissen Ruud van Nistelrooy som gjorde at han ble United-supporter.

- Det er på grunn av ham jeg begynte å se på Manchester United. Jeg har aldri sett meg tilbake og har sett den ene klassespilleren etter en andre som har kommet til United og gjort en god jobb, har sprinteren uttalt til Manchester Evening News.

LIGHTNING: Usain Bolt poserte med en Manchester United-drakt etter å ha satt verdensrekord på 100 meter. Foto: Jon Super (AP)

Forventet startoppstilling



Keeperplassen er et halvveis åpent spørsmål for Solskjær før sesongen. Det er imidlertid ventet at han gir David de Gea fornyet tillit som førstekeeper, men ikke langt bak lurer nå Dean Henderson - klar til å gripe muligheten så fort han får den.

Aron Wan-Bissaka har gjort høyrebackplassen til sin, mens det er stor kamp om motsatt backplass mellom Brandon Williams og Luke Shaw. Mellom de to backene er kaptein Harry Maguire klink på laget, og det er grunn til å tro at han blir akkompagnert av svenske Victor Lindelöf.

Nysigneringen Donny van de Beek er ventet å ta én av to dype rollene på midtbanen, og vil i så fall skyve Nemenja Matic eller Scott McTominay ut av laget.

Bruno Fernandes har gjort tierrollen til sin etter inntreden i januar, og vil sannsynligvis bli flankert av Marcus Rashford og Mason Greenwood på hver sin side.

På topp imponerte Anthony Martial forrige sesong, og franskmannen er ventet å få mye spilletid i sin favorittposisjon også denne sesongen - spesielt om Solskjær ikke henter inn forsterkninger på spissplass.

Vurdering



Mye vil handle om progresjon og en plass blant topp fire for Manchester United også neste sesong.

Det vil være oppsiktsvekkende om Solskjær makter å tukte Manchester City og Liverpool allerede neste sesong, men det blir interessant å se styrkeforholdet mellom Solskjærs klubb og Chelsea.

Det skilte kun målforskjell mellom de to lagene forrige sesong, men siden den gang har London-klubben vært på storhandling og hentet inn både Thiago Silva, Ben Chilwell, Malanga Sarr, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Timo Werner til klubben.

All den tid det virker som Jadon Sancho blir værende i Borussia Dortmund, er det også ventet at Mason Greenwood vil få mye ansvar kommende sesong.

Samtidig vil van de Beek tilføre både allsidighet og ytterligere konkurransene om plassene for Solskjærs lag i det som vil bli en ny lang sesong med mange kamper.

Plusser:

- Har et ungt lag fullt av både kvalitet og pågangsmot, med spillere som tidvis imponerte stort forrige sesong.

- Bruno Fernandes. Portugiseren storspilte etter overgangen fra Sporting i januar, og blir svært sentral fra sin tierrolle kommende sesong.

Minuser:

- David de Gea var tidvis svak forrige sesong. Hvor lenge tør Solskjær å stå med spanjolen om formen ikke bedrer seg kommende sesong?

- Det stilles spørsmål ved om laget er godt nok dekket på midtstopperplass, og om Victor Lindelöf er god nok til å danne stopperpar med Harry Maguire.