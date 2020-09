Tabelltips Premier League 2020/21: Tottenham

Konflikten mellom Åge Hareide og Pierre-Emile Højbjerg skapte store overskrifter i Danmark, men Rosenborg-treneren mener mye har skjedd med Tottenhams nye spiller siden den gang.

TABELLTIPSET:

5. PLASS - Tottenham Hotspur

Hareide er full av lovord når Nettavisen ber ham om å beskrive Tottenhams nye midtbanespiller som denne sommeren ble kjøpt fra Southampton.

Like begeistret var imidlertid ikke Hareide som dansk landslagssjef under kvalifiseringen til VM i 2018. Højbjerg var på den tiden sett på som et av de store talentene i dansk fotball, men ble vraket av Hareide som følge av en uoverensstemmelse i forbindelse med Danmarks kamp mot Montenegro høsten 2016. Konflikten skapte store overskrifter i danske aviser.

Det tok lang tid før Højbjerg var inne i varmen igjen under Hareides ledelse og midtbanespilleren gikk blant annet glipp av VM.

Til Nettavisen forklarer Hareide at det var vanskelig å ta Højbjerg inn i troppen igjen ettersom hans erstattere presterte svært godt.

Etter VM var imidlertid Højbjerg tilbake i varmen og Hareide mener dansken endret seg til det bedre i løpet av perioden han var ute.

- Han ble mer enn lagspiller og det var viktig for meg, sier Hareide til Nettavisen.

- Var han ikke det i starten?

- Han tenkte kanskje litt mye individuelt til å begynne med, han var opptatt av seg selv, men han er en veldig god lagspiller nå. Jeg tror spillere ofte endrer seg mye med erfaring og alder. Da skjønner man at laget er det viktigste for å bli god selv, og ikke motsatt, forklarer Rosenborg-treneren.

Les også: Vi følger overgangsvinduet direkte

RBK-TRENER: Åge Hareide opplevde suksess som dansk landslagssjef. Nå prøver han på nytt lykken i Rosenborg. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Hareide: - Han har en veldig sterk mentalitet



Hareide tror Højbjerg nå kan få en nøkkelrolle hos Tottenham som har manglet en ordentlig midtbanegeneral de siste sesongene.

- Jeg regner med at Mourinho har tenkt til å bruke han når han har investert i ham. Han er en robust spiller. Han er god med ball. Han har vært veldig god i Southampton og var kaptein på laget der – det sier sitt. Han har etter hvert begynt å få en del internasjonal erfaring, sier Hareide.

Højbjerg dro allerede til Bayern München som 17-åring og ble den gangen klubbens yngste spiller gjennom tidene som spilte i Bundesliga. Han maktet imidlertid aldri å spille seg til noen fast plass og endte senere på utlån til både Augsburg og Schalke 04.

Senere gikk turen videre til Southampton og Premier League hvor dansken etter hvert ble tildelt kapteinsbindet.

- Han er en erfaren spiller som er god på mye – både duellspill, pasningsspill og teknikk. Han er en veldig habil spiller, sier Hareide.

- Hvordan er han som type?

- Han tar for seg. Han er flink og så tror jeg at han lærer hele tiden. Pierre-Emile var veldig ung da han begynte i Bundesliga, men han har lært hele veien og var veldig sentral i Southampton sitt lag. Han er nok en kommende ledertype, men er fortsatt en relativt ung mann.

- Han har veldig sterk mentalitet. Han har en veldig sterk mentalitet på alle mulige måter, sier Hareide.

Og kanskje blir den sterke mentaliteten nøkkelen for Tottenham når de skal prøve å slå tilbake etter en skuffende fjorårssesong.

Les også: De var fotballens gullgutter i 2009. Slik gikk det med dem(+)

NY KLUBB: Pierre-Emile Højbjerg i aksjon for sin nye klubb Tottenham under sesongoppkjøringen. Foto: John Walton (Pa Photos)

Manager: Jose Mourinho

Det var ikke hvilken som helst manager Tottenham ansatte for å erstatte den populære Mauricio Pochettino. Det er mange meninger om Jose Mourinho, men absolutt ingen kan ta fra ham hans særdeles imponerende merittliste. Portugiseren ble aldri noen stor fotballspiller, men fikk sitt internasjonale gjennombrudd som manager da han ledet Porto til seier i UEFA-cupen i 2003. Året etter kunne han løfte Champions League-trofeet med samme klubb.

Hans bragder med Porto gjorde Mourinho svært ettertraktet på markedet og sommeren 2004 maktet den styrtrike Chelsea-eieren Roman Abramovitsj å lokke til seg portugiseren til London. På sine tre første sesonger på Stamford Bridge ledet Mourinho klubben til to ligagull, seier i FA-cupen og to seiere i ligacupen. Etter en skuffende start på 07/08-sesongen forlot imidlertid Mourinho Chelsea og signerte sommeren 2008 i stedet for Inter. Der han opplevde han igjen stor suksess med blant annet to ligamesterskap og ikke minst seier i Champions League.

Det var kanskje derfor ingen overraskelse at Real Madrid kom på banen og hentet Mourinho til den spanske hovedstaden i mai 2010. Også for «Los Blancos» ble det jubel da portugiseren ledet laget til både cup- og seriegull. Etter en turbulent 2012/13-sesong var imidlertid Mourinho ferdig i klubben og kort tid senere tilbake i Chelsea. Der ledet han London-klubben til nok et ligatrofé, men måtte på nytt forlate klubben etter en trøblete start på den tredje sesongen.

Det skremte ikke United-ledelsen fra å signere Mourinho i mai 2016. Men til tross for både seier i Europa League, ligacupen og FA-cupen ble portugiseren aldri helt den manageren United-fansen hadde håpet på. Det hele endte med at Mourinho fikk sparken i Manchester United i desember 2018 etter en skuffende start på sesongen.

Les også: Her er 15 sportsfilmer du bør se (+)

RETT MANN? Det er mange som lurer på om Jose Mourinho er mannen som kan sikre Tottenham et etterlengtet trofe. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

Prestasjonene i United har fått mange til å spørre om man har sett det beste av Mourinho, men Tottenham-styreformann Daniel Levy håper på ingen måte det ettersom han valgte å ansette portugiseren som den nye hovedtreneren i Spurs i november i fjor.

Så gjenstår det å se om han makter å overbevise Tottenham-fansen. Fortsatt er det ikke alle som er like overbevist over portugiseren. Spurs har som regel blitt forbundet med underholdende angrepsfotball, men spillestilen til Mourinho har av flere blir karakterisert som utdatert og kjedelig. Tottenham viste riktignok glimtvis forrige sesong at de også kan underholde med Mourinho på sidelinjen.

Les også: Sex-skandalene som rystet Premier League (+)

Slik gikk det i 2019/20

Forventningene var store til Tottenham etter at de kom seg til Champions League-finalen i 2018/19-sesongen og i tillegg signerte to av klubbens dyreste spillere gjennom tidene i Tanguy Ndombele og Giovani Lo Celso før forrige sesong.

Nettavisen tippet at laget ville havne på en 3.plass.

Det skjedde ikke.

Etter en grusom start på sesongen under Mauricio Pochettino, løftet laget seg umiddelbart under Mourinhos ledelse, men skader på sentrale spillere skapte store problemer på nyåret. Flere av stjernene var tilbake etter koronapausen, men de maktet likevel ikke å kvalifisere seg til Champions League. Laget endte til slutt på 6. plass.

Den vanskelige sesongen vises i disse dager gjennom Amazons dokumentarserie «All or Nothing».

Overganger

Inn: Pierre-Emile Højbjerg (Southampton), Joe Hart (Burnley) og Matt Doherty (Wolverhampton)

Ut: Jan Vertonghen (Benfica), Michel Vorm, Tariq Hinds, Rayan Clarke, Jonathan Dinzeyi, Phoenix Patterson, Maxwell Statham, Maximus Tainio, Troy Parrott (Millwall - lån), TJ Eyoma (Lincoln City - lån), Kyle Walker-Peters (Southampton), Armando Shashoua (Atletico Baleares), Luke Amos (QPR), Oliver Skipp (Norwich - lån).

Fantasy-tips

Matt Doherty var en av de forsvarsspillerne som dro inn mest poeng i Premier League Fantasy forrige sesong fra sin høyrebackposisjon hos Wolverhampton. Nå har han blitt hentet til Spurs, men det er ingen grunn til at iren ikke skal kunne sanke mange poeng også denne sesongen. I Tottenham vil han ta over rollen til Serge Aurier som offensiv høyreback og Mourinho viste med sin taktikk forrige sesong at høyrebacken vil være et viktig angrepsvåpen for Spurs. Doherty vil få muligheten til å servere blant andre Harry Kane med baller inn i boksen og det kan fort resultere i en rekke målgivende pasninger for irens del i løpet av sesongen - da glemmer nok også Tottenham-fansen raskt at Doherty har vært Arsenal-supporter (se video under). Doherty er tilgjengelig for 6.0 millioner pund.

Stortalentet

I motsetning til Mauricio Pochettino har Mourinho vært langt mer ivrig etter å sende Tottenhams unge talenter ut på lån. Oliver Skipp og Troy Parrott er eksempler på dette. 21 år gamle Japhet Tanganga har imidlertid blitt værende i klubben og vil nok få sine muligheter for Spurs. Den unge midtstopperen tok nemlig vare på muligheten da Tottenham slet med skader forrige sesong. Fortsetter Tanganga utviklingen er det liten tvil om at Spurs igjen har sikret seg en egenutviklet stopperstjerne.

TALENT: Japhet Tanganga blir sett på som en svært lovende forsvarsspiller. Foto: Paul Terry (Pa Photos)

Kjendissupporter

Hans Majestet Kong Harald.

Det spørs om Arsenal-supporter Kong Olav var særlig fornøyd, men kong Harald skal ha blitt solgt da han fikk se Tottenham i aksjon på 60-tallet. Med spillere som Bobby Smith, Dave Mackay, Danny Blanchflower og Cliff Jones ledet manager Bill Nicholson tok Tottenham «the double» i 1960/61-sesongen. Til VG bekreftet kong Harald i 2005 at hans favorittlag i England var Tottenham Hotspur.

– Jada. Jeg var her og studerte i begynnelsen av 60-årene. Da var det et fotballag som i dag ligger på annenplass som var suverent best. Det laget støtter jeg, sa kong Harald den gangen.

Forventet 11'er

Det er foreløpig noe usikkert hvordan startelleveren til Tottenham vil se ut. Klubben er neppe ferdig på overgangsmarkedet som ikke stenger før 5. oktober. I tillegg har enkelte spillere stått over kamper i sesongoppkjøringen uten at klubben har kommet med noen forklaring på dette.

I mål er imidlertid Hugo Lloris fortsatt det klare førstevalget. Samtidig er det ventet at Mourinho vil satse på Ben Davies og nyinnkjøpte Matt Doherty på backplassene. I midtforsvaret kan man regne med litt mer rotasjon. Eric Dier har vist seg å være en favoritt hos Mourinho, men engelskmannen får hard konkurranse fra både Toby Alderweireld og Davinson Sanchez. I tillegg vil nok også Tanganga bli å se i forsvaret i enkelte kamper.

På midtbanen er Pierre-Emile Højbjerg hentet for å skape mer balanse, mens Harry Winks og Moussa Sissoko trolig kniver om den andre sentrale midtbaneposisjonen. På kantene har Mourinho også flere å velge i. Heung-min Son virker å være et klart førstevalg på venstresiden, mens Steven Bergwijn trolig blir å se på den andre vingen etter å ha levert gode prestasjoner siden overgangen fra nederlandsk fotball. Likevel er det stor sjanse for at Mourinho vil rotere litt i disse posisjonene med også Erik Lamela og Lucas Moura tilgjengelig.

Like bak spissen er det naturlig å tro at Mourinho vil finne plass til Giovani Lo Celso eller Dele Alli. Sistnevnte viste glimtvis gamle takter under Mourinho forrige sesong og det hevdes at engelskmannen har tatt grep inn mot kommende sesong for å komme seg tilbake i godt gammelt slag. Samtidig viste Lo Celso at han kan bli en nøkkelspiller for Tottenham med flere gode prestasjoner i sesongen som var. Argentineren slet imidlertid med en liten slitasje mot slutten av forrige sesong og det er usikkert hvorfor han ikke har vært å se i de siste treningskampene til Spurs.

På topp er det utvilsomt Harry Kane som vil bli å se hos Tottenham. Klubben jobber angivelig med å finne en spiss på overgangsmarkedet, men det er liten tvil om at Kane uansett vil fortsette å være lagets førstevalg.

MULIG STARTELLEVER: Slik kan Tottenhams startellever se ut kommende sesong. Foto: (buildlineup.com)

Vurdering

Tottenham opplevde noen fantastiske sesonger under Mauricio Pochettino, men en dalende formkurve kostet til slutt argentineren jobben. Spørsmålet er om Jose Mourinho klarer å gi laget et nødvendig løft. Vi så tendenser til dette forrige sesong, men på grunn av skader på nøkkelspillere fikk vi egentlig aldri se hva portugiseren kunne få ut av dette laget. I stedet så det svært kritisk ut før Spurs ble reddet av koronapausen.

Mourinho og Spurs har nå tatt grep for å ikke havne i en lik situasjon. På overgangsmarkedet har de fokusert på å få mer balanse inn i troppen slik at laget ikke skal være like skadelidende dersom spillere ryker ut med skader og suspensjoner.

Koronakrisen har imidlertid rammet Tottenham hardt. Klubben hadde i utgangspunktet skaffet seg en enorm inntektskilde i det nye stadionanlegget, men pandemien har ført til at klubben har gått glipp av millioninntekter fra nå avlyste konserter, boksestevner, fotballkamper, rugbykamper osv. Mourinho har trolig dermed ikke tilgjengelig de midlene han helt sikkert kunne tenke seg på overgangsmarkedet. Tottenham prøver i stedet å handle smart, men er det godt nok når man ser på hva lagene på samme nivå henter?

Håpet for Tottenham må være at flere av spillerne som allerede er på plass utvikler seg under Mourinhos ledelse.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

Med Lloris i mål og Kane på topp har Spurs to verdensklassespillere. Heung-min Son og Giovani Lo Celso har også tidvis vist seg å være ustoppelig for enkelte forsvarsrekker, men i likhet med mange av sine lagkamerater varierer prestasjonene litt for mye. Dette har vært et generelt problem for Spurs de siste sesongene.

Samtidig har også savnet av Mousa Dembele vært synlig. Belgieren var både pasningssikker og svært dyktig til å holde på ballen, noe som ga Spurs en nødvendig ro og trygghet på midten. Spurs har imidlertid alltid klart å finne en ordentlig erstatter for Dembele som dro videre til kinesisk fotball i januar 2019. Rekordkjøpet Tanguy Ndombele har på ingen måte vært noen åpenbaring. Håpet for Tottenham er nå at danske Højbjerg kan bli en nøkkel på midten og det virker som en fornuftig signering av Spurs. Tiden vil imidlertid vise om han holder det nivået Spurs er avhengig av.

Det gjelder også for Tottenhams forsvarsrekke. Spurs-forsvaret var tryggheten selv i flere sesonger med Jan Vertonghen og Toby Alderweireld som midtstoppere, men Vertonghen har forlatt klubben og Alderweireld virker ikke like stødig som tidligere. Eric Dier blir nå satset på som midtstopper og engelskmannen viste lovende takter forrige sesong. Samtidig varierte han i prestasjonene sammen med Alderweireld og Sanchez, noe Spurs ikke har råd til hvis de skal kjempe om en topp fire-plassering.

Tottenham har forsøkt å ta grep inn mot kommende sesong og Mourinho har tidligere hatt til vane å ha suksess i sin andre sesong for en ny arbeidsgiver, men vi er usikre på om det er godt nok for at de skal ende opp blant topp fire. Gapet opp til Liverpool og Manchester City er fortsatt stort og samtidig har et lag som Chelsea investert mye i nye spillere denne sommeren. I tillegg har Manchester United et ungt lag i positiv utvikling som ventes å ta nye steg. Derfor tror vi Spurs akkurat havner utenfor topp fire denne sesongen, men de kan så absolutt kunne kjempe om en slik plassering.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

Pluss

Laget har én av verdens beste spisser i Harry Kane.

Ledes av en revansjelysten Jose Mourinho som har til vane å prestere godt i sin andre sesong på sidelinjen.

Minus

Mangler (foreløpig) en klar reserve for skadeutsatte Harry Kane

Noe usikkerhet knyttet til forsvaret

Virker å miste mye kreativitet når nøkkelspillere er ute

Vi tror Tottenham havner på en 5. plass.