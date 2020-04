Telefonen ringer, men Lotto-millionæren svarer ikke

Kjøpmann Tore Lie Nesse opplevde lørdag å få sin andre Lotto-millionær i butikken på under et halvt år, men Norsk Tipping får fortsatt ikke tak i nordhordlendingen.

Telefonsamtalen de fleste av oss drømmer om, når Norsk Tipping ringer og sier du har vunnet én million i Lotto, gikk sist lørdag til en mann fra Nordhordland. Vedkommende vant én million kroner i Supertrekningen, men mannen i 60-årene fra Alver kommune har ikke besvart henvendelsene fra Hamar. I morgen er det en uke siden han ble Lotto-millionær.

- Vi har forsøkt å ringe ham hver dag siden lørdag. Telefonen ringer, men det er ingen som svarer, forteller Trekningsredaktør i Norsk Tipping, Lars Hulleberg.

Uansett om det oppnås kontakt eller ikke, pengene er trolig allerede på vinnerens konto.

- Det er en litt uvanlig situasjon at det er fire stykker vi fortsatt ikke får tak i, sier Hulleberg.

Fredag er det ca 990 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 18.00. Lever kupongen her!

- Ryktene går vanligvis raskt i en liten bygd

Nordhordlendingen, som vant milliongevinsten i Lotto, kjøpte kupongen hos Rema 1000 på Manger. Bygden har bare drøyt 1100 innbyggere, men kjøpmann Tore Lie Nesse aner ikke hvem den ferske Lotto-millionæren er.

- Å det skulle vært meg, men jeg tippet ikke denne gangen, humrer Lie Nesse.

- Ryktene går vanligvis ganske raskt i en liten bygd når noen vinner så mye penger, men jeg har foreløpig ikke nyss om hvem millionæren er, sier Lie Nesse.

Kjøpmannen forteller at det er under et halvt år siden en kvinne fra bygden vant 7,3 millioner kroner etter å ha levert kupongen i butikken hans.

- Vi har hatt syv-åtte millionærer siden jeg startet butikken i 1998, men det er en stund til vi er på nivå med Verdal, fleiper Lie Nesse.

Fredag er det 990 millioner i potten på Eurojackpot. Her kan du spille

Norsk Tipping gir ikke opp å få tak i den nybakte millionæren. De forsøker på nytt fredag.

- Svarer han ikke da, så gir vi ham fred. Da får vi heller se om han tar kontakt med oss, sier Lars Hulleberg i Norsk Tipping.

Her er vinnerne de ikke får tak i:

Joker-vinneren som vant 3,2 millioner leverte «spill i kasse» hos Rema 1000 Spikkestad. Norsk Tipping kommer rett på svarer.

Mann fra Alver kommune i 60-årene vant én million i Supertrekningen. Kjøpte kupongen hos Rema 1000 Manger. Telefonen ringer, men Norsk Tipping får ikke svar.

Kvinne fra Ullensaker i 70-årene vant én million i Supertrekningen. Kupongen er kjøpt hos Obs Jessheim. Hun har ikke registrert et mobilnummer.

Kvinne fra Molde i 80-årene vant én million i Supertrekningen. Hun kjøpte kupongen hos Narvesen rutebilstasjonen Molde. Telefonen ringer, får ikke svar.