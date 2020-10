Takket nei til trenerjobb i Premier League. Nå kan han rykke opp med Bryne

Jan Halvor Halvorsen (57) har rykket opp fem ganger med tre forskjellige klubber. Lørdag tar han Bryne et langt skritt nærmere OBOS-ligaen.

Halvorsen tok over Bryne i oktober for ganske nøyaktig to år siden. Det var hans niende klubb. Han har trent klubber i Norge, Sverige og USA.

På CV-en kunne han faktisk også hatt en Premier League-klubb.



- Det er kanskje ikke så mange som vet, men jeg var i intervju, før jeg tok jobben i New York Red Bulls, om asssitentmanagerjobben i West Ham. Jeg var i møte med Avram Grant om den jobben, men jeg er ikke den som prater så mye om sånne ting, sa Jan Halvor Halvorsen i podkasten Toppfotball.

Trykk her for å se Vard Haugesund - Bryne direke fra lørdag kl. 14.00

- Jeg var i London i møte med Avarm, som jeg nå kjenner ganske godt, men da ble det slik at så hoppet jeg på jobben i New York. Det er jeg egentlig litt glad for. Avram måtte jo slutte ganske tidlig der, sa han.

PostNord-ligaen, avdeling 2. Jan Halvor Halvorsen har 23 år bak seg trener i forskjellige klubber. På disse årene har han opplevd fem opprykk og like mange nedrykk.

I høst tror vi 57-åringen opplever sitt sjette opprykk i trenerkarrieren. Da tar han Bryne tilbake til OBOS-ligaen.

Oppturer og nedturer

Halvorsen startet trenerkarrieren i Byåsen. Han tok over et 1. divisjonslag som lå på bunn etter tre kamper og hadde skrekkelige 0-15 i målforskjell. Klatringen startet umiddelbart, og laget overlevde slankingen av 1. divisjon før Halvorsen stabiliserte laget på nest høyeste nivå. I den tredje, og siste sesongen sin i Trondheim-klubben var han kun fattig poeng bak plassen som ga opprykkskvalik.

Halvorsen var trener for Start i perioden 1999-2002, og opplevde både to opprykk og nedrykk med klubben før partene gikk hver til sitt.

Etter Start trente han Sogndal, hvor han ledet generasjonen med spillere som Tommy Øren, Rune Bolseth, Anders Stadheim og Terje Skjeldestad inn på øverste halvdel i eliteserien, før motgangen meldte seg også der. I 2004 rykket han ned med Sogndal.

Etter nedrykket med vestlandsklubben takket han ja til svenske GIF Sundsvall i 2005. Der opplevde han sitt andre nedrykk på like mange sesonger.

Jan Halvor Halvorsen tok Gimt opp i Eliteserien. Det er den siste klubben han har rykket opp med. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB)

Trener for Thierry Henry

Etter nedturen i Sverige dro han hjem til Telemark og tok over hardtsatsende Notodden i 2. divisjon, hvor Tinfors-arving Kjetil Holta hadde spyttet inn flere millioner i klubben. Jan Halvor Halvorsen ledet klubben til opprykk i sin første sesong, og holdt klubben på nest øverste nivå i norsk fotball i tre sesonger. I 2009 var det slutt. Da opplevde Halvorsen sitt femte nedrykk da Notodden gikk ned i 2. divisjon igjen.

For Bamble-karen gikk veien videre til New York Red Bulls, hvor han var assistent for Hans Bäcke. I New York var han blant annet trener for den tidligere Premier League-stjernen Thierry Henry.

- Det var veldig fasinerende, sa han til podkasten Toppfotball.

Etter to år i USA ble han presentert som ny hovedtrener for Bodø/Glimt. I sin første sesong i Bodø/Glimt rykket han opp til Eliteserien uten å tape en eneste seriekamp.

Etter stor suksess i Bodø, skulle han få nytt liv i fotballstorheten Fredrikstad, men etter bare ni måneder var han ferdig i plankebyen.

Bryne vil ha revansj i Haugesund

Nå har Jan Halvor Halvorsen suksess med Bryne. Lørdagens kamp mot Vard er en såkalt sekspoengskamp. Jærbuene vil med tre poeng mot Vard ta et langt skritt mot OBOS-ligaen Da er de ni poeng foran haugesunderne med kun tre kamper igjen.

Bryne står som ubeseiret i 2. divisjon siden 30. august, da de tapte 1-3 for lørdagens motstander, Vard Haugesund. Da ble Brynes toppscorer Joacim Holtan utvist i en dramatisk kamp, og Vard klatret til topps på tabellen.

Nå har Vard kollapset fullstendig. De har tapt tre av de fem siste kampene. Vi tror Bryne har gode muligheter til å ta tre poeng nord for Boknafjorden lørdag.

Etter fire sesonger i 2. divisjon er vi overbevist om at Jan Halvor Halvorsen tar Bryne opp igjen i OBOS-ligaen.

