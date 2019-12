Tarjei Bø skal slå Martin Fourcade

Tarjei Bø har vist kanonform denne sesongen. I dag er det verdenscup sprint i franske Annecy.

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på full serierunde i Get-ligaen i ishockey her hjemme og full runde i den svenske Eliteserien. På fotballfronten er det ganske stille denne torsdagen før en meget hektisk førjulshelg. Det spilles cup i både Nederland og Belgia. Verdenscupsirkuset i skiskyting har forflyttet seg til franske Annecy og der er det sprint for gutta i ettermiddag.

Fredag er det ca 100 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Verdenscup skiskyting sprint menn - Tarjei Bø - Martin Fourcade - Tarjei 1,85 (spillestopp kl 14.10)

Verdenscup skiskyting sprint menn i franske Annecy. Her var det sist verdenscup desember 2017.

Tarjei Bø har vist kanonform denne sesongen og i sprinten i Hochfilzen sist uke, ble han nummer seks med to strafferunder. Martin Fourcade også med to strafferunder, men var likevel over 15 sekunder bak Tarjei i mål. Også på den påfølgende jaktstarten var Tarjei foran Martin Fourcade i mål med likt antall bom. Martin Fourcade har vist nedadgående formkurve denne sesongen og i sporet er han fortsatt ikke tilbake der han var for noen sesonger siden. Fourcade valgte også å stå over herrestafetten i Hochfilzen og det var heller ikke et styrketegn fra franskmannen.

Lørdag er det Supertrekning i Lotto og det skal trekkes 40 ekstra Lotto-millionærer til jul. Spill før lørdag kl 18.00. Lever kupongen her.

I den første verdenscupsprinten denne sesongen i Østersund ble Tarjei nummer to, mens Martin Fourcade ble nummer fem.

Ergo har Tarjei slått Martin Fourcade i begge sprintene hittil denne sesongen. Tarjei burde vært favoritt i denne duellen og 1,85 på Tarjei kan prøves.

Klikk her for å levere dette tipset