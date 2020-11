Taper Liverpool i kveld, tangerer Klopp denne Sir Alex Ferguson-rekorden

Jürgen Klopp har aldri vunnet en Champions League-kamp i Italia. Vi tror ikke han tirsdagens kamp heller.

Jürgen Klopp har tapt alle sine fem Champions League-kamper i Italia. CV-en til Liverpool-manageren viser tre tap mot Napoli, ett tap mot Juventus og ett tap mot Roma. Kun Sir Alex Ferguson har tapt flere bortekamper i Champions League i Italia enn Klopp. Den legendariske Manchester United-manageren endte på seks tap i støvel-landet før han pensjonerte seg.

Atalanta - Liverpool 3,25 - 4,00 - 1,92 U (spillestopp kl. 20.55)

Champions League, gruppe D. Etter helgens 2-1-seier mot West Ham klatret Liverpool til topps på Premier League-tabellen.

Jürgen Klopps menn snudde 0-1 til 2-1-seier etter scoringer av Mohamed Salah og innbytter Diogo Jota. Liverpool tangerer dermed klubbrekorden med 63 hjemmekamper i ligaen uten tap. Den gamle rekorden stammet fra den gangen Bob Paisley var manager, og ble satt i perioden fra februar 1978 til januar 1981.

Men ikke all statistikken rundt Liverpool er like lystig lesning. Laget har 15 baklengs til nå. Liverpool har ikke hatt så mange mål imot seg etter syv ligakamper siden 1964-1965-sesongen. De har også tapt alle tre kampene i Italia med Klopp som manager.

Før tirsdag bortekamp mot italienske Atalanta i Bergamo, står Jürgen Klopps lag med full pott i Champions League, og i motsetning til i Premier League har de holdt tett i de to første kampene i Europa.

Det spørs om den statistikken holder mot Atalanta.

De to første kampene til italienerne i Champions League har innholdt åtte mål, og det er scoret 30 mål i de seks første kampene til Bergamo-klubben i Serie A.

Midtstoppertalent kan få startplass

Liverpool må iallfall gjøre én endring på laget som startet mot West Ham i helgen. Midtstopper Nathaniel Phillips, som imponerte i sin Premier League-debut lørdag, spiller ikke i Italia. Han er nemig ikke meldt inn i Liverpool sin Champions League-tropp.

Det kan bety at Rhys Williams, som vi trodde skulle spille fra start lørdag, kan få sin første kamp fra start i Champions League, men Jürgen Klopp håper nok på at det medinske støtteapparatet vi friskmeldte Joel Matip.

Rhys Williams kan starte i Liverpools midtforsvar mot Atalanta, hvis ikke Joel Matip blir spilleklar. Foto: Michael Regan (Pa Photos)

Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson er ventet å starte på backene, men Klopp har ofte gjort endringer på midtbanen. Siden lagene kan bruke fem innbyttere i Champions League, så har tyskerne sluppet til Jordan Henderson i én omgang i begge de to første kampene i Europa. Sannsynligheten er stor for at han veger å gjøre det samme i tirsdagens kamp.

Jota fra start?

Thiago Alcantara er på vei tilbake, og det er ikke utenkelig at han kan få spilletid i Italia. James Milner er blitt Klopps midtukespiller. Han starter trolig sammen med Gini Wijnaldum og Curtis Jones, skriver lokalavisen Liverpoo Echo.

I forrige startet Sadio Mane, Roberto Firmino og Mohamed Salah på benken mot FC Midtjylland, men de kom inn i andre omgang. Klopp gjorde det motsatte i Amsterdam mot Ajax. Det er vanskelig å vite hva Liverpoo-manageren gjør offensivt, men en ting er iallfall sikkert.

Diogo Jota, som scoret igjen i helgen, er høyaktuell fra start. Det kan bety at Firmino får en pause.

Etter at Atalanta tapte de første tre gruppespill-kampene i Champions League sist sesong, er italienerne ubeseiret i de fem siste gruppespill-kampene i turneringen. Fasiten viser tre seire og to uavgjorte. Det er sjelden kjedelig å se Atalanta.

Pass opp for Duvan Zapata

Utenom kvalifiseringen, har Atalanta scoret i 18 av de 19 siste kampene i Europa. De har i snitt scoret 2,1 mål per kamp, og står med 40 scoringer totalt. Det er dårlige nyheter for det skjøre Liverpool-forsvaret. De skal få kjørt seg tirsdag kveld. Mannen de må passe ekstra godt på er Duvan Zapata Han har vært direkte invovert i seks mål på fem Champions League-kamper for Ataltana.

Liverpool har levert gode resultater, men spilemessig har de ikke vært like gode som tidligere. Skader på nøkkelspilere må ta deler av skylden, men vi så tendensene mot slutten av sist sesong at de ikke sprudet like mye av Merseyside-laget. Atalanta er er bra lag. Dette blir en tøff kamp for Liverpool.

Vi tror på en jevnspilt kamp i Bergamo, og vi tror det blir scoret flere mål. 2-2? Vi går iallfall for uavgjort til 4,00 i odds. Spillestopp er klokken 20.55.

