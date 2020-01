Tarjei Bø knuser Martin Fourcade

Tarjei Bø har slått Martin Fourcade i seks av sju verdenscuprenn denne sesongen. Fredag er det verdenscupsprint i Oberhof.

Det er ingen tvil om at fredagens sportslige høydepunkt på langoddsprogrammet er Norges åpningskamp i håndball-EM mot Bosnia. Det spilles totalt fire kamper i håndball-EM fredag. Det er også Premier League-fotball på menyen der Sheffield United tar imot West Ham. I tillegg er det en kamp i Ligue 1 i Frankrike. I Oberhof er det sprint verdenscup for menn i skiskyting. Det er ellers en kamp i Get-ligaen i ishockey og det er fire kamper i Hockeyallsvenskan.

Verdenscup skiskyting sprint menn Oberhof - Tarjei Bø - Martin Fourcade - Tarjei Bø 1,80 (spillestopp kl 14.25)

Marte Olsbu Røiseland tok en knusende overlegen seier i tåkehavet i Oberhof på torsdagens sprint for jentene i Oberhof. Fredag er det gutta sin tur, men Johannes Thingnes Bø er som kjent ikke med. Han står over flere av verdenscuphelgene i januar, da han snart skal bli pappa.

Det gjør at storebror Tarjei er den vi nordmenn mest må sette vår lit til i dag. Tarjei har hatt en veldig sterk sesong hittil. Det er gått sju individuelle verdenscuprenn og Tarjei har ikke vært dårligere enn nummer seks i noen av dem. To ganger har han endt på 2. plass, mens han har en 3. plass fra fellesstarten i Annecy i det siste løpet like før jul.

Martin Fourcade vant 20 km under åpningshelgen i Østersund 4. desember (da var det fire franskmenn øverst). Men ellers har han ikke vært i nærheten av å vinne i de seks øvrige verdenscuprennene. Han har vært bak Tarjei Bø på alle de seks rennene og sliter også denne sesongen med farten i sporet.

Tarjei Bø har vært knallstabil hele sesongen og 1,80 i odds på at han er foran Martin Fourcade i dagens sprint i Oberhof, er slett ikke dårlig betalt og kan testes.

